مقدمة النشرة المسائية 04-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 04-09-2023

تمت ترقية النزوح الى رتبة الاجتياح/ في وطن يحتفي بعد شهر من الآن بالعام الاول على قطع رأسه الرئاسي.// فالنزوح السوري يتسلل يوميا بالآلاف الى البلد الفارغ ويحدث دويا يتقاطع ودوي اصوات معارضين قرروا النزوح عن الدعوة الى الحوار وتعطيل نصابها.// والتصعيد يركز حممه على الخطين من دون بروز آفاق الحل في ملفي الرئاسة والنزوح المتحور الى اجتياح.// وفي ملعب الهجوم سلك الرئيس نبيه بري خطا عسكريا سريعا يعد فيه برئيس في ايلول/ لكنه رمى بالطعم في مرمى المعارضين وقال إن الاساس في حوار الايام السبعة هو أن يأتي الجميع من دون استثناء الى الطاولة / نتفق على مرشح او اكثر ومن ثم ننزل مباشرة الى المجلس لننتخب رئيس الجمهورية".//ومتأثرا برائحة النفط والغاز في البلوك الرقم تسعة/ قسم بري مجلس النواب الى " بلوكين " واحد يريد الحوار ثم انتخاب رئيس للجمهورية وآخر يطالب بانتخاب الرئيس ومن ثم الحوار/ وقد جاءت هذه الدعوة لترضي الطرفين./ والدعوة الى الوليمة الرئاسية يتصدرها شرط " كلن يعني كلن " والحضور الزامي للجميع/ لكن هل يتجاوز بري مقاطعة القوات والكتائب ويطلق جلسات مفتوحة للانتخاب ؟ لا احد يتوقع ماذا سيخرج من كم الساحر/ لكن الاكيد ان رئيس المجلس جمع لليوم الحاصل الاكبر بتأييد كتل وازنة ومعها صولجان الكنيسة وقال للمعارضين " كش ملك "/ ويصورهم غدا انهم معطلون رافضون وضد الديمقراطيات التي تناولها رئيس حزب القوات في خطابه التفجيري يوم امس./ فسمير جعجع لم يترك حجرا على حجر واضرم النيران في الديمقراطية والصناديق وطالب برئيس " يجسد قناعتنا" وهو بطروحاته الرئاسية لا يختلف عن فريق الثنائي الذي يتمسك برئيس يجسد قناعاته وهو سليمان فرنجية./ اما حيال طروحاته السياسية فكاد يعلن الانفصال من جمهورية معراب عن جمهورية لبنان الكبير / واول الرد على جعجع وصل من حزب الله عبر النائب علي فياض الذي رأى في كلامه حربا اهلية فيما برز موقف لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط معتبرا فيه ان أي خيار صدامي سيأخذنا إلى مآس جديدة وبعدها سنعود للحوار الذي لا بديل عنه./ فالأفضل إذا وقف تضييع الوقت وتراكم المآسي، والذهاب الى حوار جاد للخروج من الأزمة.// ومع تأييد رأس الكنيسة للحوار جاءت زيارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري الى البطريرك الراعي حيث ابدى كل الحرص باسم المملكة على الاستقرار في لبنان وحماية الدستور واتفاق الطائف وضرورة الا يملي احد شروطا على اللبنانيين/ مؤكدا ان المملكة متعاونة مع اي قرار يتخذونه/ وفي رحاب المملكة اجرى الحاكم بالوكالة وسيم منصوري اليوم محادثات وصفتها اجواؤه بالممتازة وقالت إنها عكست رغبة عربية في مؤازرة لبنان بإنتظار اقرار الإصلاحات./ وعبر المسؤولون الماليون العرب الذين التقاهم منصوري عن استعدادهم لمؤازرة خطواته./ وبحسب المعلومات فإن صندوق النقد العربي قد يعلن في المرحلة المقبلة عن مؤتمر داعم للبنان./ وسيمدد الحاكم بالوكالة زيارته يومين لعقد اجتماعات مع شخصيات مالية واقتصادية واستثمارية.