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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

2023-09-29 | 12:53
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مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

تقتربُ مناقصةُ الرئاسة من مرحلةِ " فضِّ العروض" وفتحِ " المظاريف "، لكنها خارجَ القانونِ والدستورِ والعمليةِ الديمقراطية. فمعَ تَجوالِ " ابو فهد القطري "، كشفتِ المردة  للمرةِ الاولى عن اغراءاتٍ ومحفزاتٍ ماليةٍ سياسية، تلقَّتها أخيراً ورَفَضتها كثمنٍ للانسحابِ من السباق الرئاسي . وهذا الرفضُ يعكِسُ اصرارَ فرنجية على التمسكِ بالترشيح الى ان يقضيَ حزبُ الله امراً كان مفعولا /./والمفعولُ هنا مرفوعٌ على خماسيةٍ دولية عربية تتحركُ بخطٍّ عاموديٍّ وأفقي،/ وقد نَشَطَ من بينها الدورُ المصريُّ عبر السفير ياسر علوي//. وبتجميدِ مبادرتِه الحوارية بعد انقطاعِ الأمل، فإن الرئيس نبيه بري يجلسُ مترقباً المسعى الفرنسيَّ والحِراكَ القطريَّ،/ محتفظاً بمِفتاح مجلس النواب  في جَيبه،/ ممتنعاً عن الدعوة الى الجلسات المفتوحة /، مشترطاً " اللا " النافيةَ للانتخاب والضاربةَ لمبدأِ الديمقراطية.// دزينةُ جلساتٍ نيابية كانت تنتهي بتهريبِ النصاب وبشروط التوافق قبل الانتخاب,/ ومعَ اقترابِ الفراغ من حكمِ العامِ الكامل،/ فإن هذا التوافقَ يُطِلُّ مجدداً من طرحِ الخماسية  للمرشح الثالث ودعوةِ الافرقاء اللبنانيين الى التخلي عن تصلبِهم والذهابِ بمحبةٍ الى مرشحٍ توافقي.// والمرشحُ الثالثُ في الدستورِ السياسي اللبناني سيعني التجديدَ للمنظومة واستمرارَها في الحُكم عبر تقاسمِ الرئيسِ والحكومة معاً/ خلافاً لكل ديمقراطيات العالم حيث : التنافسُ والانتخاب .. الفائزُ يحكُمُ والخاسرُ ينتقلُ الى صفوفِ المعارضة،/ لكنِّ هذه العمليةَ البسيطةَ ديمقراطيا نستبدلُها بنظامٍ اكثرَ تعقيداً،/ ويَشترطُ رئيسُ المجلس وضوحَ الصورةِ قبل ان يدعوَ الى جلسةٍ انتخابية مفتوحة.// فأيُّ صورةٍ يُرادُ اتضاحُها اكثرَ مِنَ اتّباع الدستور؟ هو فيلمٌ لبنانيُ طويل يبلغُ عامَهُ الاولَ الشهرَ المقبل/، ومرشحٌ لدَوَرانٍ في حلقةٍ مفرغة ومفزِعة معاً،/ واذا ما استمر الدورانُ في حلقة الفراغ، فإنَّ الخماسية قد تديرُ ظهرَها للبنانيين، بعدما يتبينُ لقطر ان إنجازَ اتفاقٍ بين اميركا وايران على ستةِ مليارات دولار وتحريرِ مخطوفين من الجانبين كان اسهلَ من انتاجِ رئيسٍ للبنان //. فهل نشهدُ على تقلباتٍ في المُناخ الرئاسي تأتي مصحوبةً بأمطار انتخابية؟ الفرصةُ الوحيدةُ المتاحة هي في ضغط الرياح الخُماسية والتي تتبلور خلال تِشرين/ وبانتظارها فإن التصلبَ في الشرايينِ السياسية بدأ يشهد على تصريحاتٍ تمهد للتغيير / ومن بين هذه المواقفِ اشادةٌ مُعَظَّمةُ مكررة من حزبِ الله الى الجيش ،ومواقفِه البطولية كما جاء في كلام الشيخ محمد يزبك/ وعلى جبهة واحدة لفتت اشارة النائب هاني قبيسي بإننا سنقفُ داعمينَ لكلِّ المبادراتِ التي تأتي/ أكانت من الداخلِ أو الخارجِ لحلّ المشكلات/ ولكننا نرفض القرارات والإملاءات فهل تؤسس مثل هذه الاشارات الى تقدم سعودي حوثي في اليمن ؟ والى تبديل الوجهة الرئاسية لاحقا للثنائي ؟
 كلها علامات استفهام بانتظار ان يأتي تشرين باجوبة
مقدمة النشرة المسائية 29-09-2023

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