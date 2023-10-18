عاجل
"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد
"نقطة تحول" حلقة خاصة مع جوزفين ديب لمواكبة آخر التطورات ... تتابعونها الآن على الجديد
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برياً
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك برياً
نتنياهو يعلن أن ابن أخيه من بين أسرى حماس وكان سائقهم المحبوب في مكتب رئيس الحكومة
نتنياهو يعلن أن ابن أخيه من بين أسرى حماس وكان سائقهم المحبوب في مكتب رئيس الحكومة
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
24 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
متن
23 o
AlJadeedTv
كسروان
23 o
AlJadeedTv
الشمال
24 o
AlJadeedTv
الجنوب
24 o
AlJadeedTv
البقاع
15 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023

2023-10-18 | 12:54
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023

استغرقت تحقيقاتُ استشهاد الزميلة شيرين ابو عاقلة عاماً وخمسةَ اشهرٍ/ ولم تعترفْ اميركا بأن الشهيدةَ التي تحملُ جنسيتَها قتلتها اسرائيل وبسلاحٍ اميركي/ لكنَّ المحققَ الدولي جو بايدن اكتشف من أول دقيقة ان اسرائيل لم ترتكبْ جريمةَ المستشفى المعمداني/./ سبعةَ عشَرَ شهراً على اغتيال شيرين  بلا اعتراف .. ودقائقُ على مَحرقةِ غزة بتبرئةٍ كاملةٍ للجاني واتهامِ المَجْنِيِّ عليه/  وقد حَرُصَ الرئيسُ الاميركي على اصدار القرار الظني من تل ابيب ومنحِ بنيامين نتنياهو براءة ً فورية قائلاُ إن الجانبَ الآخر هو الذي ارتكب الأمر .. لستُم انتم/./ولم يطَّلِع رئيسُ الدولة العظمى على تصريحاتِ كبار المسؤولينَ الاسرائيليين الذين وضَعوا المستشفياتِ هدفاً / وهددوا بقصفِها واتهموا إدارييها بأنهم يحمون ارهابيين / وتجاوزت اسرائيل الدورَ العظيمَ الذي يقوم به المستشفى الأهلي العربي في غزة أو المستشفى المعمداني/  اذ إنه أحدُ المستشفيات العاملةِ في القطاع والذي كان يمُدُّ الجرحى بشرايين حياة/ كما تخطى العدوُّ القيمةَ الدينية لهذا الصرحِ الانساني الواقعِ في  حي الزيتون جنوبَ المدينة/ والذي تُديرُه الكنيسةُ الأسقفية الأنغليكانية في القدس/ ويُعدُّ من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس قبل مئتي عام/./ ولقلبِ الرواية وتحويلِ الفلسطينيين الى شياطين شرَعَت  مؤسساتٌ اميركية واعلامٌ غربي في اتهام الجهاد بقصف المبنى وهو ما لم تدعمْه الحقائقُ والوقائعُ التقْنية/./  غطوّا الشمسَ بالغِربال ووزعوا " صوتياتٍ " و" افادات ٍ" اعلاميةً لم ترتقِ الى مستوى الدليل / لكنْ يقابلُها دلائلُ دقيقةٌ صرح بها الاسرائيليون والاميركيون انفسُهم/ ومن هذه المواقف ما ابلغه بايدن للقادةِ العرب عندما قال لهم إن نتنياهو سيسوّي غزةَ بالارض/./ والخرائطُ الاسرائيلية كانت تفترش وزارةَ الحرب بمشاركة وزير الخارجية انطوني بلينكن واليومَ بحضورِ الرئيس الاميركي جو بايدن/ واطلّع الزائرُ الاميركي على تقاريرَ حربيةٍ وعاينَ كيف ان اسرائيل تعمدت قصفَ اثنتي عشْرةَ سيارةَ اسعافٍ منذ بَدء الحرب ما يعني انهم يستهدفون عدمَ ابقاءِ الجريح على قيد الحياة/./ ومثلُهم جرحى المسشتفى المعمداني حيث الجراحُ صارت اشلاءً والمشفى.. مَقبرة   ..والمجزرةُ مَحرقة .// وعلى رائحة الدم المسفوك غادر الرئيس الاميركي تل ابيب من دونِ ان يأمرَ زعيمَه الاسرائيلي بفتح مَعبرٍ انساني في رفح/./ انتهتِ المَهمةُ الاميركية بحشدِ اوسع دعمٍ عسكري وسياسي لقيادة الحرب الاسرائيلية/ وباعلان بايدن انه سيطلبُ من الكونغرس مساعداتٍ غيرَ مسبوقةٍ لاسرائيل/ وانه لو لم تكن اسرائيلُ موجودةً لاخترعناها
ولم يرف لبايدن جفن على مجزرة العصور في المستشفى الميداني ليتضح انه منزوع الجفون , ومشاعرُه غيرُ معدّة للحزن على اطفال فلسطين .
وغضبا من هذا الدور المؤسس للحرب والداعم لها كانت تظاهرات اليوم في محيط السفارة الاميركية في عوكر .. والى جانبها تظاهرات للتنديد بالدور الالماني امام سفارة المانيا 
فيما كان المستشار الالماني 
 أولاف شولتس وموظفوه  منبطحا أرضاً بعد نزولِه من الطائرة، في مطار بن غورين  بعد صواريخ اطلقتها المقاومة.
ومع التظاهرات في بيروت وضاحيتها عاش الجنوب يوما اخر من الفعل وردة الفعل .. 
غير ان الجبهة ظلت 
تحتفظ بمعادلاتها .
مقدمة النشرة المسائية 18-10-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

غزة

فلسطين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023
Play
2023-10-17
Play

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

2023-10-17

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 17-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2023
Play
2023-10-16
Play

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2023

مقدمة النشرة 16-10-2023

2023-10-16

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2023

مقدمة النشرة 16-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023
Play
2023-10-15
Play

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023

2023-10-15

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023

مقدمة النشرة المسائية 15-10-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023