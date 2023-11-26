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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

2023-11-26 | 12:59
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مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

 وبتفاوض اليوم ِ الثالث ..فرضت كتائبُ القسام/ نقطةَ التسليم/ وخرجت من قلب الشمال/ ومعها سبعة َعشرَ أسيراً بينهم أربعةَ عشرَ إسرائيلياً/ وبالمجان قدمت مواطناً روسياً/ عربونَ تقديرٍ للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية واستجابة لجهود "أبو علي بوتين"/./ ومن نقطة التسليم شمال القطاع أرادت  حماس توجيه رسائلَ مباشرة للإسرائيلي تقول إن أسراك كانوا تحت مرمى طائراتِك وخرجوا من بين ركام الأماكن التي قصفتها/ وإن استخدام القوة لن يؤدي إلى الإفراج عن بقية  الأسرى/ ولعل أبرزَ تلك الرسائل جاء عبر  نقض الرواية الإسرائيلية / من أن قيادة المقاومة تخلت عن فرعها الشمالي بعسكره ومدنييه ونزحت إلى الجنوب/ كتوطئة وتمهيد لأي عمل عدواني يتحضر له العدو بعد انقضاء فترة الهدنة المؤقتة/ خصوصاً وأن قائد َأركان ِجيشِ الاحتلال صادق على خطط العمليات العسكرية ما بعدَ الهدنة وأحالها على محكمة المجلس الحربي العرفية التي تلتئم الليلة بأضلاعها الثلاثة نتنياهو وغلانت وغانتس/ ونتنياهو القادم من زيارة خاطفة عاين خلالهَا الجنودَ في غلاف غزة/ وقد مثلت أمامه مشاهدُ الطوفان/ حاول رفع معنوياتِ جنوده بمواصلة الحرب حتى النصر// لكن واقع الميدان أثبت أن نتنياهو الذي ذهب بحربه ضد القطاع  بعناوينِ ِتصفيةِ حماس وقياداتها وتدمير القطاع وتهجير سكانه لاستعادة أسراه/ عاد على خيبة القبول بالهدنة ليستعيد بالتقسيط ما كان بإمكانه الحصول عليه بصفقة تبادل شاملة/
على المقلب الفلسطيني/ نالت القدس حصة َالأسد من الأشبال المفرج عنهم / وفي مقابلِ مشاهدِ تلويحِ الأسرى الإسرائيليين بأياديهم وهم يودعون عناصرَ القسام بالضحكات/ كانت شرطة ُالاحتلال وأجهزتُها الأمنية تلقي القنابلَ الدخانية والغازَ المسيل للدموع على ذوي الأسرى والجموع التي احتشدت في القدس ورام الله لاستقبال أولادهم المحررين/ وذهبت في اعتداءاتها إلى فرض حصار على الفرح وقمع الإعلام لعدم نقل صورة أسيراتِ الدفعة الثانية وعلى رأسهن أيقونة الوجع المرئي إسراء جعابيص/ وأَقدمُ أسيرةٍ في سجونِ الاحتلال (ميسون الجبالي) وعميدة الأسيرات شروق دوّيات صاحبة أعلى حكم/./ 
في الحراك السياسي/ وفدٌ قطري عاينَ بالعين المجردة أحوال َالقطاع وأهلِه/ وتفعيلِ الخطوط الساخنة بين ثلاثية  قطر ومصر والولايات المتحدة/ بشأن تمديد الهدنة/ وعليه أعلن مستشار ُالأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم/ في حين وصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ترافقه رئيسةُ البرلمان الألماني إلى تل أبيب في زيارة تستمر يومين/ على أن يتوجها لزيارة كل من سلطنة عمان وقطر/ وكان الرئيس الألماني استبق الزيارة بَموقف منخفض السقف/ وإلى قوله بحق إسرائيلَ في الدفاع عن نفسها دعاها للامتثال للقواعد الإنسانية//.
والتراجع خطوة ًإلى الوراء في المواقف الدولية الداعمة لإسرائيل عن بداية الحرب / لم يكن سوى نتيجة ٍحتميةٍ لصمود الميدان/ وانكشافِ زيف الرواية الإسرائيلية وتدرّج ِالإعلام الغربي في تظهير معاناة ِالشعب الفلسطيني وإعادةِ القضية المركزية إلى قائمةِ القضايا الدولية بفعل ضغط الشارع في كل العواصم/ وإلى ما تقدم فعَلَت وحدة ُالساحاتِ فعلَها / من المقاومة العراقية وضرباتِها الموجهة للقواعد الأميركية في العراق وسوريا/  الى اليمن التي تسيّدت  قرارَها بسيطرتها على موانىء البحر الأحمر وصولاً إلى المحيط الهندي / وقد أعلنت اليوم أسرَ ناقلةِ نفط إسرائيلية ستقدمها هديةً مع الباخرة غالاكسي ليدر لأهل غزة وتترك لهم حريةَ التصرف/./ وأمام هذا المشهد نعت كتائب ُالقسام أربعة ًمن قادتها العسكريين 
استشهدوا في بدايات المعركة في مخيم جباليا/ فكانوا جنوداً وشهوداً على تطور قدرات حماس العسكرية/./
ومسار غزةَ  بهدنتها المؤقتة اعطى دفعا للاليات  القطرية و الفرنسية  لاعادة جرف الثلوج السياسية من امام قصر بعبدا المتراكم بمواقف َانسدادية .
لودريان الاربعاء في بيروت .. أبو فهد حط وطار استطلاعا ..والسفير القطري يستجمع الآراء 
وكله سطلب هدنةً من السياسيين اللبنانية لبدء مرحلة التفاوض على الافراج عن اسم ررئيس الجمهورية وتحريره.
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

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