الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023

2023-11-27 | 12:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023

قبل أن يَلفِظَ النهارُ الرابعُ دقائقَهُ الباردةَ والمزَنَّرةَ بالنار، كانت إسرائيل وحماس قد وافقتا على تمديدِ الهُدنة بوَساطةٍ قَطريةٍ مصرية وترتيبٍ أميركي مع إسرائيل/ وبيوميَن إضافييَنْ من وقفِ إطلاقِ النار، سيتِمُّ تبادلُ الأسرى والرهائنِ وَفق شروطِ الاتفاقِ السابق، وإطلاقُ سراحِ عشرينَ إسرائيليًا مقابلَ ستينَ فلسطينيًا استناداً الى معادلة كل أسيرٍ إسرائيلي بثلاثةِ معتقلينَ فلسطنيين/ لكنَّ العملَ السياسيَّ الفاعل هو ما يَعملُ على تأبيدِ التمديد وسحبِ  الهُدنة الثانية الى وقفٍ دائمِ لإطلاقِ النار، لاسيما وأنَّ كُلاً من الثنائيّ حماس والجهاد سيَدخلُ مع إسرائيل مرحلةَ تفاوضٍ شائكٍ، لوضعِ قوائمِ التبادل على جنودِ الاحتياط الاسرائيليين أو الجنود ممن هم في الخدمةِ الفعلية والضباط/ وحِسْبةُ هذه النُّخبةِ ستختلفُ عن سابقاتِها، ليسَ لناحيةِ الأعدادِ فقط، إنما لوقوعِها على خطٍّ زِلزاليٍّ بالنسبةِ الى إسرائيل، ولن يكونَ سهلاً عليها غداً أن توقِّعَ اتفاقَ الافراج عن نجومِ المعتقلاتِ الاسرائيلية والمحكومينَ بمؤبَّدات/ يتقدمُهم: أحمد سعدات/ وليد دقة/ مروان برغوتي وحسن سلامة/ وكلُّ اسمٍ من هذا الصفِّ الفلسطيني سيتسبَّبُ بعوارضِ طُوفانٍ جديدة لدى العدوّ، لما تشكلُه هذه القياداتُ من نكسةٍ للاحتلال وبطولةٍ لفلسطين بكامل فصائلِها/ ووَفق كلِّ التأكيداتِ من حماس والجهاد فإنَّ لائحةَ الشرفِ هذه ستشمُلُها عملياتُ التبادل  وإن اضطُرَّ الامرُ  لتعطيلِ كاملِ الاتفاق . ولا شيءَ لدى اسرائيل لتجاهرَ بانجازِه بعدما  كشفتْ عمليةُ التبادلِ الثالثةُ بالامس عن استعراضِ القوة لحماس في قلب شمال غزة، الذي ادعى العدوُّ انه اصبح يسيطرُ عليه . واذا كانت اسرائيل تُقرأُ من إعلامِها وصُحفِها ومحلليها، فإنَّ هؤلاءِ كَشفوا عن ضَعفِ قياداتِهم الامنيةِ والسياسية، وقالت هآرتس إنَّ  الجيشَ الإسرائيلي لا يشعر بحاجةٍ ملحّة لاستئناف القتال في قطاع غزة، وإنه يدعمُ تمديدَ الهُدنة لاصلاح اعطالِه ، فيما قال محللونَ في موقع ولاه العبري إنَّ حركة حماس "فَقَأتْ عينَ إسرائيل" بمشهدِ تسليمِها أسرى إلى الصليب الأحمر بمدينة غزة مساء الأحد. وتحت عنوان "إصبعٌ في عين إسرائيل"، قال الموقع إن المشهدَ الذي بثته كتائبُ القسام أثار سُخْطَ الإسرائيليين، ونسفَ روايةَ جيشِهم في الأيام الأخيرة بأنه سيطرَ على مدينة غزة وقَضَى على مقاتلي الحركة فيها، حيث بدتِ المنطقةُ مناقِضَةً تماما لما قاله الجيش، إذ خرج مقاتلو القسّام بعَتادِهم العسكري الكامل، وبَدَواْ مسيطرين تماماً على المكان. وهُدنةُ غزةَ الممدَّدَةُ وصلت الى لبنان على صورة ايقاظِ القرار 1701 وربطِه بمفاوضاتِ الحل النهائي للقضية الفلسطينية ، لذلك تحولت مَهمةُ الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وعلى وجه السرعة الى مهامَّ امنيةٍ سياسية على حدٍّ سَواء/ ويستعجِلُ الرئيس ايمانويل ماكرون الخُطى لكي يكونَ له "مَرقَد عنزة رئاسيّ" في لبنان لأنّ قطر سبقتْهُ الى حلولٍ من غزة نحو بيروت. واذ تنسِّقُ الدوحة في المِلف المحلي معَ كلٍّ من ايران واميركا، فإنّ باريس ستجدُ نفسَها على قارعةِ الطرقِ الدَّولية ما لم تنقِذْ مبادرتَها التي يُجمِع كلُّ الاطراف على أنّها لا تحمِلُ جديداً، لكنَّ الثنائيّ ماكرون لودريان التقطَ المستجِدَّ المتعلق بتطبيق القرار 1701 الذي سيشهَدُ على ضغطٍ دوليّ في الايامِ المقبلة// غيرَ انَّ هذا الضغطَ يمكنُ له أن يبدأَ من اسرائيلَ نفسِها التي لم تحترمْ او تنفذْ قراراً دولياً واحداً في النزاع العربي الاسرائيلي وفي احتلال اراضٍ لبنانية، وبينها مزارعُ شبعا وتلالُ كفرشوبا ونِصفُ الغجر وازالةِ الخط الازرق المؤقت لعَقدَينِ من الزمن . وأمام تحريكِ قرارٍ دولي لجنوب لبنان، والعملِ على تهدئةِ الجبهة جنوباً، وجولةِ الترسيم البري لاحقاً، وتداعياتِ جبهة غزة، فإن  وزيرَ خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان والموفدَ الاميركي اموس هوكستين يتكلمانِ اللغةَ نفسَها بالفارسية والانكليزية .
مقدمة النشرة المسائية 27-11-2023

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

27-11-2023

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023
Play
12:55
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

12:55

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023
Play
2023-11-26
Play

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

2023-11-26

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 26-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2023
Play
2023-11-25
Play

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2023

2023-11-25

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 25-11-2023

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023