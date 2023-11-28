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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

2023-11-28 | 12:55
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مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

تبحث الحرب بين جمرها عن مفردات ومسوغات للهدنة الدائمة قبل أن يطلع فجرها ليل غد/ وللحرب فريق متخصص في وقف إطلاق النار يجري مداولات حاليا في قطر التي وصلها ثلاثة من رجال استخبارات إسرائيل وأميركا ومصر بهدف التوصل إلى صفقة تبادل واسعة النطاق، تشمل رجالا وجنودا إسرائيليين وتمهد لوقف النار الشامل/ وتبعا لإذاعة الجيش الإسرائيلي سيتم تقديم اقتراح الى الحكومة يقضي بالافراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب/ ولحين نجاح الحلول بعيدة المدى فإن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل ستتم الليلة بقائمة من خمسة عشر طفلا وخمس عشرة أسيرة، على أن تنضم أيقونة الصبايا الثائرات عهد التميمي الى الدفعة السادسة غدا/ وقبل أن تبدأ صفقة تبييض السجون الشاملة والتي يمسك بها الجانب الفلسطيني بقوة طوفانه وغنائمه، فإن إسرائيل تغتنم الاستراحة لتقويم خسائرها سواء لناحية الخلل الاستخباراتي او قلق المستوطنين او صعوبة القتال داخل غزة، لكن القلق الأهم لديها بحسب صحفها هو الخطر الإيراني الذي يأتيها حاليا على صورة الأشباح من اليمن/ وتعبر يديعوت احرونوت عن هذا الإخفاق بالقول، إن أقوى قوة في العالم تدعمنا، ومع ذلك فإن حماس لا تزال تهيمن على رواية الحرب، وشعب وجيش بأكمله يحبسون الانفاس تحسبا لقرارات يحيا السنوار من تحت الارض// ومن فوق الأرض اللبنانية، لا أنفاس لتنحبس على زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل الى بيروت الليلة/ وقبل مغادرته الرياض متوجها الى بيروت، اجتمع لودريان مع مستشار الديوان الملكي في السعودية نزار العلولا/ واستبق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون زيارة موفده بأن ابرق متأخرا الى الرئيس نجيب ميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال/ وفي تمهيد لمهام لودريان الامنية في بيروت/ قال ماكرون إن "امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد والشعب اللبناني/ وحذر من الاسوأ واعتبر ان الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام، يلقي بثقله على قدرة البلاد على الخروج من الأزمة الحالية وتجنب التدهور الأمني المرتبط بالحرب المستمرة في غزة/ فمن دون رئيس أو حكومة فاعلة/ لا احتمال للخروج من المأزق الأمني والاجتماعي والاقتصادي/ وفي بلاد العاقبة الوخيمة المتعددة الاطراف يأخذ الخلاف على الشغور العسكري والامني مداه قبل الشغور الرئاسي، وتتنوع الاقتراحات والبدع الدستورية لكنها تقود جميعها الى استمرار ازمة الفراغ، وأخطر الاقتراحات هي تلك التي ستؤدي الى انقسام في المؤسسة العسكرية، كما يخطط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عبر وزير دفاعه موريس سليم// تخلف في الاقتراحات, تردد في القرارات, إحجام عن معالجة الازمة الأم في رأس البلاد, وانتظار لفرنسي وقطري لقيادة قطار الحل/ وعلى الصورة المعاكسة تضع السعودية وجهها أمام مرآة العالم فتنطلق سبع سنوات الى الامام وتكسب سباق اكسبو 2030 متقدمة بلا منافس على دولتين ايطاليا وكوريا الجنوبية . ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اعلن ان بلاده  ستتحول  إلى أعظم قصة نجاح في القرن ال 21 قائلا:  جاهزون لاحتضان العالم .
مقدمة النشرة المسائية 28-11-2023

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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

28-11-2023

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