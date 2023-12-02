مقدمة النشرة المسائية 02-12-2023

مقدمة النشرة المسائية 02-12-2023

تلعبُ اسرائيل معَ الهُدنة بالنار/ فمعَ استدعائها فريقَ الاستخباراتِ من قطر نقلت رويترز عن مسؤولٍ إسرائيليّ في واشنطن أنّ إطلاقَ سراحِ أكبرِ عددٍ ممكن من المحتَجَزين يُمثِلُ أولويةً قُصوى لدى تل أبيب المستعدةِ لإعطاءِ فتَراتِ تَوقُّفٍ إضافية/ ويمكنُ التفاوضُ بينما يتواصَلُ القِتال /وهو الموقفُ الذي نقلته ايضاً وول وول ستريت جورنال كاشفةً عن مرونةٍ على التفاوض بشأن وقفِ إطلاق النار والمحتَجَزين. وبهذه التوجهاتِ تتأرجحُ اسرائيل على سُلَّمِ الحربِ لتحصيل مكاسبَ في المفاوضات حول الاسرى والرهائنِ، منطلِقةً بقوةِ دفعٍ أميركية أمنّت لها الضوءَ الاخضرَ باستئناف اطلاق النار على قطاع غزة/ فوَفقاً لمصادرَ سياسيةٍ في صحيفة الشرق الاوسط ، أقنعَ الجيشُ بلينكن بقرارِه على الرَّغم من التحفظات/ ودلَّتِ التسريباتُ من لقاءاتِ الوزيرِ الاميركي بمجلس الحربِ الاسرائيلي انه مَنح موافقتَه على مواصلةِ التهديد باستئناف الحرب في سبيل ممارسة ضغوطٍ جديدة على يحيى السنوار/./ وهذه الحِبالُ الاسرائيليةُ الاميركية من القتال الى التفاوض، تسيرُ جنباً الى جنب معَ خُطة اسرائيل في إقامةِ منطقةٍ عازلة بين شمالِ وجنوب غزة/ لمنع أيِّ تسللٍ أو هجوم/ وقال أوفير فولك، مستشارُ رئيس الوزراء الإسرائيلي إنَّ الخُطةَ تحملُ تفاصيلَ تقوم على عمليةٍ من ثلاثةِ مستوياتٍ للقضاء على حماس/ واستناداً الى نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولٍ اسرائيلي، فإنَّ الحربَ لن تكونَ طويلةَ الامد، وإنَّ الاسابيعَ المقبلة ستشهدُ هجَماتٍ مكثفةً ثم تنخفضُ حدَّتُها، في وقتٍ توقَّعَ موقع اكسيوس استمرارَ المفاوضاتِ حول الرهائنِ في هذه المرحلة.هي مجرياتٌ تقودُ الى أن اسرائيل ستفاوضُ بلغة النار، وقد استطاعت سحبَ اميركا الى ملعبِ تأييد القتال مرةً جديدة ، وبات سقفُ مساعي الطرفين الضغطَ على السنوار . لكنْ وبقراءةٍ من قلب البيت الاسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الاسبق إيهود أولمرت لا يرى في الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزائه الاّ "عصابةً من البلطجية". وكتب أولمرت في هآرتس أن نتنياهو وحكومتَه "المتعطشةَ للدماء" لا يملكون إجابةً عن السؤال الذي يطرحُه حلفاءُ إسرائيل حول ماذا بعد الحرب؟ والجوابُ الطبيعي لهذا، هو محاكمةُ مجرمي الحرب كما حُوكم اولمرت نفسُه بتُهمِ الفساد. والمحاكمةُ طَرَقَها من اوسعِ ابوابِها اليوم المدعي العامُّ للمحكمةِ الجِنائية الدولية كريم خان الذي قام بزيارة الى رام الله والتقى رئيسَ السلطة الفلسطنية محمود عباس ورئيسَ حكومته . وفي كلامٍ فاصل وعلى حد السيف اعتبر كريم خان ان فلسطين هي امتحانٌ للمحكمة الجنائية الدولية واختبارٌ للقانون الدولي/ وعدمُ عِقابِ إسرائيل في الماضي جعلَها تتمادى في الحاضر/والتمادي شهد على اعنف جولة عنفٍ جنوباً بحيث قصفت اسرائيل قرىً حدوديةً وردَّ حزبُ الله بسبعِ عملياتٍ على مواقعَ واهدافٍ اسرائيلية في مؤشر على تطورِ سَيرِ المعركة وربما الاستعدادِ لجولاتٍ اكثرَ عنفاً . وما خلا الجنوبَ فإن بقيةَ المحافظاتِ اللبنانية تتنقل احداثُها على برودةٍ سياسية , وغادر الموفدُ الفرنسي جان ايف لودريان حاملاً معه وعداً من تكتلاتٍ نيابية بالانضمام الى حل التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون . ووَفق معلوماتِ الجديد فإن الخُماسيةَ التي كادت ان تصبحَ رباعيةً بعد جنوحٍ سياسي فرنسي .. اعادت الثقةَ بباريس التي انضمت بعد جهد وعناء الى اعتماد الخيار الثالث في رئاسة الجمهورية , لكنَّ بند الرئاسة وَفق المصادر مؤجلٌ حاليا بانتظار حل ازمة الفراغ في المؤسسة العسكرية اولاً.

وتحسِمُ المصادرُ بان التغطيةَ السياسية لهذا الحل سيؤمِّنُها مجلسُ النواب وتسجِّلُ بان حزبَ الله يبدي عقلانيةً ومرونة في مقاربة هذه المِلفات ومَلءِ الفراغ من العسكر الى الرئاسة .