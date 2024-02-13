مقدمة النشرة المسائية 13-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 13-02-2024

في يوم الجريح كانت الأمة على الضريح , حيث الحشود السياسية والشعبية وزعت وفودها بين مسقط رأس الرئيس الشهيد رفيق الحريري ودارة بيت الوسط مقر الاقامة المؤقت للرئيس الجريح سياسيا سعد الحريري . وقبيل يوم الاربعاء الازرق كان الحريري زعيم تيار المستقبل يستقبل الوفود مستمعا وليس ناطقا، وقد باركه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان على رأس وفد من دار الفتوى ، لكنه لم يتل عليه العبارة الشهيرة : لا تخف ولا تقلق أنا معك، التي أوردها في العام 2018 . والى بركات المفتي، تلقى الحريري التبريكات الدبلوماسية وابرزها من نصف الخماسية مع سفيري مصر واميركا وليلا السفير الفرنسي، على ان يلتقي على العشاء مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية . وفي حصيلة هذه الاجتماعات، سيتبين للحريري ان لبنان لا يزال بعيدا عن انتخاب رئيس الجمهورية، وقد يعود في شباط العام 25 للاحتفاء بذكرى الوالد الشهيد .. ويجد أن الفراغ الرئاسي في مكانه ولم يأت زمانه ، وهذا ما ستسعى القوى السياسية اللبنانية على تثبيته ودوام حاله، بحيث ترتبط الرئاسة بالجبهة الحربية جنوبا من جهة, فيما تفضل قوى من الجهة المقابلة تأبيد الفراغ على ان يصل رئيس يدعمه حزب الله . وتحت هذين الخطين المتوازيين اللذين لا يلتقيان، تشتغل الخماسية ببرودة رئاسية وسخونة حربية، إذ بات سعيها لفصل الرئيس عن الجسد الناري في الجنوب . لكن هذه المهمة التي لزمت الى وفود غربية، تلقت الاجوبة اليوم من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي رفض الدفع سلفا قبل استطلاع أفق العدوان على غزة. واعتبر ان الوفود خاضت حملة تهويل " الها اول ما الها اخر " بشن اسرائيل حربا على لبنان، وعندما تسألهم عن ارضنا المحتلة يكون الجواب : انشالله في المرحلة الاخيرة وعالوعد يا كمون . فالمطلوب بحسب نصرالله ان ننفذ الاجراءات الضامنة لحماية اسرائيل وإعادة المستوطنين إلى الشمال. وقال لمن يهددنا بالتوسع في الحرب "بتوسع منوسع"، وإذا نفذ العدو تهديداته ضدنا فعليه أن يدرك أن المئة ألف مستوطن الذين غادروا الشمال لن يعودوا بل على العدو ان يهيىء الملاجىء والمدارس والخيم لميلوني مهجر من شمال فلسطين المحتلة .. " وبدك تلحق البقايا" . واضاف نصرالله ان على لبنان الرسمي ان يضع شروطا اضافية على القرار 1701 . واعاد مقولة ساخرة للرئيس نبيه بري عن وجود عناصر حزب الله جنوب نهر الليطاني عندما قال : نجيب النهر عالحدود اهون ما نرد حزبالله عن جنوب النهر . واذ تحدث نصرالله عن شريحة " صم بكم " عما يجري في لبنان وغزة قال إن هناك أغلبية ساحقة وعابرة للطوائف بالجنوب والقرى الحدودية تمارس فعل المقاومة اما الفئة التي تدعي أن "القانون الدولي يحمينا" ف"ميؤوس منها" والسجال يجب ألا يتحول إلى نزاع طائفي/ واذا حدد الامين العام لحزب الله العدو من الصديق .. اعلن ان " الخليوي "

عميل قاتل .. وافتى بحرمته تقنيا في الجنوب .