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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 24-02-2024

2024-02-24 | 13:02
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مقدمة النشرة المسائية 24-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 24-02-2024

مقدمة النشرة المسائية 24-02-2024لي صخرةٌ عُلِّقَت بِالنَّجم أَسكُنُها..طارَت بِها الكُتُبُ قالَتْ تلكَ.. كفرذبيان ُ.  هي قِطعةٌ من لبنان , منحوتةُ الثلجِ  ومُتحفُ الغيمِ الازرقِ وشمسُ الزمان ..  قُدمت عروساً لمصايفِ الشتاء العربي  بعدما  أَصبحت " البيت الابيض" الاكثرَ استقطاباً للزوار على مر الاعوام . وفي احتفالية اعلانِها عاصمةً سياحية بقرار من جامعة الدول العربية , كانت كفرذبيان تَجمع على مكعَّبات ثلوجِها سفراءَ من الخماسية، لكنْ من خارج المَهامِّ الدبلوماسيةِ الرئاسية .  ولم يدلِ سفيرا مِصر علاء موسى والسُّعودية وليد بخاري بتصريحات تتصلُ بالمهامِّ الخماسية، لكنَّ حضورَهما على " بياض " كان يعطي رسالةً للبنانيين بأنَّ لكم مدناً ناصعة فارفعوا التاجَ الرئاسيَّ فوق قِمتها . وتحفيزاً لهذه الخطى، فعّل نوابُ الاعتدال آلياتِ جرف الثلوجِ السياسية من الطرقاتِ المؤدية الى بعبدا، اذ يقوم النواب بجولات على القوى المعْنية بالرئاسة. وقالت مصادرُ التكتل للجديد  إنَّ اولويةَ المسعى هي لتداعي النواب باتجاه المجلس وكسرِ التباعُدِ وفتحِ النقاشِ في المِلفِّ الرئاسي/ وفي حال جرى التوافقُ أو بَقيتِ الأطرافُ على مواقفِها/ فيُطلب من الرئيس نبيه بري فتحُ المجلسِ النيابي وعقدُ جلسةٍ مفتوحة بدوْراتٍ متتاليةٍ لانتخابِ رئيس الجمهورية// وأُولى علامات القَبول جاءت من معراب بشكل علني، إذ أَعلن رئيسُ حزب القوات سمير جعجع أَنَّ الكتلةَ عَرضت علينا مبادرةً جِدية  ووافقنا عليها . واشارت مصادرُ الجديد الى أنَّ الايجابيةَ اندلعت أيضاً من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لدى لقائه وفدَ الاعتدال، فيما نَقل  النائب الياس حنكش تعاطيَ الكتائب بإيجابيةٍ مع هذه المساعي، وقال إن الرئيس بري أيضاً ابدى موافقتَه تبعاً لما سمعناهُ من أصحاب المسعى. ويَستكملُ النوابُ الوسطاءُ مبادرتَهم الاسبوعَ المقبل على الاطراف السياسية، لكنَّ مصادرَهم اشارت الى أنَّ حصيلةَ هذا العملِ لن تبدأَ مباشَرةً وتحتاجُ الى بلورة افكارِها/./ ومَشقَّةُ التوافقِ على التشاور الرئاسي، تسابِقُ مراحلَ اعلانِ صفْقةِ الهُدنة بين اسرائيل وحماس برعاية مصرية قطرية في باريس . والليلةَ يجتمع مجلسُ الحرب الاسرائيلي على بنود الصفقة، بعدما  قَيَّمها ايجاباً وبدأ بتحويلها الى إطارِ حلٍّ  قبل شهرِ رمضان. ورأى قادةُ العدو أنَّ حماس تراجعت عن بعضٍ من شروطها في هذه الصفقة ما سمح لتل ابيب بالموافقة، غير انَّ واقع المَيدان يقول إنَّ اسرائيل وفي قتالِ ما يقرُبُ من الاشهرِ الخمسة، لم تحققْ أهدافَها العسكرية، ولم تعثُرْ على رهائنها، ووَجَدت أنَّ كلَّ الأَنفاقَ ما زالت  أَنفاقاً بحالة سليمة . ومعَ قربِ التوافق على الهُدنة فان اسرائيل تركبُ آخرَ خيلِها العسكري وتضرِبُ في كل اتجاه بالسلاح الفتاك .. وبسلاح التجويع ضد اهل غزة من خلال منع تقديم المساعدات والحربِ المستعِرَةِ ضد وَكالةِ غوث اللاجئين الاونروا، وقد حذّر المفوضُ العامُّ  للوكالة فيليب لازاريني في رسالةٍ وجَّهها إلى رئيسِ الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالةَ وصلت إلى "نُقطةِ الانهيار" معَ دعواتِ إسرائيلَ المتكررةِ لتفكيكِها وتجميدِ تمويلِ المانحين. اما العنفُ الاسرائيلي في جنوب لبنان فقد جَنح نحو تدميرٍ شبهِ كليٍّ للقرى الامامية وبينها مساء اليوم بليدا وبرعشيت وكفركلا، لكنَّ حزبَ الله اعلن ان الضغوطَ السياسية او الحروبَ او الاغتيالاتِ لا  تجعلُ المقاومة  تتراجعُ حبّة تراب وهي باقيةٌ في جنوب النهر وشماله وفي كل مكان ولا كلام مع هذ العدو الا بالسلاح على حد تعبير النائب حسن فضل  الله . وعلى هذا المشهد : جنوب ساخن لكنه لا يذهب الى حرب شاملة ومفتوحة ويبقى محكوما بقواعد الاشتباك وان بتفلّت ..
مقدمة النشرة المسائية 24-02-2024

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