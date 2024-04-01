مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

تطايرت الدبلوماسية أشلاء من دمشق، ونفذت اسرائيل الضربة المرة على المزة حيث مبنى السفارة الايرانية وقنصليتها الذي دمر بالكامل ففي لحظة اجتماع السفير الايراني مع قيادات من حركة الجهاد في دمشق، نفذت اسرائيل غارات على المبنى القنصلي الملاصق للسفارة فقتلت ثمانية اشخاص بينهم القيادي في فيلق القدس بين سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي ومساعده محمد هادي رحيمي وتحدث التلفزيون الرسمي الايراني عن استشهاد دبلوماسيين عدة وثلاثة من الحرس الثوري هي ضربة على مقر دبلوماسي من شأنها أن تضع ايران امام اصعب امتحان، وعلى الارجح فإنها لن تكون في وارد الاستدراج الى الرد الموازي الذي سيسحبها الى ملاعب النار الموسعة غير ان الجمهورية الاسلامية أشرفت على اللعب من الحدائق الخلفية، إذ إن ضرب قنصليتها اليوم جاء بعد ساعات من عصف ناري قامت به حركة النجباء المسلحة في العراق والمدربة ايرانيا، فنفذت عملية عسكرية أصابت مبنى يضم مواقع اسرائيلية في إيلات عبر طائرات مسيرة وسيكون الايرانيون من النجباء لناحية استيعاب الصدمة والاحتفاظ بالثأر او ترجمته في ساحة من وحدة الساحات مع تسجيل تصريح للسفير الايراني في دمشق حسين أكبري يعلن فيه ان رد طهران سيكون قاسيا, وفي المقابل فإن اسرائيل التي تجاوزت القوانين الدولية في غزة، لن تقيم وزنا لأي من الأعراف والقوانين الدبلوماسية.. فقصف القنصليات ليس اخطر من قصف المسشفيات وهذا مجمع الشفاء في غزة يحكي لاجيال قادمة عن وحش اسرائيلي حاصر الطاقم الطبي والمرضى خمسة عشر يوما ولما أعلن الانسحاب تكشفت مشاهد مروعة عن جثث متحللة واخرى مهشمة نتيجة دهسها بالدبابات والجرافات العسكرية, فيما تعذر وصف الدمار الهائل في المبنى ومحيطه والذي يجسد إحدى اللوحات التراجيدية ومع نهوض بنيامين نتنياهو من جرح "الفتق" الغزي فانه استفاق من المخدر على اجتياح رفح، لاعبا على جراح ذوي الرهائن الذين اصبحوا في خيمة اعتصام دائمة امام الكنيست ولمقاتلة الوقت فإن نتنياهو يتفاوض بين الدوحة والقاهرة من دون تقديم تسهيلات للمفاوضين ويصر مع كل تصريح على اجتياح رفح معززا بقدرة تسليح اميركية شحنها وزير دفاعه يوآف غالات من واشنطن وتتخطى اسرائيل في شحنات التسلح كل المواقف الاميركية الرافضة للانخراط في القتل،، واعتبرت أنيل شيلاين المسؤولة المستقيلة من الخارجية الاميركية انه بدلا من الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات يتم إرسال الأسلحة، وقالت إن هناك إجماعا دوليا على انتهاكات إسرائيل التي يجب ألا تتلقى السلاح لكن الادارة الاميركية تتجاهل ذلك ومآثر استرضاء اميركا واسرائيل حلت لعنة على السلطان التركي رجب طيب اردوغان الذي انهزم في الانتخابات البلدية وخسر انقرة واسطنبول وازمير، واصبح الرجل الضعيف في بلاد الاناضول امام تقدم المعارضة وفي لبنان .. الكل مهزوم سياسيا موالاة ومعارضة والجميع احتفل اليوم بعيده الوطني في الاول من نيسان ، علما بانه يوم معمم على كل ايام السنة، ويصلح الاحتفال به عيدا لجميع السياسيين.