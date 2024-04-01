الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

2024-04-01 | 13:06
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

تطايرت الدبلوماسية أشلاء من دمشق، ونفذت اسرائيل الضربة المرة على المزة حيث مبنى السفارة الايرانية وقنصليتها الذي دمر بالكامل ففي لحظة اجتماع السفير الايراني مع قيادات من حركة الجهاد في دمشق، نفذت اسرائيل غارات على المبنى القنصلي الملاصق للسفارة فقتلت ثمانية اشخاص بينهم القيادي في فيلق القدس بين سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي ومساعده  محمد هادي رحيمي وتحدث التلفزيون الرسمي الايراني عن استشهاد دبلوماسيين عدة وثلاثة من الحرس الثوري هي ضربة على مقر دبلوماسي من شأنها أن تضع ايران امام اصعب امتحان، وعلى الارجح فإنها لن تكون في وارد الاستدراج الى الرد الموازي الذي سيسحبها الى ملاعب النار الموسعة غير ان الجمهورية الاسلامية أشرفت على اللعب من الحدائق الخلفية، إذ إن ضرب قنصليتها اليوم جاء بعد ساعات من عصف ناري قامت به حركة النجباء المسلحة في العراق والمدربة ايرانيا، فنفذت عملية عسكرية أصابت مبنى يضم مواقع اسرائيلية في إيلات عبر طائرات مسيرة وسيكون الايرانيون من النجباء لناحية استيعاب الصدمة والاحتفاظ بالثأر او ترجمته في ساحة من وحدة الساحات مع تسجيل تصريح  للسفير الايراني في دمشق  حسين أكبري يعلن فيه ان  رد طهران سيكون قاسيا, وفي المقابل فإن اسرائيل التي تجاوزت القوانين الدولية في غزة، لن تقيم وزنا لأي من الأعراف والقوانين الدبلوماسية.. فقصف القنصليات ليس اخطر من قصف المسشفيات وهذا مجمع الشفاء في غزة يحكي لاجيال قادمة عن وحش اسرائيلي حاصر الطاقم الطبي والمرضى خمسة عشر يوما ولما أعلن الانسحاب تكشفت مشاهد مروعة عن جثث متحللة واخرى مهشمة نتيجة دهسها بالدبابات والجرافات العسكرية, فيما تعذر وصف الدمار الهائل في المبنى ومحيطه والذي يجسد إحدى اللوحات التراجيدية ومع نهوض بنيامين نتنياهو من جرح "الفتق" الغزي فانه استفاق من المخدر على اجتياح رفح، لاعبا على جراح ذوي الرهائن الذين اصبحوا في خيمة اعتصام دائمة امام الكنيست ولمقاتلة الوقت فإن نتنياهو يتفاوض بين الدوحة والقاهرة من دون تقديم تسهيلات للمفاوضين ويصر مع كل تصريح على اجتياح رفح معززا بقدرة تسليح اميركية شحنها وزير دفاعه يوآف غالات  من واشنطن وتتخطى اسرائيل في شحنات التسلح كل المواقف الاميركية الرافضة للانخراط في القتل،، واعتبرت أنيل شيلاين المسؤولة المستقيلة من الخارجية الاميركية انه  بدلا من الضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات يتم إرسال الأسلحة، وقالت إن هناك إجماعا دوليا على انتهاكات إسرائيل التي يجب ألا تتلقى السلاح  لكن الادارة الاميركية تتجاهل ذلك ومآثر استرضاء اميركا واسرائيل حلت لعنة على السلطان التركي رجب طيب اردوغان الذي انهزم في الانتخابات البلدية وخسر انقرة واسطنبول وازمير، واصبح الرجل الضعيف في بلاد الاناضول امام تقدم المعارضة وفي لبنان .. الكل مهزوم سياسيا موالاة ومعارضة والجميع احتفل اليوم بعيده الوطني في الاول من نيسان ، علما بانه يوم معمم على كل ايام السنة، ويصلح الاحتفال به عيدا لجميع السياسيين.
مقدمة النشرة المسائية 01-04-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

01-04-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024
Play
2024-03-31
Play

مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024

2024-03-31

مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 31-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024
Play
2024-03-30
Play

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

2024-03-30

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-03-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024