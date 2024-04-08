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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 08-04-2024

2024-04-08 | 13:32
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مقدمة النشرة المسائية 08-04-2024

لبنان على فوهة سليمان.. وكاد أن يكون مخطوفا من دون أن تسعفه الفدية السياسية// هي أربع وعشرون ساعة قلق وتوتر/ واستنفار ثلاثية حزبية اتخذت من مستيتا جبيل غرفة عمليات، وسارت على توقيت تحديد المهل ما لم يكشف مصير منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان/ ومنذ ساعات الخطف الأولى تتولى الأجهزة اللبنانية تتبع خيوط العملية من الشمال وصولا نحو الحدود السورية والتي نقل اليها المخطوف/ وتتولى مديرية المخابرات في الجيش التعقب والتحقيق بعد توقيف أفراد من العصابة معظمهم من التابعية السورية// وذهبت المعطيات الى استبعاد الدوافع السياسية وترجيح الخطف على الفدية المالية، وذلك على أيدي مجموعات يسبقها الصيت السيىء في عمليات كهذه تتم من لبنان الى سوريا وتتخذ من الجرود مقر آمان متنقلا/ ويعمل حاليا على تكثيف الجهود لتبيان مصير باسكال سليمان والذي لم يتضح بعد على الرغم من تلقي القوات اللبنانية تطمينات مساء بقرب تحريره// وعلم أن المساعي المكثفة تنسق فيها مديرية المخابرات مع الجيش السوري لمحاصرة مكان وجود العصابة التي تمتهن الخطف بهدف المال وسرقة السيارات وكل الممنوعات/ والأهم أنها تاجرت اليوم ببلد بحاله وقامرت على الفتنة التي لا تنتظر من يوقظها/ وحتى تحرير سليمان ومعرفة مصيره وما إذا كان على قيد الحياة، فإن شرايين الحياة قطعت في جبيل وأغلقت الطرقات والمؤسسات والمدارس والمحال التجارية التزاما بالإقفال العام، تلبية لدعوة القوات اللبنانية واتحاد بلديات جبيل احتجاجا على خطف ابن المنطقة الذي ما يزال مجهول المصير/ وعباراته التي رددها في آخر اتصال ظلت قيد التداول الانساني لرجل يطلب الرحمة لأنه أب لاولاد يحتاجونه وينتظرون قدومه, وباسكال سليمان أب باحث عن النجاة من براثن مجموعة مارقة تعتمد النهب والسلب والفدية قانونا لها، وتتخذ من فلتان الحدود شريعة لتحركاتها الخارجة عن القانون والأديان السماوية وكل الاعراف/ ولحفنة من المال رهنت لبنان وأدرجته مجددا على لائحة الإقتتال الأهلي وفي شهر ثقيل الذكرى على اللبنانيين// وتشاء الصدف ان كل ما صنع في الحرب ما يزال حيا من النصوص الى النفوس، حيث استحضرت قوى سياسية بضعة من شعارات الحرب وهددت بالأمن الذاتي/ وراحت القوات تحشد، والكتائب تهدد وتمنح مهلا وأزمنة والتيار يدلي بدلوه كولي للمسيحيين الأحرار منهم والمخطوفين/ وقلة نيابية أو سياسية اتبعت الحكمة في ردة الفعل وانتظار نتائج التحقيق وتحديد مكان الخاطفين والمخطوف، لأن الاهم كان ولا يزال هو انقاذ حياة باسكال سليمان ليعود سالما معافى الى عائلته/ حياة سليمان اولا.. اما اللعب على الوتر السياسي فيمكن استخدامه في ميادين اخرى كثيرة , وللحلف الثلاثي ان يستثمر تحالفه اليوم في مستيتتا على ملفات تبدأ برئاسة الجمهورية ولا تنتهي  بملف النازحين والذي وصلنا بالبريد البحري عبر زيارة رئيس جمهورية قبرص الى بيروت . 
 لكن الرئيس نجيب ميقاتي ابلغ جار البحر بأن مشكلتنا ومشكلته واحدة وأن على قبرص ان تطرق باب اوروبا والمجتمع الدولي للضغط هناك حيث يمنعون عن لبنان حل هذه الازمة .
مقدمة النشرة المسائية 08-04-2024

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