مقدمة النشرة المسائية 03-05-2024

موسِمُ الهجرة إلى أوروبا/ روايةٌ جديدة عن التغريبةِ اللبنانية بقلم نجيب "محفوظ" ميقاتي/./ وبعد تصنيفِه على قائمةِ أثرى أثرياءِ العالم/ من المتوقع تَصدُّرُهُ على لائحةِ أقصرِ قِصة : تهجيرُ اللبنانيين وتوطينُ النازحين/./ ففي موقِفٍ ملتَبسٍ توقيتاً ومضموناً / فَجَّر ميقاتي قنبلةَ الهِجرة الانشطارية نحو القارةِ العجوز/ وأعلن أنه بالاتفاقِ معَ الاتحادِ الأوروبي/ ومع انضمامِ لبنانَ إلى القانون الذي يشمُلُ الدُّولَ المستضيفة للنازحين السوريين/ سيُفتح المجالُ أمام اللبنانيين للهجرةِ الموسمية إلى دولِ الاتحاد الأوروبي للعمل هناك موسِمياً/./ لِيَنْعُمِ اللبنانيونَ برؤساءَ عُظماء : واحدٌ فَتح امامَهم خِيارَ الهجرةِ الموسمية، وثانٍ سبقَهُ الى الهجرة الطوعية من جهنَّمَ وبئسَ المصير. لكنَّ اهميةَ كلامِ رئيسِ الحكومة اليوم انه يأتي عقِبَ كواليسِ لقاء الإليزيه وما تلاه من استقبالِ الرئيس القبرصي ورئيسةِ المفوضية الأوروبية/ والموقفُ صدرَ عن سابقِ تصميمٍ في تهجير اللبنانيين إلى مواسمِ العز/ بدلَ تهديدِ دولِ الطَّوْق الأوروبي بترحيلِ النازحين على قواربِ الهجرة المعاكسة/./ اما شعبُ لبنانَ اليتيم وبعد تصنيفِه الأتعسَ في العالم/ سيدخلُ قائمةَ الطيورِ المهاجرة من فئة "اللَّقْلَق" وربما المُعرَّضةِ للانقراض على ضفاف بحيراتِ البجع/./ وشرُّ البلِيَّةِ السياسية/ ما يَفضحُ الانحطاطَ الأخلاقيَّ والإنساني في مجتمعٍ تسيطرُ على جيل شبابه وقُصّارِه شبكاتُ الاستدراجِ إلى أفخاخ الدَّعارةِ الالكترونية والإدمانِ على أليافِ التواصل الاجتماعي/ وفي جديد عصابة التيكتوكرز/ تحديدُ وَكْرِ الرأسِ المدبِّر والمُمول, وهو لبنانيٌّ مقيمٌ في إحدى الدول الخليجية/ وارتفاعُ عددِ الموقوفين إلى ثمانيةٍ بينهم طبيبُ أسنان/./ وإلى خطوط التوتر العالي ما بين الجبهتين: غزة والجنوب / واللعبِ على حبال الأوراقِ الدبلوماسية بين لبنانَ وتل أبيب/ أنهى الجانبُ اللبناني تعديلاتِه على الورقة الفرنسية المعدلة جينياً في المعاملِ الاسرائيلية والتي تَسَلَّمَ نُسختَها باللغة الإنكليزية ما اثار رَيبةَ الرئيس نبيه بري / وأفادت مصادرُ للجديد بأن لبنان سيسلِّمُ الردَّ الرسمي في الساعات المقبلة للسَّفارة الفرنسية/./ ومن قصر الصنوبر إلى غرف التفاوض المغلقة بين تل أبيب والمقاومةِ الفلسطينية / حيث تردَّدَ انَّ الساعاتِ المقبلةَ حاسمةٌ للتوصل إلى اتفاق/ وتحدثت معلوماتٌ عن وصول وليام بيرنز مديرِ وَكالةِ الاستخبارات المركزية الأميركية إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن غزة/ في حين نقلت صحيفة وول ستريت عن مسؤولين مصريين أنَّ إسرائيل أَمهَلتْ حركةَ حماس أسبوعاً للموافقة على صفْقة تبادلٍ وإلا فإنها ستبدأُ عمليةَ رفح/ ليتولَّى رئيسُ هيئة الأركان الإسرائيلي منتهي الصلاحية/ إعلانَ أنَّ الحربَ طويلةٌ ومصممون على مواصلتِها/./ وعلى حروب الأحياءِ الصغيرة / رصَدَ الرادار الانترنت غيرَ الشرعي/ وفَتح بابَ وِزارةِ الاتصالات على إطلاق حملةٍ لقَوْنَنة الإنترنت بهدف تحصيل إيراداتٍ للدولة وهي عمليةٌ شائكةٌ وصعبة/ وخصوصاً أن شبكةَ الإنترنت تتألفُ من موزِّعي أحياءَ يقاربُ عددُهم الألفين/ والمشكلةُ الأساسية أن الدولةَ لا تملِكُ صلةَ وصلٍ معهم ومحاولةَ استيعابِهم باءت بالفشل. وقال وزيرُ الاتصالات جوني قرم للجديد إنَّ هناك خُطةً لازالة الاحتكار مردودُها سيكون ايجابياً على المواطن والدولة معاً، بحيث يصلُ الى الخزينة ما يقاربُ 60 مليون دولار سنوياً ويحرِّرُ المشتركين من مافيات الشركات غيرِ المرخَّصة وموزعي الأحياء . واعتباراً من الثامنِ من أيار سيبدأُ تطبيقُ القرار الذي سينتشلُ المشتركين من رُزمةِ المحتكِرين الذين تحوَّلوا الى زمرة ، ولهؤلاءِ موعدٌ في رادار النشرة مع الزميل هادي الامين/./