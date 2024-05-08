مقدمة النشرة المسائية 08-05-2024

مقدمة النشرة المسائية 08-05-2024

على بعد دقائق قليلة من وجوده في قاعدة برانيت / كاد وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت أن يخرج من فوهة البركان في الجبهة الشمالية . فهو الذي تفقد الثكنة واعدا اللبنانيين بصيف حار وصلته حرارة الصاروخ الذي أصاب مقر قيادة الفرقة 91. ومن تصريحات غالات قبل الصاروخ، أن فرقته العسكرية هناك أبعدت حزب الله عن خطوط التماس مسافات كبيرة، لكنه استدرك قائلا : هذا لا يعني أنه اختفى "، معترفا بأن للحرب تكاليف باهظة على اسرائيل/ ونحن نسعى الى عدم الوصول اليها. وفي افضل تعليقاتها على تصريحات غالانت واستطلاعاته بالصيف الحار، قالت يديعوت احرنوت إننا بحاجة الى وزير دفاع وليس إلى متنبىء للأرصاد الجوية . ولم تكن ثكنة برانيت سوى واحد من أهداف عدة زنرتها المقاومة اليوم بالصواريخ بإسناد جوي من الطائرات المسيرة. / وتحدث الاعلام الاسرائيلي عن سقوط عدد كبير من المصابين بين قتيل وجريح استدعى بعضها تدخل المروحيات العسكرية لإجلائها إلى مستشفيات الأراضي المحتلة. وتبعا للتقييم العسكري، فإن هذا النهار شهد على أعنف الصواريخ لحزب الله، وكذلك على الرد الاعنف من جيش الاحتلال منذ أسابيع بشريط نار امتد من عيتا الشعب الى منطقة كسارة العروش عند أطراف الريحان وعرمتى في قضاء جزين. لم يبدل هذا الخط الناري في قواعد الاشتباك وهو فقط أثقل الجبهة برفع مستوى الردود على طرفي الحدود وضمن الرقعة المعهودة/./ اما ام المعارك فهي في رفح والتي اخرجت المرضى من مستشفياتهم/ وسيطرت على المعبر الرئيسي الذي يربط المدينة بمصر/ وقد لاقت هذه العملية تنديدا عربيا واقليميا ودوليا واسعا ودعت كل من قطر والامارات الى تدخل دولي عاجل لمنع الاجتياح الكامل للمدينة وعدم تعريض تدفق المساعدات الإنسانية لأي مخاطر/./ ولم يعط بنيامين نتنياهو اي اهتمام للدعوات العربية او الاميركية واعلن جيشه هذا المساء بدء ما اسماه مداهمات دقيقة في مناطق محيطة بمعبر رفح، وذلك على الرغم من إبراز بطاقة الاعتراض الاميركية، والتي رفعها مدير الاستخبارات وليم بيرنز اليوم الى بنيامين نتنياهو/./ وحث بيرنز رئيس وزراء اسرائيل على المضي بصفقة الهدنة، فيما أعلن البيت الابيض أن المحادثات بشأن اتفاق محتمل في غزة مستمرة والفجوة بين الجانبين يمكن سدها/./ والافق المسدود محليا بانتظار انقشاع معالم غزة .. يبحر الى سفينة النازحين على متن جلسة مجلس النواب الاسبوع المقبل ، ولأن الجلسة مملحة بمليار يورو فإن الغياب النيابي سيكون محدودا وجميع القوى سوف تحرص على المشاركة لتأمين نصاب المليار وآلية نصبته وميثاقية صرفه . وستفتح الجلسة بازار الاستعراض السياسي وعرض عضلات القوى والمبارزة بسيوف النازحين ..في وقت كل القوى السياسية ساهمت ببقائهم نازحين .. واي من هؤلاء لم يطرق باب سوريا لتنسيق الحل ما خلا زيارات على مستوى وزراء لا يملكون ختم العودة .