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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 14-05-2024

2024-05-14 | 14:03
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مقدمة النشرة المسائية 14-05-2024

التحايا المرفوعة من سمير جعجع الى ادلب وحمص وحماه والزبداني وجسر الشغور قبل اثني عشر عاما  سيتم رفعها في الشام هذه المرة  وبمباركة القوات اللبنانية التي لن تعارض نقاش ملف النازحين  رسميا وبالمباشر من لبنان ..الى فم الاسد /. وهو مشروع توافق قاربته توصية النواب التي حللت اليوم في ساحة النجمة ودارت حول الازمة بهدف وضع تصور موحد لإطار مسودة القرار او التوصية التي ستحملها الحكومة إلى مؤتمر بروكسل في االثامن والعشرين من الشهر الجاري / وهناك سيتم إبلاغ  الدول المانحة موقف الحكومة السيادي بتطبيق القانون وترحيل السوريين  استنادا لمذكرة التفاهم  الموقعة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.// ومن عجائب الزمان أن الامة النيابية الواحدة ستكون ذات رسالة خالدة سيتم إبلاغها لمن يعنيهم الأمر في ازمة النزوح/، وستجمع القوى السياسية على مطلب الترحيل في جلسة الغد العاصفة بالظهور السياسي على المنابر/ وقد توصل اللبنانيون الى هذه الخلاصات بعد سنوات نزوح شهدت على الدجل والمنافع والاستثمار السياسي والمنتفعين من الجمعيات والبلديات رؤساء واعضاء وقادة سياسيين //, كله قامر على النزوح ولعب ورقته الخاسرة، وظل الامن العام اللبناني وحيدا من يسير قوافل العودة، لكنها وبعد انقطاع مدة سنة ونصف .. لم تتخط العودة المئتي نازح،/ وكادت قوافل الماشية التي اصطحبوها معهم تفوق أعداد الراغبين في العودة //.وتتوقع مصادر الحدود أن تسرح المراعي وحدها في الاراضي السورية،/ وان يعود من دخلوا الى سوريا عبر طرق غير شرعية،/ وهي الحالات التي ترصد يوميا في المسالك والمعابر والطرق الخارجة عن رقابة الدولتين .// وفي جولة للجديد على عاصمة النزوح عرسال،/ يؤكد سكانها وفعالياتها أن  أعداد  السوريين  في البلدة تفوق  اعداد سكانها اللبنانيين بما يقارب الضعفين/ لكنهم اليوم باتوا يواجهون  أمراضا وأوبئة  انتشرت في مخيماتهم،  من  الصفيرة  والإسهال والكوليرا وصولا إلى الجرب والطفح الجلدي، بسبب فيضانات  الحفر الصحية //وعلى ضفاف الليطاني انتشرت صور لحمام مفوضية اللاجئين وقد صب مباشرة في اعرق الانهر في الشرق الاوسط ، وبذلك تكون  اوروبا قد فاضت علينا بالهبات .. والحمامات , والرائحة تطول . ومن نسائم الحرب جنوبا ما هب على شكل منطاد خرج عن طوره / ففي عملية ثلاثية, وبعد رصد حركة المنطاد الذي يرفعه الجيش الإسرائيلي فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان / استهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف عائدة له من ضمنها قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها المنطاد . أما في حركة المناطيد السياسية بفرعها الرئاسي فتعود الخماسية الى الانطلاق غدا مسبوقة اليوم بلقاءات ثنائية ولكن لم يتبين مضمون الطروحات وما اذا كانت قد حملت جديدا .ولا تتوقع المعلومات السياسية اختراقات جدية على مستوى جمع القوى اللبنانية على مرشح للانتخاب .  ومع ارتباط جبهة لبنان بغزة ..والى ان يتوافق اللبنانيون على رئيس فإن لبنان بلا رأس .. ولن يحتفي بأكثر من استعادته اليوم رأس اشمون الأثري من المانيا بعد سرقته منذ العام 1981  اشمون .. إله الشفاء وتجدد الحياة عند الفينيقيين .. الإله الرئيسي لمدينة صيدا  عاد الى المتحف اللبناني عل رأسه  يمنح الشفاء الى كل  معرقلي الرئاسة
مقدمة النشرة المسائية 14-05-2024

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