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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

2024-06-06 | 13:17
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مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

لم تكدْ تَستوعبُ صدمة "خُرفيش"/ حتى استفاقت "إسرائيل" على فجرِ "العبور الثاني"/./ وإذا كانتِ العمليةُ المزدوَجة والنوعية للمقاومة الإسلامية/ قد أصابتِ القِبَبَ الحديدية بمقتل/ وأجهزةَ الرصدِ والكشف المُبَكِّر بالفشل/ فإن المقاومةَ الفلسطينية في رفح/ تَسللت خلفَ خطوطِ العدو/ / ونَفذت إنزالاً بالقرب من مَعبر كرم بو سالم/ حاكتْ فيه يومَ الطُّوفان/وعبَرَ المقاومون الضبابَ كخيطِ الشمس/ وتخطَّواْ ستةَ ألويةٍ وعشراتِ المدرعات وأسرابَ مسيَّراتِ الاستطلاع/ واشتَبكوا وجهاً لوجه مع جنودِ الاحتلال/قبل أن يعودوا إلى قواعدِهم/./وانتقمت اسرائيل من فشلِها وخسائرِها في القطاع بأنْ قَصفت مدرسةً تابعة للأونروا تُؤوي آلافَ النازحين في مخيم النصيرات/ ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأطفال والنساء/./ 
وجنوبا صبَّتْ  حِممَ جنونِها على المحافظاتِ كافةً / وشنت غاراتٍ صاروخيةً استَهدفت مدنيين/ فأضافت "وادي جيلو" إلى لوائحِ الاستهداف/بإسنادٍ ناري من الفوسفور المُحرَّم/ ./
ضربتانِ قاضيتانِ بين ليلٍ وضُحاه/ كَشفتا عُمقَ خَليةِ الأزمةِ السياسية/ والفشلِ القياديِّ والعملياتي لجيش الاحتلال/ وأَخرَجتا المسؤولين الإسرائيليين عن طَورهم/ و"بالكلام" اجتاحُوا لبنان/ وضَربوا بيروت/ ونَقلوا الحِزامَ الأمنيَّ إلى شمال الليطاني/ وتَقمَّص بعضُهم منصِبَ محمد سعيد الصحَّاف وتصريحات العُلُوج  والأوغاد /قبل أن ترتفعَ الأصواتُ من المنابرِ الإعلامية العبرية/ وتوجِّهَ صحيفةُ "هآرتس" النصيحةَ للرأي العام بأنْ لا تصدِّقوا رئيسَ الأركان هاليفي/ إنه يعيشُ في لا لا لاند/ والجيشُ وإسرائيل ليسا مستعدَّيْنِ لحربٍ حقيقية في لبنان/ والتي قد تؤدي إلى دمارٍ هائل في الجليل و هجماتٍ بالصواريخِ والطائرات المسيَّرة على حيفا ووسطِ إسرائيل/ فيما نَقلت صحيفة "معاريف" عن رئيسِ بلدية "كريات شمونة" أن نتنياهو يقومُ بالدَّعاية الانتخابية بدلاً من الانشغالِ بتحقيق النصر المُطْلق/ وفيما طالب بيني غانتس رؤساءَ مستوطَنات الشمال بالاستعداد لقتالٍ ولأيامٍ أكثرَ صعوبةً قد تؤدي إلى الحرب/ نَقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين أنَّ إدارةَ بادين حَذرت إسرائيل في الأسابيعِ الأخيرة من فكرةِ حربٍ محدودة مع لبنان/./   وهذه المواقفُ تتماشى وما أعلنته الاستخباراتُ الأميركية عشيةَ كشفِ الرئيسِ الأميركي جو بايدن عن المقترحِ الإسرائيلي لصفْقةٍ مع حماس/ عن أنَّ الحركةَ لا تزال تحتفظُ بثلاثة أرباعِ قوتِها/ وأنَّ نتنياهو يخوضُ حرباً عبثية/./ أما في مجريات الصفقة/ وبعد الاجتماع الثلاثي المصري والقطري والأميركي في الدوحة/ فقد كَشف مصدرٌ مصري أنَّ القاهرة تلقت إشاراتٍ إيجابيةً من حماس حول تطلُّعِها لوقف النار/ وأنَّ الحركةَ ستقدِّمُ ردَّها على مقترح الهُدنة خلال الأيام المقبلة/وعلى خط مواز/ انعطفتْ دبلوماسيةُ "التهويل" /  واُعيد تفعيلُ  مبادرةِ مستشار الرئاسة الاميركية لأمن الطاقة آموس هوكشتاين  من ضِمن حُزمةِ إغراءاتٍ لدعم الاقتصاد اللبناني / ومن هذا العنوان سلكَ وزيرُ الطاقة وليد فياض الخطَّ العسكري إلى دمشق وناقشَ مع المسؤولين السوريين موضوعَ استجرارِ الغاز والكهرَباء عبر سوريا/ وعاد فياض محمَّلاً باستياءٍ سوري من عدم وجودِ مبادرةٍ رسميةٍ واضحة من لبنان تُجاه العلاقة مع سوريا في مِلف النازحين/
وفي دائرة التشاور الضيقة/ واصل تكتلُ اللقاء الديمقراطي جولتَه على الأطراف اللبنانية/وفي الاشرفية انتهت الجولةُ الرابعة "وُدياً"/ وكان اتفاقٌ مع التكتلِ الوطني على أهمية مبدأ الحوار للوصول الى تسوية داخلية/ فيما سوءُ التقدير في  العنوان  أجَّلَ اللقاء مع رئيسِ حزب الكتائب سامي الجميل/ وما بين الصيفي وبكفيا ضاعَ التكتل
مقدمة النشرة المسائية 06-06-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

06-06-2024

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Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 05-06-2024

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