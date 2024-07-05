مقدمة النشرة المسائية 05-07-2024

تسونامي عمالية في بريطانيا.. صراع المحافظين والاعتدال في ايران.. وسباق في غزة بين المرحلة الثالثة أو الذهاب الى اتفاق اسرائيلي فلسطيني في الدوحة برعاية أميركية// تغييرات في صناديق عدلت برمجتها السياسية وفقا لأمزجة الشعوب وعلى ايقاع ساهم فيه طوفان الاقصى الذي يدخل شهره العاشر بعد أيام ملوحا بأولى اشارات الصفقة/ وهذه الاشارات تظهر بين اليوم والغد من العاصمة القطرية حيث استؤنفت المفاوضات على ضوء أخضر حمساوي أميركي/ واستنادا الى وكالة الصحافة الفرنسية فإن حماس تتوقع ردا إسرائيليا على صفقة التبادل غدا السبت بعدما عاد الوفد الاسرائيلي الى تل ابيب/ فيما قالت رويترز إن حماس أبلغت حزب الله موافقتها على مقترح وقف اطلاق النار ورحب الحزب بهذا القرار/ وفي معلومات الجديد فإن وفد حماس أخطر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل أربعة ايام بأن الحركة لديها تطور ايجابي، فرد نصرالله: اتكلوا على الله اذا كانت هذه مصلحتكم/ وليلا التقى نصرالله وفدا قياديا من حماس برئاسة الدكتور خليل الحية، وجاء في بيان للحزب أنه جرى التباحث في آخر مستجدات المفاوضات القائمة هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة/ ويدرك الطرف الفلسطيني ان نتنياهو يشتري الوقت وقد يلعب على تفاصيل المقترح ولاسيما ان وفده التفاوضي اقر سابقا بأن رئيس الحكومة يوافق صباحا على الصفقة ويغير رأيه ليلا/ لكن نتنياهو هذه المرة اصبح امام منعطفات خطرة وحاسمة، فهو صار محكوما بعوامل عدة قد يسعى الى تداركها، اذ إن جيشه باتت ترعبه فأرة.. ومعسكره يتداعى سياسيا وامنيا.. مدارس الشمال تنتظر بدء موسمها في ايلول.. النازحون من المستوطنات اصبحوا جيشا ضاغطا، والضغط الاكبر يشكله ذوو الاسرى لدى حماس والجهاد/ واذ لا تركن قيادات المقاومة في كل من غزة ولبنان الى حسن نوايا نتنياهو في الموافقة على المقترح المطروح اميركيا، فإن الجبهة الجنوبية اللبنانية ستلتزم من جهتها باتفاق توافق عليه حماس وسيسري مفعول اطلاق النار بمجرد اعلانه في القطاع/ والوضع الاسرائيلي المترهل لم يعد يسمح لرئيس الحكومة بالمكابرة وفرض الشروط لكونه اصبح بلا مخالب عسكرية/ وبشهادة زوجته الفاسدة سارة نتنياهو فانها تخشى انقلابا من الجيش على زوجها وهي اتهمت المؤسسة العسكرية بالخيانة/ واذا ما ذهب نتنياهو الى اتمام الصفقة هذه المرة، فانه سيكون ضمن سلالة المنهزمين تحت تاثير طوفان الاقصى الذي جرف انظمة وحكومات ورؤساء بين اوروبا وبريطانيا، وآخر الضحايا كان ريشي سوناك الذي حرم من منصب رئيس الوزراء وتقدم بالاعتذار من الرأي العام البريطاني/ وانهزم المحافظون بالضربة العمالية القاضية التي أردت حزبا بريطانيا عريقا لم يصادف مثل هذه الخسارة منذ مئتي عام/ وسريعا قبل الملك تشارلز استقالة حكومة سوناك وعين زعيم حزب العمال كاير ستارمر رئيسا للوزراء/ واولى احرف الحكومة الجديدة كانت غزة اذ طالب وزير الخارجية بوقف فوري لاطلاق النار في القطاع/ لكن رئيس الوزراء البريطاني الجديد ورغم انه محام مدافع عن حقوق الانسان يتمتع بمواقف مؤيدة لحق اسرائيل بالدفاع عن النفس وينظر اليه على انه من صناعة وتمويل اللوبي الصهيوني بخلاف سلفه رئيس حزب العمال جيرمي كوربن الذي دفع ثمن تأييده القضايا الفلسطينية/ ومن خارج الصندوق الانتخابي , وضمن حسابات امنية ظلت غامضة اعلنت الرئاسة السورية اليوم وفاة المستشارة الرئاسية لونا الشبل بعد تعرضها قبل ثلاثة ايام لحادث سير ترافق وتدابير امنية طالت عائلتها . موت الشبل هل سيدخل ضمن لائحة الذين رحلوا من دون شهادة وفاة رسمية ؟ لونا مذيعة الامس .. لم تجد إلا ورقة نعوة اليوم ببضع كلمات تعلن وفاتها، اما الاسباب فهي من اسرار امن الدولة السورية .