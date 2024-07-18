مقدمة النشرة المسائية 18-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 18-07-2024

طلقة كورونا سقطت على طريق البيت الأبيض/ فسرعت الخطى نحو انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تكدست أمامه الدعوات الديمقراطية الى الخروج من السباق/ وللمرة الأولى أصبح بايدن يتقبل فكرة عزل نفسه باكرا قبل ان تصاب الدعوات لانسحابه بالتضخم ويقع في أزمة التمويل التي لم تحصل حتى اليوم بضعة ملايين في صندوق حملته الانتخابية/ ووفقا لموقع اكسيوس نقلا عن ديمقراطيين بارزين، فإن ضغوط قادة الحزب ستقنع الرئيس بالانسحاب نهاية الاسبوع الجاري/ وترتفع يوميا الدعوات الديمقراطية الى وقف المهزلة، وليس آخر المحفزين على الخطوة كان النائب العريق آدم تشييف وأكبر عضوين ديمقراطيين في الكونغرس السيناتور تشاك شومر والنائب هكيم جيفريز، ولاحقا الريس السابق باراك اوباما وذلك بعد دعوة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي التي اعتبرت أن بايدن لا يستطيع هزيمة ترامب، وأن الرئيس يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلس النواب/./ والى أن يقرر بايدن إطلاق رصاصة الرحمة الرئاسية على ترشيحه، فإن دونالد ترامب لا يزال يعيش فرحة الرصاص الابيض، وسيكون في غاية السعادة إذا ما قرر الديمقراطيون ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس التي ينتظر ترامب خصومتها عند أول صندوق/ وحتى أسبوع القرار، فإن الرئيس بايدن سيلازم فراشه وسط تردد معلومات عن الغائه اللقاء مع رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو الاثنين المقبل بسبب إصابته بكورونا/ ستنجو الكورونا من نتنياهو المسافر الى واشنطن وعلى جثته السياسية بقع دماء اطفال ونساء غزة طالبا التصفيق من الكونغرس على الابادة بحق الانسانية// وتسللا كاللصوص استرق نتنياهو زيارة الى رفح متعهدا للجنود هناك بعدم وقف الحرب حتى ما اسماه تحقيق النصر، وقال إنه سيبلغ الاميركيين بذلك. وبعد انتهاء الزيارة السرية الى رفح وزع نتنياهو الخبر عنها تفاديا لاقتناصها من المثلث الأحمر/ ويغادر رئيس حكومة اسرائيل الى واشنطن محملا بحزمة الرفض لصفقة الحل، ومطوقا بخلافات داخلية اسرائيلية تبدأ بالجنرالات والوزراء ولا تنتهي بالنقابات العمالية/ سيل من الانتقادات لنتنياهو استبق الزيارة وقال وزير حربه يوآف غالانت إن أقصى حد يمكن تحمله في أوضاع الأسرى الإسرائيليين هو أسبوعان من الزمن/ وفي حال لم يتم إنجاز صفقة خلال هذه المدة، فإن الخطر على حياة الأسرى سيصبح من دون رجعة/ وأوردت يديعوت أحرنوت أن نتنياهو يضع العراقيل أمام إتمام الصفقة فقط حتى لا يخسر الوزيرين في الائتلاف الحكومي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش/ وانضم الى منتقدي نتنياهو رئيس الموساد ديفيد برنياع محذرا من مصير الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات/ وقال: البنات في الأسر لا يملكن الوقت/ لكن رد نتنياهو جاء صلفا وغير رحيم على أبناء جلدته عندما قال: الرهائن يعانون لكنهم لم يموتوا/ في مقابل الصوت الواحد الرافض للصفقة الذي يمثله نتنياهو اصطفت الجنرالات ضده من رئيس أركان الجيش هارتسي هليفي الى رئيس الشاباك رونين بار ورئيس الموساد ديفيد برنياع، وهم أجمعوا على أن العقبة الأساسية في المفاوضات هي اشتراط نتنياهو تفتيش سكان غزة الذين سيعودون وفق الاتفاق من جنوب القطاع إلى شماله، وسيكون رئيس وزراء اسرائيل بذلك مزودا بالرأي الواحد الى الكونغرس الاميركي حيث تؤجل الصفقة الى ما بعد زيارة واشنطن, وفي اثنائها تستمر الجبهات في اعلى جهوزية ولاسيما في الشمال الاسرائيلي والجنوب اللبناني حيث اتخذت المسيرات الاسرائيلية اليوم وضعية التجول في مناطق عدة وصولا الى البقاع الغربي وأطلق سلاح الجو المعادي صاروخا باتجاه احدى السيارات في بلدة غزة ما ادى الى استشهاد القيادي في الجماعة الاسلامية وحركة حماس محمد جبارة . وفي بلدة جبال البطم اغتالت اسرائيل عنصرا من حزب الله حسن علي مهنا " ابو هادي "، ومنذ عمليتي الاغتيال جنوبا وبقاعا ..وصواريخ المقاومة تنزل امطارا على المستعمرات والمواقع في الشمال الاسرائيلي. ومع اشتداد حرارة المواجهات .. فإن لبنان الرسمي أنجز عقدة طلاب الكلية الحربية بخمس وثلاثين دقيقة بعد صراع دام سبعة اشهر .