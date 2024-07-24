الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 24-07-2024

2024-07-24 | 13:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2024

بيدين من سلاح ودم يرتفع بنيامين نتنياهو اليوم على أكف أعلى هيئة تشريعية اميركية/ ويمثل امام الكونغرس زعيما صهيونيا خاض أطول الحروب عبر التاريخ ولا يزال//. سيتحدث نتنياهو في حضرة هيئة شرعت له التسلح، وسيخطب في قوم النواب والشيوخ كفرد من القبيلة.. منتظرا منها تصفيقا على ما اقترفته يداه//. فزعيم الحرب ومجرمها من دون منافسين، يقدم رؤيته الموقعة على جثث أكثر من اربعين ألف فلسطيني ومئات آلاف الجرحى/, وهي الأرقام التي كانت كفيلة بتقديمه لأقرب محكمة جنائية لارتكابه المحرقة والجرائم ضد الانسانية// والكونغرس الذي يستمع الى إفادات آثمة من نتنياهو يمكن له الاستئناس بشهادة الطبيب اليهودي مارك بيرلموتر العائد من غزة، والذي اعطى شهادة للتاريخ عندما قال: رأيت اطفالا استهدفوا برصاصة قناصة الجيش الاسرائيلي عمدا حتى الموت.. وإنني "لم أشاهد في حياتي أطفالا مقطعين ومصابين كما رأيت".// لا مكان في مجلسي الشيوخ والنواب لهذه الروايات التي حملها محتجون وغالبيتهم من اليهود وتظاهروا في باحات الكونغرس ومحيطه رافضين الحرب على غزة ودعم اسرائيل بالسلاح الاميركي/. ولكن نوابا ديمقراطيين سجلوا مقاطعة لافتة للخطاب وانسل العديد من مهمة ترؤس الجلسة وعلى رأسهم المرشحة للرئاسة كامالا هاريس/ وبعد هاريس كان يفترض أن ترأس الجلسة رئيسة مجلس الشيوخ بالوكالة باتي موراي، لكنها رفضت هذه المعصية وهي التي تؤيد وقف الحرب على غزة وتندد بالإبادة/ وعليه آلت المهمة الانتحارية الى السيناتور الديمقراطي بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية/ وقبيل الجلسة تم إحصاء اكثر من ثمانين نائبا مقاطعا، كانت آخرهم نانسي بيلوسي ومن ضمنهم رشيدة طليب والهان عمر/ أما المحتجون في الخارج فقد رفعوا شعارات تطالب باعتقال نتنياهو. كما خرجت تظاهرات تحمل عبارة: "أبرم الصفقة الآن" وقادتها عائلات الأسرى الاميركيين لدى حماس بالقرب من مبنى الكابيتول// واحتفاء بوجوده خطيبا دمويا في الكونغرس سير حزب الله الهدهد الثالث فوق قاعدة رامات دايفيد الجوية الاسرائيلية الواقعة على عمق يصل الى سبعة واربعين كيلومترا وبعد حوالي عشرين كيلومترا جنوب شرق حيفا/ وكانت المقاومة تقول لرئيس وزراء العدو: قاعدتك الجوية في الحفظ دون الصون.. وتحت نظرنا/ واكتفى الجيش الاسرائيلي بكتابة تقرير صحفي يشير فيه الى إن الفيديو الذي نشره حزب الله لقاعدة "رامات دافيد" التقط بكاميرا طائرة مسيرة، مؤكدا أن عمل القاعدة العسكرية لم يتأثر// وفي استطلاع الاجواء المحلية, لا احد يتأثر ولا ملفات تتحرك, جمهورية بلا طابع, يسوق بها فراعنة ليسوا على استعداد لتبديل المواقع/ وفي هذه الجمهورية.. وزير مال تتغلب عليه خزية المستشارين/ يكاد يوسف خليل ان يصبح مستشارا في وزارة تسوي كل معاملاتها في عين التينة. وزير لا يلوي على اصدار بيان، أوسعوه ..مرضا..واقالوه وهم على قيد الوزارة . وفي النشرة رواية البيان الليلي عن طوابع السوق السوداء ..والذي صدر بثلاث طبعات .
مقدمة النشرة المسائية 24-07-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

24-07-2024

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2024

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 23-07-2024
Play
2024-07-23
Play

مقدمة النشرة المسائية 23-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 23-07-2024

2024-07-23

مقدمة النشرة المسائية 23-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 23-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2024
Play
2024-07-22
Play

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2024

2024-07-22

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 22-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2024
Play
2024-07-21
Play

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2024

2024-07-21

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 21-07-2024

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024