مقدمة النشرة المسائية 24-07-2024

بيدين من سلاح ودم يرتفع بنيامين نتنياهو اليوم على أكف أعلى هيئة تشريعية اميركية/ ويمثل امام الكونغرس زعيما صهيونيا خاض أطول الحروب عبر التاريخ ولا يزال//. سيتحدث نتنياهو في حضرة هيئة شرعت له التسلح، وسيخطب في قوم النواب والشيوخ كفرد من القبيلة.. منتظرا منها تصفيقا على ما اقترفته يداه//. فزعيم الحرب ومجرمها من دون منافسين، يقدم رؤيته الموقعة على جثث أكثر من اربعين ألف فلسطيني ومئات آلاف الجرحى/, وهي الأرقام التي كانت كفيلة بتقديمه لأقرب محكمة جنائية لارتكابه المحرقة والجرائم ضد الانسانية// والكونغرس الذي يستمع الى إفادات آثمة من نتنياهو يمكن له الاستئناس بشهادة الطبيب اليهودي مارك بيرلموتر العائد من غزة، والذي اعطى شهادة للتاريخ عندما قال: رأيت اطفالا استهدفوا برصاصة قناصة الجيش الاسرائيلي عمدا حتى الموت.. وإنني "لم أشاهد في حياتي أطفالا مقطعين ومصابين كما رأيت".// لا مكان في مجلسي الشيوخ والنواب لهذه الروايات التي حملها محتجون وغالبيتهم من اليهود وتظاهروا في باحات الكونغرس ومحيطه رافضين الحرب على غزة ودعم اسرائيل بالسلاح الاميركي/. ولكن نوابا ديمقراطيين سجلوا مقاطعة لافتة للخطاب وانسل العديد من مهمة ترؤس الجلسة وعلى رأسهم المرشحة للرئاسة كامالا هاريس/ وبعد هاريس كان يفترض أن ترأس الجلسة رئيسة مجلس الشيوخ بالوكالة باتي موراي، لكنها رفضت هذه المعصية وهي التي تؤيد وقف الحرب على غزة وتندد بالإبادة/ وعليه آلت المهمة الانتحارية الى السيناتور الديمقراطي بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية/ وقبيل الجلسة تم إحصاء اكثر من ثمانين نائبا مقاطعا، كانت آخرهم نانسي بيلوسي ومن ضمنهم رشيدة طليب والهان عمر/ أما المحتجون في الخارج فقد رفعوا شعارات تطالب باعتقال نتنياهو. كما خرجت تظاهرات تحمل عبارة: "أبرم الصفقة الآن" وقادتها عائلات الأسرى الاميركيين لدى حماس بالقرب من مبنى الكابيتول// واحتفاء بوجوده خطيبا دمويا في الكونغرس سير حزب الله الهدهد الثالث فوق قاعدة رامات دايفيد الجوية الاسرائيلية الواقعة على عمق يصل الى سبعة واربعين كيلومترا وبعد حوالي عشرين كيلومترا جنوب شرق حيفا/ وكانت المقاومة تقول لرئيس وزراء العدو: قاعدتك الجوية في الحفظ دون الصون.. وتحت نظرنا/ واكتفى الجيش الاسرائيلي بكتابة تقرير صحفي يشير فيه الى إن الفيديو الذي نشره حزب الله لقاعدة "رامات دافيد" التقط بكاميرا طائرة مسيرة، مؤكدا أن عمل القاعدة العسكرية لم يتأثر// وفي استطلاع الاجواء المحلية, لا احد يتأثر ولا ملفات تتحرك, جمهورية بلا طابع, يسوق بها فراعنة ليسوا على استعداد لتبديل المواقع/ وفي هذه الجمهورية.. وزير مال تتغلب عليه خزية المستشارين/ يكاد يوسف خليل ان يصبح مستشارا في وزارة تسوي كل معاملاتها في عين التينة. وزير لا يلوي على اصدار بيان، أوسعوه ..مرضا..واقالوه وهم على قيد الوزارة . وفي النشرة رواية البيان الليلي عن طوابع السوق السوداء ..والذي صدر بثلاث طبعات .