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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 25-07-2024

2024-07-25 | 13:11
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مقدمة النشرة المسائية 25-07-2024

مقدمة النشرة المسائية 25-07-2024

تفوق بنيامين نتنياهو على الاثنتين والخمسين دقيقة فضمنها اثنين وخمسين ألف كذبة بتصديق رسمي من الجهة الراعية: الكونغرس الاميركي/ وأصداء خطاب العصر دخلت التاريخ من فصل التضليل والادعاء واستخدام مجلسي النواب والشيوخ أداة لاستعمال المزور/ ولم تكن الكذبة وحيدة، إذ إن الأخطر كان احتضانها من مشرعين وحملة الراية الديمقراطية في العالم، والذين احترقت اياديهم بالتصفيق حتى قبل أن يبدأ نتنياهو خطابه/ وتحت سقف الكونغرس حيث تصنع قوانين الولايات المتحدة وبينها طباعة الدولار الاميركي، تمت طباعة نسخة معدلة جينيا لبنيامين نتنياهو، وقد يتم إصدارها لتعميمها على الدول التي تعتمد مجرم الحرب داعية سلام/ ومن أصل خمسمئة وخمسة وثلاثين عضوا في المجلسين نجا أكثر من ثمانين نائب ديمقراطي، وحرروا ضبطا للتاريخ رافضا للمهزلة.. وأدلى هؤلاء بآرائهم، إذ اعتبرت كبيرة المشرعين نانسي بيلوسي أننا أمام أسوأ عرض تقديمي لأي شخصية أجنبية رفيعة المستوى، تتم دعوتها وتكريمها بامتياز في مخاطبة كونغرس الولايات المتحدة/ اما الشهادة الابرز فكانت للعضو المستقل في مجلس الشيوخ بيرني ساندرز، عندما سجل أن نتنياهو "ليس مجرم حرب فقط بل هو كاذب أيضا/ وارتأت النائبة من أصل فلسطيني رشيدة طليب المواجهة من الداخل، إذ حملت لافتة بشعارين تضمنت عارين اثنين: مجرم حرب، ومذنب بارتكاب إبادة جماعية/ واليوم فإن التعليقات ومن ضمنها اسرائيلية داخلية انتقدت تغييب الحل وعدم إعلان نتنياهو موافقته على صفقة الرهائن ووقف اطلاق النار وتمسكه بحرب طويلة حتى ما أسماها النصر والقضاء على حماس/ اما المبادرة الوحيدة التي مررها نتنياهو فجاءت ما قبل الخطاب بإرساله وفد التفاوض الى الدوحة، والقرار هذا بحد ذاته كان شيخ الأكاذيب، إذ كيف للتفاوض ان يسلك طريقه في حين أن رئيس حكومة اسرائيل أعلن اعتزامه تحرير الرهائن بالقوة العسكرية وأنه لن يخضع للاستسلام وشروط حماس، فإما أنه كذب على المصفقين الاميركيين أو على الدول الراعية للمفاوضات.. والأرجح أنه تحايل وراوغ على الجهتين معا// هي مناورة سياسية يستكملها نتنياهو بمناورات عسكرية على الحدود مع لبنان/ وقالت هيئة البث الاسرائيلية إن الجيش يعد قبل المناورة البرية لتنفيذ عمليات جوية قوية/ فيما تضع المقاومة هذه التحركات العسكرية في إطارها التهويلي المعتاد// وفي المناورات السياسية الداخلية غابت عناصر التهويل والتشويق واقتصرت الاضرار على التصريحات.. وبينها ما هو متدفق من معراب الى عين التينة/ اذ رد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على الرئيس نبيه بري معتبرا انه أفصح عن مكنوناته كلها دفعة واحدة، بطرحه ثلاثية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية: "تشاور فتوافق فانتخاب/ وقال جعجع إن معادلة الرئيس بري الجديدة تحول المجلس النيابي إلى "لوياجيرغا"،// برلمان افغاني قبلي في مجلس النواب.. وقصر فارغ في بعبدا وصلته اليوم بضع اشارات، اذ قام سفير جمهورية (كوريا الجنوبية) في لبنان ايل بارك، بزيارة الى القصر الجمهوري في بعبدا/ معلنا التبرع بأجهزة كمبيوتر وطابعات وأجهزة محمولة وماسحات ضوئية/ وبالماسحات الضوئية الكورية قد تتضح معالم الرئيس الذي ضاعت تفاصيله بين لجنة خماسية وتحت خطى الموفدين.
مقدمة النشرة المسائية 25-07-2024

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