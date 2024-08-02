مقدمة النشرة المسائية 02-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 02-08-2024

بلادٌ لا يتركُها الله.. يرفعُها الى عتَباتٍ مقدسة وهي الواقِعةُ على حدودِ النار/ يُهدِيها طوباوياً إهدنياً على طريقِ القداسة وهي التي عانت عجزَ الرئاسة// اسطفان الدويهي الناسكُ الذي طاردَتهُ أبالِسَةُ الجبال.. يعودُ اليومَ طوباوياً مكرَّماً خارجاً من تاريخٍ كتبَهُ بنفسِهِ.. فعلّقَ فيهِ الصخر وحبَس الماء وأجرى محاكاةً معَ العجائب/ كان أباً للتاريخِ المارونيّ فصار بعد ثلاثِمئةِ عامٍ رمزاً جديداً لموارنةٍ يَنتظرونَ العجيبةَ قبل ان يتفقوا على اسمٍ من بينِهم قِدّيساً لبعبدا/ وجُلُّهم يَدَّعي الطوباويةَ السياسية وتكادُ ذخائرُه ترسَلُ الى حاضرةِ الفاتيكان لدرسِ عجائبِها/ وأولُ المُرسَلين: جبران باسيل، راهبُ التيارِ الوطني الذي حملَ صخرةَ الآن عون وعلَّقها في الهواءِ الحر// مجلسُ حُكماءَ لا حكيمَ فيه يقرر.. يتزعمُه صِهرٌ معطِّلٌ بدوامٍ رسمي يبدأُ من رؤساءِ الحكومات ولا ينتهي بأبناءِ الخال والعَمّات/ اختار باسيل احكمَ عُقلاءِ التيار فقرَّرَ فصلَه على المِقصلةِ السياسية لاسبابٍ تعود الى جلسةِ انتخابِ رئيسِ الجمهورية والتي زَرعَت اصواتُها الشكَّ في تغريدٍ من خارج التيار/ وهذا لم يكنْ سبباً لعدم كِفاية الدليل، وقد اعتبرته مصادرُ معارِضة من داخل التيار أكاذيبَ سخيفة وقالت إن باسيل آخِرُ مَن يُعطي شَهادةً بالوفاء وهو الذي لم يتركْ مبدأً لم ينقلبْ عليه ولا قضيةً لم يتاجِرْ بها وآخرُها جهاد أزعور نفسُه بيعاً وشراءً/ ورُبَّ فَصلٍ نافع, إذ إنَّ رئيسَ التيار أَفسح في المجال أمام تأسيسِ خطٍّ مسيحيٍّ ثالث من خارج القُطبَين، يكونُ حراً بالفعل من دون عَقْدِ زواجٍ رسمي توزَّعُ اكاليلُهُ على كلّ الأعضاء/ هي معركةٌ بين الحروب يقرِّرُ فيها آلان عون اليومَ التالي الذي قد يَشهَدُ على تكوينٍ سياسي يُطلِقُ فيه مشروعاً بأفكارٍ بلا أغلال// وفي الحروبِ المؤجّلة على مستوى المنطقة، فإنَّ التأهبَ تُرجم استنفاراً اسرائيلياً في سَفارات العالم، واصبحت اسرائيل تعمل بنظام صفارات الانذار الدائمة/ وتولَّت اميركا دورَ القِبّةِ السياسية عن كِيان العدو فظهرَ الرئيس جو بايدن خلال اتصالِه مع نتنياهو بموقفِ الداعم سياسيا وعسكريا والمؤنِّب بخجلٍ في مِلف الاغتيالات/ وقال مسؤولون اميركيون لموقع اكسيوس إنَّ بايدن كان مُستاءً من إخفاء نتنياهو خُططَ الاغتيال، وإنَّ الادارةَ الاميركية مُحبَطة من هذا التصرف الذي وقَع بُعَيد زيارةِ رئيسِ وزراء اسرائيل الى واشنطن/ وقال المسؤولون إن بايدن دعا نتنياهو الى انهاء صفْقةِ الرهائن ووقفِ اطلاقِ النارِ فوراً/ ولكنَّ هذا الكلامَ العائمَ لم يلجُمْ نتنياهو في ثلاثِمئةِ يومِ قتال ولن يفعلَ في الثلاثِمئةٍ وواحدٍ لكونِ رئيسِ وزراء العدو يَستخدمُ اميركا مِتراساً في حربه وهي في المقابل لم تبخَلْ بالعَتاد العسكري ونشرِ السفنِ الحربية في المتوسط/ واكدت دعمَها في حصول اسرائيل على اسلحةٍ وطائراتٍ جديدة لمواجهة ايران ولبنان على الرَّغم من رفضِها وقفَ الحرب/ اما استياءُ بايدن فسيكون مجردَ غضبٍ داخلي لرئيسٍ اميركي يستعدُّ للرحيل, واعلى تهديداتِه كانت في عبارة واحدة: إن اغتيالَ إسماعيل هنية لا يساعدُ في التوصلِ إلى اتفاقِ وقفِ إطلاق النار// رئيسُ دولةٍ عظمى تُرفض خطتُه للحل, ويتمُّ اغتيالُ المفاوِضِ على الحل.. ثم يخرجُ بعبارات تلتَقِطُها قِبةُ نتنياهو العسكرية/ وعلى نية الغائبِ الشهيد رَفعت دولٌ اسلاميةٌ اليوم صَلَواتِ الجُمُعة لهنية الذي دُفن في مسقَطِ رأسِه السياسي.. قطر.