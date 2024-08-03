مقدمة النشرة المسائية 03-08-2024

مقدمة النشرة المسائية 03-08-2024

حضرت الطبول وغابت الحرب/ ولكن اطرافها "خرطشوا" اسلحتهم ووضعوا اليد على الزناد تأهبا واستنفارا واعلان جهوزية. ولم تفرج ايران عن ساعة صفرها على الرغم من حرب افتراضية والكترونية تم خوضها عن بعد في الساعات الماضية وكادت أن تطلق الصواريخ من منصات مواقع التواصل/ غير أن ايران لا تزال في مرحلة "حياكة" الرد على السجاد البالسيتي والذي قالت إنه سيكون سريعا وقويا. ويتوقف على نتائج تحقيقات اغتيال قيادي حماس اسماعيل هنية طريقة الرد وعمقه ومداه فيما خضع هذا التحقيق لفرضيات عدة كان اخرها ما توصل اليه الحرس الثوري من أن اغتيال هنية نفذ بواسطة مقذوف يزن رأسه سبعة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام، وأن العملية تمت بتخطيط وتنفيذ من جانب إسرائيل ودعم أميركي/ وتناقض هذه النتائج التقنية رواية نيويورك تايمز الأمريكية والقائمة على الاغتيال بواسطة عبوة ناسفة هربت سرا إلى دار الضيافة التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران منذ نحو شهرين / وخالفت التلغراف الروايتين بكشفها أن جهاز الموساد الإسرائيلي وظف عملاء أمن إيرانيين لزرع متفجرات في ثلاث غرف منفصلة في المبنى. وكانت الخطة الأصلية، وفقا للصحيفة البريطانية، هي اغتيال إسماعيل هنية، في أيار الماضي، خلال حضوره جنازة إبراهيم رئيسي/./ وسواء اختلفت طريقة الاغتيال ونيرانها، فإن ايران تضع اهدافها نصب صواريخها وتستدعي اسرائيل الى اعلى درجات الاستنفار وسط تقديرات في تل ابيب باستهداف خطوط الكهرباء والاتصالات/ ورفع بنيامين نتناهو حالة التأهب الى الدرجة القصوى، وقال إن اسرائيل في جهوزية عالية دفاعيا وهجوميا/ ففتحت الملاجئ وتم ايقاف الاجازات في الوحدات المقاتلة البرية والجوية والبحرية وتشكيلات التدريب وأقيم إجراء تمرين تدريبي في غرفة عمليات نجمة داوود الحمراء وجهز الجيش عشرات الطائرات على المدارج واستنفرت البوارج الحربية/ ومعها تطوعت اميركا لشن حرب الإسناد والمشاغلة الى جانب اسرائيل، فتحركت سفنها الى البحر الابيض المتوسط/ مع توصية خاصة من وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن بالتمركز في مياه المتوسط لدعم اسرائيل إذا لزم الأمر. ودخول اسرائيل في ثكنة عسكرية برا وبحرا وجوا يحاكي كلا من ايران ولبنان، الذي لن تحتاج مقاومته الى تحقيق تقني لتبيان تفاصيل الاعتداء على الضاحية الجنوبية وقتل مدنيين من اطفال ونساء وقائد ميداني في حزب الله/ لكن الحزب دخل في مرحلة التشخيص ومعاينة الهدف وقراءة الخرائط لتحديد ما وصفه الامين العام بالرد المدروس جدا ، وقد تتضح بعض ملامح هذا الرد في كلمة السيد حسن نصرالله بمناسبة اسبوع الشهيد فؤاد شكر الثلاثاء المقبل، ولحينه فإن معادلة "بيننا وبينكم الايام والليالي والميدان" لا تزال سارية المفعول/ تتخللها الحرب وفق قواعد الاشتباك المتبعة والتي خرجت اسرائيل عن أطرها باستهداف المدنيين اليوم في عدوان على بلدة دير سريان/ وفي لحظة مواجهة بين حياة وموت حبست الدمعة في مشهد أخوين في البازروية حيث مسعف تفاجأ بشقيقه شهيدا وردد: الدمعة ممنوعة// والميدان الاوسع عمقا لم يتقرر بعد, ومن حوله بدأت اتصالات دبلوماسية تترافق ومناورات جديدة على خطوط التفاوض يخوضها بنيامين نتنياهو/ وهو اوعز بإرسال وفد التفاوض الى القاهرة اليوم لكن يديعوت احرنوت كشفت ان الوفد عاد بسبب خلافات مع رئيس الوزراء/ وعودة الوفد السريعة قبل ان يشرع بالتفاوض تؤكد ان نتنياهو يبيع الاميركيين وعودا في الهواء ولاسيما بعد الاتصال الشهير الخميس الماضي مع الرئيس جو بايدن والذي انتهى الى توتر بين الطرفين بحسب موقع اكسيوس والاعلام الاسرائيلي/ التفاوض يغتاله نتنياهو بعد اغتيال احد ابرز اطرافه من حماس .. الجهوزية العسكرية تتأهب في اسرائيل .. اميركا تستعد لحرب المساندة .. وايران وحزب الله يمسكان بساعة الصفر ..وليس واضحا اي من هذه الاحتمالات سوف يتقدم على الاخر