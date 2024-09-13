مقدمة النشرة المسائية 13-09-2024

مقدمة النشرة المسائية 13-09-2024

جمهوريةُ الفراغ..امتلأَ فراغُها: نُفاياتٌ وكوليرا في بلادٍ واقعةٍ تحت سقفِ الحرب. وفوقَ سطحِ الدولة، ارتفَع مِكبُّ برج حمود على أَلْسنةِ اللّهَب، فلَسَعَت شرارتُه لجنةَ البيئةِ النيابية/ التي استَدعت تحقيقاً جِنائياً لمعرفة أسبابِ الحريق بجريمةٍ مكتملةِ الأركان منذ التسعينيات. ودليلُ هذه الجريمة روائحُ الصَّفَقاتِ ومافيا النُّفايات. وأَوكلت لجنةُ البيئة إلى لجنة تقصِّي حقائق تَتَبُّعَ أثَرِ عُصارة المَطمر وملاحقةَ مخاطرِه على سكان المنطقة / وتَركتِ المفتعِل مجهول باقي الهُوية بسنَدِ إقامةٍ رهنَ التحقيق /./ وعلى " الريحة" أطلَّتِ الكوليرا في زمن الحرب/ فأَعلنت مصلحةُ الليطاني تسجيلَ أولِ إصابةٍ بالوَباء في أعالي المنبع /عند تقاطع شتورا الدَّلهميِّة / وبعد إخضاع عيِّناتِ مياهِ النهر للفحوص/ أتتِ النتائجُ مطابِقةً لمواصفاتِ الانتشار / وفي الفحص الجِنائي يتبيَّنُ انَّ مخلفاتِ النزوح هي احدُ المسبِّبات. وكما المَطمرُ كذلك النهر / فإنَّ المعالجةَ تكمُنُ في الترصُّدِ الوَبائي والإجراءاتِ الوِقائية بحسَبِ المديرِ العام لمصلحة الليطاني سامي علوية. وبين النَّهرَين .. بيروت والكلب أجرى وزيرُ الطاقة مَسحاً بالأشعَّةِ ما فوقَ الحمراء، لمصادرِ الطاقةِ المهدورة / وارتأى تركيبَ الألواحِ الشمسية بين الضِّفتين. وهو يعايِنُ التعدياتِ على الأملاكِ النهرية من دون المسِّ بأصحابها/ أشرفَ على تنظيفِ المجاري والمَصبّات / تجنباً لطُوفانِ الكرنتينا/ وعند مجرى نهرِ الكلب "نشِطت ذاكرتُه" فاستغلَّ النهارَ المشمس للتوقيع على المعاملات في الهواء الطَّلْق/./ ووسَطَ الكوميديا السوداءِ في جُمهورية المطامرِ والجراثيمِ ومَصبات النُّفايات/ تتحركُ السياسةُ عشيةَ الاجتماعِ المرتقَب لدول القرار/ وشوهد أحدُ أركانِ الخماسية في عين التينة/ بزيارةٍ قام بها السفيرُ المِصري اليومَ بعد السفيرةِ الأميركية بالأمس / وفي مُحصِّلَةِ اللقاء كان من الضّروريّ إطْلاعُ الرئيس نبيه بري على آخر التطورات بما يتعلقُ بالمفاوضات حول غزة على اعتبار أنَّ ما يحدُثُ في قطاع غزة يؤثِّرُ علينا جميعا وخصوصا على الأوضاع في جنوب لبنان وهذا الموضوعُ أخذَ حيّزًا كبيرًا من النّقاش بحسَبِ السفيرِ المصري علاء موسى. و نَقل موسى عن بري مرةً أخرى إصرارَه وتمسكَه بفصلِ مسار ما يحدثُ في غزة عن الرئاسة وهذا أمرٌ في غاية الأهميّة لأنّه إذا ما استَطعنا فعلًا تحقيقَ هذا فسنتمكّنُ بعضَ الشيءِ من إحداثِ حلحلةٍ في المِلف الرّئاسي/ وعن حَراك الخماسية / أفادت مصادرُ للجديد أنها لا تحمِلُ مشروعَ حلٍّ متكامل ولا تَفرِضُ على أيٍّ من الأطرافِ اللبنانية المشارَكةَ بالتشاور أو عدمَه/ ولكنها تحاولُ تقريبَ المَسافات بين الأطراف السياسية للوصول الى الانتخاب/ معَ اقتناعِها بأنَّ الاستحقاقاتِ اللبنانيةَ باتت موصولةً بالحل في غزة ووقفِ إطلاقِ النار عليها// وقال البيتُ الابيض إنَّ هدفَ زيارةِ الموفد الاميركي اموس هوكستين الى المنطقة هو منعُ توسيعِ الصراع او فتحِ جبهةٍ ثانية في شمال اسرائيل.اما اليومُ التالي فقد ارتَسَمتْ معالِمُه بسلسلةِ الاستقالاتِ من أعلى المؤسسةِ العسكرية ومُلحقاتِها الاستخبارية وتتصدَّرُها " عين إسرائيل" ورأسُ الوِحدة 8200 . ُجَرَفَ طُوفانُ السابعِ من أكتوبر الرُّتَبَ العسكريةَ الإسرائيلية وقادةَ شُرطتِها / وجَعل القضيةَ الفلسطينية وحلَّ الدولتين خِيارَيْن لا ثالثَ لهما لوضع حدٍّ للصراع/ وتَكفَّلَت مدريد بالمبادرة / كجبهةِ دعمٍ للمفاوضات وإيقافِ الحرب على غزة/ وذلك على مَشارِفِ إحياءِ العامِ الأولِ على الإبادة/ في غزة وفي جنوب لبنان / حيث شُيِّع ابنُ الأربعِ سنوات مَهدي مبارك ووالدُه بعد استهدافِهما بالأمس بمسيّرةٍ إسرائيلية / فكان الردّ صفد مقابلَ كفرجَوز/./