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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024

2024-09-30 | 13:33
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مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024

مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024

حلٌّ فرنسيٌّ اخترقَ نارَ لبنانَ وحلّقَ فوق اجواءِ طائراتِ تجسسٍ اسرائيلية  لم تفارِقْ بيروت واقامتْ مستوطَناتٍ على علوٍّ منخفض وبجدولِ اعمالٍ يَطرُقُ ابوابَ اللبنانيين من النهارِ حتى طلوعِ الفجر/./ واندفعت فرنسا الى تقديمِ اوراقِها الدبلوماسية على جمرِ الايامِ العسكرية ورَمت بالمُقترح من بين جثثِ عائلاتٍ لم يتسنَّ لها التحافُ الترابِ في البقاع .. وانينِ اطفالٍ استَغاثوا في عين الدلب فانقطعَ الخبَرُ معَ النَّفَس/./  وفي البحث عن اصولِ المسعى الفرنسي يتبيَّنُ انَّ الوزير جان نويل بارّو اقترَحَ حلولاً سابقة كان قد رَفَضها بنيامين نتنياهو لكنْ معَ بعضِ الصياغاتِ المنقَّحة لتكونَ مقبولةً من طرفَي اسرائيل وحزبِ الله /./ وقالت مصادرُ دبلوماسيةٌ للجديد إنَّ الرئيسَ الفرنسي ايمانويل ماكرون يَضعُ كلَّ ثِقَلِه السياسي لانجاح هذا المقترح لكنَّ المشكلةَ تكمُن في انَّ علاقتَه معَ نتنياهو بلَغت اسوأَ مراحلِها/  وتستمرُّ باريس بضغطِها اسستباقاً لما روَّجته اسرائيل عن اجتياحٍ بري اصبح وشيكاً ما سيعيدُ لبنان الى ما قبلَ مرحلةِ العام الفين / ووَفقاً لمسؤلٍ اميركي لمحطة  سي بي اس  فإنَّ العمليةَ البرية قد تبدأُ الليلة/ وقد مهد لها وزير الحرب  يوآف غالانت بمناورة في الشمال معلنا  للجنود المنتشرين على الحدود  أن "القضاءَ على نصر الله خُطوةٌ مهمة، لكنها ليستِ الأخيرة وقال  "سنستخدِمُ كلَّ قُدُراتِنا" لإعادة السكان إلى شمال إسرائيل/./ وبتجرِبةٍ عَمَلانية للاجتياح البري كَشف مسؤولٌ اميركي لقناة الجزيرة انَّ قواتٍ خاصةً اسرائيليةً قامت بعملياتِ توغلٍ محدودٍ في جنوب لبنان/./ وسيبحثُ نتنياهو الليلةَ  القرارَ البري معَ  قيادتِه العسكرية غيرَ انَّ الولاياتِ المتحدة لم تَمنحْ موافقتَها على العملية، وقال الرئيس جو بايدن إنَّ الحلَّ هو في وقفِ اطلاق النار/ واذ تتمسكُ اسرائيل بالحلِّ العسكري جواً وبراً فإنَّ كلَّ المساعي الفرنسيةِ والدولية ستأكلُها النيران / وتِبعاً لمصدرٍ سياسي عن دور وزيرِ خارجية فرنسا وما يمكنُ فعلُه في ظِل هذا الطَّوْقِ الناري قال " جايي يبكي " ويسألُنا عن الحلول/./ عِلماً بان لبنانَ الرسمي قدَّم كلَّ ما يمكنُ من تسهيلاتٍ للحل ، واعلن الرئيس نجيب ميقاتي أننا  مستعدونَ لتطبيق القرار 1701 ، وفورَ وقفِ إطلاقِ النار نحن مستعدون لإرسال الجيش الى منطقة جنوب الليطاني ليقومَ بمهامِّه كاملةً بالتنسيق معَ قواتِ حفظِ السلام الدولية/ وانسحبتِ التسهيلاتُ على رئاسة الجمهورية بخفض السقوط والشروط/  وأكد  ميقاتي ان الرئيس نبيه بري  وفور حصولِ وقف إطلاقِ النار  سيوجِّه دعوةً الى إنتخاب رئيسٍ توافقي وليس رئيسَ تحدٍ لاحد .ويُتيحُ هذا الكلامُ  الاستعدادَ للتَّخَلِّي عن ترشيح فرنجية وازعور والانتقالَ الى الخِيار الثالث الذي سيكونُ ضالِعاً ايضاً في تنفيذ القرارِ الدولي وهي مواصفاتٌ تنطبقُ على قائد الجيش  غير ان الرئيس نبيه بري ردَّ على هذه الطروحات بمَقُولة " نحنا وين والناس وين " وعملياً .. نحن في قلبِ الحرب .. البَرُّ يَقترب .. نتنياهو يعلنُ انْ لا مكانَ في العالم لا يمكنُ ان يصلَه .. حزبُ الله خرجَ الى اولِ الكلامِ العلنيّ بعد اغتيال السيد حسن نصرالله واعلنَ نائبُه الشيخ نعيم قاسم جهوزيةَ المقاومة لمواجهة العدو/ وقال  إننا سنختارُ اميناً عامَّاً للحزب في اقربِ فرصةٍ وسنملأُ المراكزَ بشكلٍ مناسب والخِياراتُ ستكونُ سهلة
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

30-09-2024

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