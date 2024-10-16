مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024

مقدمة النشرة المسائية 16-10-2024

عدو يغتال الخبز.. يترصد رغيفه المعد للتوزيع في بلدية النبطية، فيرفعه الى مستوى الاهداف الدقيقة وينفذ غارة على رجال مخزونهم هو الطحين وحزمة مساعدات إغاثة للصامدين/ سلام عليهم ومن يعدون نار الصباح.. فأحرقهم عدو الانسانية بنيران قاتلة/ فاستشهد الدكتور احمد كحيل الذي قضى عن عمر يناهز خير الدنيا وأياديها النبيلة/ صفوف النخبة من اعضاء البلدية استشهدوا مع رئيسهم.. فحلت اسرائيل بلدية النبطية بالدم وارتكبت جريمة حرب جديدة من دون ان تنتظر تأنيب العالم الغافي وبضمير غائب/ ولم تكن النبطية وحدها تنزف الخبز مع الدم.. إذ نامت قانا الجليل على أشلائها واستفاقت على حزن الشهادة الجديد، وهي التي تعرف عدوها بشهادة مجزرتين اثنتين على مر التاريخ الحديث/ وإذ منعت قوات الاحتلال المسعفين من الوصول الى قانا وبقية القرى، فإنها لاحقتهم بحزام ناري استهدف فرق الإسعاف ومواطنين في أثناء تشييعهم شهداء في بلدة جويا-قضاء صور/ ولا يتسع ميدان الكلام لتعداد المجازر من الجنوب الى قرى البقاع، والتي استعاض بها العدو عن اخفاقات برية بالصد المشهود، واختبرت اسرائيل محاولات التسلل الى اطراف القرى من رامية ومركبا والقوزح، لكن رصد جنودها هناك اكد انهم انسحبوا بعد الصورة لكنهم حاولوا مرة اخرى التقدم باحداث ثغرة من مشروع الطيبة وشرق مركبا بهدف الوصول الى رب ثلاثين من منطقة تسمى "خلة الفراشات/ وفي مشهد اراد من خلاله العدو تجسيد صورة غزة ونسف المربعات السكنية أقدم على تفجير أحياء في محيبيب قضاء مرجعيون/ وفي ضاحية بيروت قدم العدو جرعة غارات تذكيرية صباحا ضربت حارة حريك شبه المهجورة لكن غاراته تلك انما كانت موجهة للادارة الاميركية التي توزع ضمانات بالمجان من دون ان تتمكن من وضع " ضبانات" لحليفتها اسرائيل/ وتل ابيب تقول بذلك لواشنطن: الامر لي/ ولستم من يقرر عنا في الميدان . ومع ذلك يكرر الاميركي التصريحات اليومية التي تقول ولا تضغط إذ اكد البيت الابيض اليوم: اننا أبلغنا اسرائيل معارضتنا لاية ضربات شبه يومية على المناطق المكتظة بالسكان وان عليها ان تنفذ عملياتها بطريقة لا تهدد ارواح المدنيين// ارواح المدنيين تتهدد.. وعلى مرأى ومسمع الاميركيين/ اما الحراك الدبلوماسي فتقوده قطر وفرنسا في وقت يؤكد لبنان مع كل اشراقة صباح انه يدعو الى تطبيق القرار 1701 وينشد وقف اطلاق النار/ وهذا ما رسخته ارفع قمة روحية اسلامية مسيحية عقدت في بكركي اليوم/

فتجاوزت كل التباينات، وبحضور مختلف رؤساء الطوائف اللبنانية دعت القمة و تحت مظلة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي/ الى وقف اطلاق النار وأدانت الجرائم الاسرائيلية بحق اللبنانيين.