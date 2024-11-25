مقدمة النشرة المسائية 25-11-2024

غاراتٌ عنيفة من الايجابيات على خطوط النار.. وبات لبنان على المَسافة صِفر من تلَقِّي النبأ عبر الولايات المتحدة عن بَدءِ سَرَيانِ الاتفاق// في المسار المفترض لهذا الاعلان فإنَّ رئيسَ حكومة العدو بنيامين نتناهو سيَرأَسُ غداً اجتماعاً للمجلسِ الوَزاريِّ المصغر يصادِقُ فيه على اتفاقِ التسوية في الشمال، ومعَ ساعاتِ ما بعد الظهر يتمُّ الاعلانُ رسمياً عن الاتفاق/ لكنّ البيت الابيض الذي أَبلغ الصحافيين بالاستعداد لهذا الحدث قال: لن يكونَ هناك اعلانٌ من بايدن وماكرون عن وقفِ اطلاقِ النار غداً، إنما فورَ التوصل الى اتفاق/ وعلى الرَّغم من التزام القياداتِ اللبنانية الصمتَ التزاماً بسياسةِ الحَذَر فإنَّ مصادرَ سياسيةً قالت للجديد إنَّ لبنان تبلَّغ رسمياً هذا الاتفاقَ عبر قنواتٍ دبلوماسيةٍ اميركية.. وكشفت عن زيارةٍ قام بها ضباطٌ عسكريون اميركيون الى بيروت بالتزامن معَ زيارةِ وكيلِ وَزارةِ الدفاع الاميركية الى تل ابيب/ وخلال اتصالٍ للنهار رفضَ الرئيس نجيب ميقاتي التعليق، تاركاً المِلفَّ في عُهدة الرئيس نبيه بري لكنَّ موقعَ lebanon-24 المقرب من ميقاتي كشفَ ان وقفَ اطلاقِ النار سيتم اعلانُه عند الساعةِ العاشرة من قبل ظهر الاربعاء/ فيما اكد زوارُ الرئيس بري ان الاجواءَ ايجابيةٌ وان الاتفاقَ متوقَّعٌ خلال ستٍّ وثلاثين ساعة/ وهذا ما عَكَسته تصريحاتُ البيت الابيض باعلانِه انَّ مباحثاثِ اموس هوكستين بشان وقف اطلاق النار ايجابيةٌ وبنَّاءة ونسيرُ في الاتجاه الصحيح نحو التسوية/ وبدأت دوائرُ السرايا الحكوميةِ اتصالاتٍ لتأمينِ نصابِ جلسةِ مجلسِ الوزراء بمجردِ اعلانِ وقفِ النار لكَوْنِ المجلس سوف يوافِقُ رسمياً على بنودِه وبنِصابِ الثُّلُثَين/ كلُ هذه الصواريخ الدقيقة سياسياً.. دَفعَ بها طقسٌ محموم صاروخياً أَدخل أربعةَ ملايين اسرائيلي الى الملاجئ بالامس/ والدفعُ الصاروخي عبْرَ المقاومة يستمرُّ في مسارِه.. فيما اسرائيل تُفرِّغُ آخِرَ ما لديها من نيران على مبانٍ سكنية ومدنيين بعدما أُفرغت من أهدافِها.