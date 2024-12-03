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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024

2024-12-03 | 13:18
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مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024

في بلاد كوريا الجنوبية فُرِضتِ الأحكامُ العُرفية وعَلَّق الجيشُ جميعَ الأنشطةِ البرلمانية ومَنَع النوابَ من دخول مبنىْ ساحةِ النجمة الكورية/ هناك, الأسبابُ لها علاقةٌ بميزانيةِ الدولة وبتصدي الرئيس للمدِّ الشيوعي المتسرّبِ من جهة كوريا الشمالية والذي اعتبرَهُ مناهِضاً للدولة/ وفي كوريا اللبنانية.. استعداداتٌ لفتحِ البرلمان امام جلسةٍ رئاسية بدأت تتسللُ اليها المناوراتُ عن طريقِ التهريب/ والى هذه الجلسة لن يتسلقَ النوابُ عن سطح المجلس كما يحصُلُ في سيوول بل إنَّ بعضَهم يتسلقُ الاسماءَ من الابوابِ الخلفية/ وهو ما دفعَ الى استنفارٍ سياسيٍ لعددٍ من الكتلِ النيابية/ وكانت معراب اولَ المستقطِبين لاجتماعِ التداركِ الرئاسي، وعُلم أنَّ تخوفاً سادَ أوساطَ المجتمعِين من اسمٍ رئاسيٍّ يتقاطعُ عليه الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل/ فاتَّفق النوابُ على متابعةِ التحركاتِ الفردية وعقدِ لقاءاتٍ ثنائية معَ باقي الكتلِ النيابية ليُصارَ بعدَها الى تحديد موعِدٍ جامع/ ولا يبتعدُ هذا التخوفُ عن صَفَّارة انذارٍ اطلقَها بولس مسعد مستشارُ ترامب وخفَّضَ فيها عجَلةَ الانتخاب داعياً الى التروِّي من دونِ التسرع قائلاً: من صَبر سنتين يمكنُه ان يصبِرَ بَعْدُ قليلاً/ وهذا القليل تَنظرُ اليه ادارةُ الرئيسِ الاميركي المنتخب على مَسافةٍ زمنية تعقِبُ تسلُّمَ ترامب مقاليدَ الحُكمِ رسمياً/ ولذلك تُبدي اجواءٌ دولية تخوفَها من "تهريبة" رئاسية قد يكونُ كلٌّ من بري وباسيل ضالعَيْنِ فيها لتمرير احدِ المرشحَيْن: العميد جورج خوري او اللواء الياس البيسري// هي بالتعبير الحربي: غارةٌ تحذيريةٌ اميركية، تتلاقى عندَها الاطرافُ الخماسية.. وتستقرُّ الاسماءُ عند قواعدِ الاشتباك نفسِها، حيث من المتوقع التصعيدُ في اطلاقِ النار الرئاسي حتى التاسعِ من كانونَ الثاني المقبل/ وفيما لبنان واقعٌ بين نارَينِ رئاسيةٍ وحربية، ولا يزالُ في مرحلةِ رفعِ رُكامِ الحرب عن ارضِه.. فإنَّ تفجيراً جديداً سيندلعُ من العَنبر الحكومي غداً/ وقد تمتِ الدعوةُ الى تظاهرةٍ بالتزامن مع انعقادِ جلسة مجلس الوزراء، رافعةً شعار لا لعودة الموظفين المُطلَق سَراحُهم خلافاً للقانون الى وظائفِهم في المرفأ قبل المحاسبة/ اذ تعتزم الحكومةُ طرحَ هذا البند واعادةَ هاني الحج شحادة الى الخدمة تحت مُسمى الوضعيةِ القانونيةِ والوظفيةِ له/ وشحادة هو مديرُ اقليم بيروتَ الجمركي عندما تم تفريغُ شِحنةِ نيترات الامونيوم في العنبر الرقم 12،/ وعَلمتِ الجديد أنَّ اتصالاتٍ تجري لسحبِ هذا الفَتيل من الجلسة احتراماً لمشاعرِ ذوي ضحايا المرفأ، والذين لم يُخْمِدِ القضاءُ نيرانَ قلوبِهم بعد/ فالحج شحادة والمديرُ العام للجمارك بدري ضاهر.. يُنصح بملازمتِهما مقرَّ اقامتِهما.. من دونِ الخروجِ حالياً الى الخدمة لأنَّ تفجيرَ مرفأِ  بيروت لا يَحتملُ نيترات اداريةً قابلةً للاشتعال في الشارع.
مقدمة النشرة المسائية 03-12-2024

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

03-12-2024

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