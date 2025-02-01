مقدمة النشرة المسائية 01-02-2025

الحريةُ والسلاحُ سَلَكا درباً واحداً ورَسَت مراكبُهما عند ميناء غزة .. المكانِ الذي شَهِد على اطلاقِ الدُّفعة الرابعة من الرهائن الاسرائيليين بينهم الاميركيُّ الاسرائيلي كيث سيغال . وِحدةُ الظِّل في كتائب القسام قامت بطُوفانٍ عسكري خلال عمليةِ التسليم ونَقلتِ الرهائنَ بعربةٍ عسكرية هي من ذكريات مستوطَنات غلاف غزة يومَ السابعِ من اكتوبر . مقاتلونَ وقنَّاصةٌ ووِحداتُ مُشاةٍ ووِحداتُ ظِل، أما مفاجأةُ التبادل فكانت في ظهورِ قائدِ كتيبة الشاطئ هيثم الحواجري وإشرافِه على عمليةِ التسليم بزِيِّه العسكري/وهو الذي ظَنَّ جيشُ العدو أنه قَتَله إبّانَ العدوانِ على غزة/ كان هذا اليومَ التالي في غزة الذي اعاد حماس قوةً عسكرية من الصعب تذويبُها، وقد أَرسلتِ القسام رسالةً بذلك الى مَن يَعنيهم الأمر / وفيما خَرج الرهائن الاسرائيلون الثلاثةُ بصِحةٍ جيدة ومزوَّدين بهدايا تَذكارية من حماس .. كان الأسرى الفلسطينيون يُفرَجُ عنهم من السِّجن الى المستشفى بسبب تعرضِهم للضرب والتعذيب والحِرمان من الأكلِ والشرب قبل الإفراجِ عنهم// وشَمَلت عمليةُ التبادلِ الرابعة إطلاقَ سَراحِ مئةٍ وثلاثةٍ وثمانينَ فلسطينياً من السجون الإسرائيلية /سيُنقل مئةٌ وعَشَرَةٌ منهم إلى غزة// والى الحرية تلقَّى الفلسطينيون جُرْعاتِ دعمٍ عربيةً غيرَ مسبوقة وَقَفت موَحَّدةً ضد دعوةِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة إلى مِصرَ والأردن/ و في اجتماع استثنائي استضافته القاهرة / رَفضت كلٌّ من مِصرَ والسعودية، وقطر، والأردن، والإمارات ، وفلسطين والامينِ العام لجامعة الدول العربية ترحيلَ الشعبِ الفلسطيني والذي اعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ظُلماً لا يمكنُ ان تشارِكَ فيه مِصر/ استدعى هذا الموقفُ اتصالاً من ترامب بالسيسي لتوضيحِ طرحِه واسبابِه ، وقال مسؤولٌ اميركي لاكسيوس إنَّ مقترحَ الرئيس الاميركي يرتبطُ بحجم الدمار واعادةِ البناء في غزة/./ ومن قلب الدمار ينطلقُ جنوبُ لبنان غداً الى رحلة العودة اثنين المحفوفةِ بالمخاطرِ والمواجهاتِ مع احتلالٍ لا يزال يحتفظُ بالكثير من النِّقاطِ والمواقع/ لكنَّ بعضَ الدَّعَواتِ الى العودة التَزَمَت تدابيرَ الجيشِ اللبناني الذي يواصلُ انتشارَه في القرى وبينها عيترون اليوم/ وتفقد قائدُ الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده المواقعَ العسكرية جنوبا والتقى الضباطَ والعسكريين، مُثنيًا على جهودِهم وتضحياتهم رَغم الصعوبات، وإصرارِهم على أداء الواجب والوقوفِ إلى جانب المواطنين العائدين إلى أرضهم. ومعَ بقاءِ الجنوبِ نِقاطَ توترٍ اسرائيلية ، عاد التوترُ الى النِّقاطِ الحكوميةِ العالقة عند اكثرَ من فصيلٍ وفوجٍ سياسي. وبدا أنَّ اجتماعَ بعبدا بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لم يخرجْ بنتائجَ يُبنى عليها مواعيدُ لاعلانِ الحكومة . فالثنائيُّ الشيعي يَنسبُ الى سلام موافقَته على ياسين جابر للمالية، غيرَ انَّ الرئيسَ المكلف لا يؤكدُ ولا ينفي . اما القوات فرَفَعت بِطاقةَ الخارجية اذا ما أصَرَّ الشيعةُ على المالية / فيما حقيبةُ الخارجية ستؤولُ الى عون سلام بالشراكة . ولفت كلامٌ للنائبة ستريدا جعجع بأنه : اذا ما استمرتِ الأمورُ على ما هي عليه في الوقت الراهن في تأليف الحكومة، فهي بعيدةٌ كلَّ البُعدِ عن مبدأَي المداورةِ ووِحدةِ المعايير اللذينِ تَعهَّد بهما الرئيس جوزيف عون في خِطاب القَسم. والغضبُ الساطع بَرَز من الشمال معَ تهديد النائب فيصل كرامي باسم معظمِ نوابِ السُّنة في لبنان، وقال إنهم سيَتَّخذون موقفًا موحدًا تُجاهَ التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونَ غيرِها، فإما ان يتوقفَ هذا التعدي على الطائفة عبر تطبيق وِحدة المعايير في التأليف وان نذهبَ جميعاً فِعلاً الى دعمِ العهد الجديد،/ والطائفة السنية التي رَفعت يوم الجمعة صلاة الاستسقاء طلبا للشتاء واحيت هذه الليلة ليلة الاسراء والمعراج .. ستعاود مع بقية الطوائف رفعَ دعاءِ هطولِ المطر الحكومي الاسبوع المقبل قبل ان تتدخل القوى الخارجية الفاعلة .