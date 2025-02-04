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مقدمة النشرة المسائية

04-02-2025مقدمة النشرة المسائية

2025-02-04 | 13:07
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04-02-2025مقدمة النشرة المسائية

 لا يزالُ لبنان على جدول اعمالِ الدول.. لكنَّ مكوِّناتِه وأحزابَه تضعُه على اللائحة السوداء وتَبعثُ بأمر التأليف حدَّ توليفِ الشائعات ونَسْبِ نتائجِها السيئة الى الرئيس المكلف نواف سلام/ ويومياً يتمُّ تطويقُ رجلِ العدلِ الدولي بتوزيعِ شَهاداتٍ في العدل المحلي ودفعِه الى تبنِّي وَزاراتٍ وحقائبَ لم تخرجْ من دارة قريطم/ وتكدَّسَت جبالُ "الطلبيات" من سياسيين وحزبيين بما يفُوقُ حكومةَ الاربعة وعشرين على الاستيعاب/ ولمرة واحدة: دُعوا الرئيسَ يؤلِّف, أَغرِبوا عنه بمعاييرِكم وموازينِكم وصفائحِ كتلِكم.. واتركوهُ "بسلام"،/ فهذه فرصةُ لبنانَ الاخيرةُ التي تتعرضُ اليومَ لتعنيفٍ سياسي من كل الاتجاهات.. والكلُّ يدَّعي النزاهةَ وأنه لا يريدُ شيئاً لنفسِه بل للوطن/ والوطنُ وابناؤه يخاطبونَكم اليومَ بأنْ تَرفعوا أياديَكم عن حكومتِه وتتركوا للمكلف انْ يؤلِّفَ.. لا انْ يتمايزَ الثنائي.. وان تشترِطَ القواتُ المعاملةَ بالمِثل.. وأنْ يُنظّرَ جبران بفلسفةِ المعايير.. وان يَحْرَدَ المكوِّنُ السُّني فيتناثرُ كُتلاً متباعِدة.. وأَنْ يَستنفِرَ الأرمني.. ويدخُلَ الانقسامُ الى صُلبِ نوابِ التغيير.. وأنْ تُعلَنَ التشكيلةُ يومياً من دارة بيتٍ سياسي من دون ان يَعرفَ بأصولِها الرئيسُ المعْني بالأمر// ثلاثةُ اسابيعَ من التدخلاتِ في الشؤون الحكومية يُفترَضُ لها ان تَضعَ حدوداً يومَ غد/ وقالت مصادرُ متابِعةٌ لعملية التأليف إنَّ الضغوطَ السياسية تشتدُّ في الساعات الاخيرة ما قبلَ اعلانِ التشكيلة لتحصيلِ المكاسب// لكنَّ الكلَّ ايضاً اصبح راهِباً زاهداً في الامورِ الحكومية ويُبرِزُ بِطاقة طوباية/ وبينهم مَن يحاضرُ في نزاهةِ التاليفِ كالنائب جبران باسيل صاحبِ الخِبرة الطويلة في تعطيلِ تشكيلِ الحكومات/ والذي "سقى سعد الحريري وحدَه" من اكواعِه وخاطَبه بالدرّاج وتعبئةِ الخانات/ اورد باسيل اليومَ مجموعةَ محاذيرَ ومعاييرَ للتأليف لم ينفِّذْ هو واحدةً منها على مَرِّ تشكيل الحكومات/ وَضْعُ العُصِيِّ امام الدواليبِ الحكومية يحصُلُ في كل مرةٍ على مَرأى المجتمعِ الخارجي الذي نناشدُه مساعدةَ لبنان في اعادة تكوينِ نفسِه اعماريا واقتصاديا/ وبعد الفرنسي والمصري والكويتي والسعودي والاميركي.. نَشَرنا الغسيلَ الحكومي على الحبالِ اللبنانية امام الموفدِ القطري/ ففي زيارةٍ سريعة الى لبنان اجرى رئيسُ الوزراء وزيرُ خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني محادثاتٍ مع المسؤولين اللبنانيين/ وهو اكد من قصر بعبدا وقوفَ قطر الى جانب لبنان في إعادة إعمار ما خَلَّفَه العدوانُ الإسرائيلي.. كما فَعَلت في السابق/ وتطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى استئناف التنقيب عن النِفط  والغاز مع شركة توتال انرجيز قريباً،  اما رئيسُ مجلس النواب نبيه بري فوضع  الزائرَ القطري بأجواءِ الإنتهاكاتِ الإسرائيلية لإتفاق وقفِ إطلاق النار والقرارِ الأممي 1701 وإتبِّاعِ إسرائيلَ سياسةَ التدميرِ الممنهج للقرى الحدودية مع فلسطينَ المحتلة وتحويلِها الى أرض محروقة، ناهِيكَ عن الإمعانِ بعدم تنفيذِ الاتفاق وتعطيلِ عملِ اللجنة الخماسية.
04-02-2025مقدمة النشرة المسائية

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

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