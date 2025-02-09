مقدمة النشرة المسائية 09-02-2025

بحدودٍ نارية جنوباً وبقاعاً، ينطلقُ مِسبارُ حكومةِ العهد الذي لا يَملِكُ من المواجهة سوى النوايا الطيبة والسِيرةِ المتمكنة لوزراءَ نالوا ثقةَ العالم قبل نيلِها في مجلسِ النواب/ حكومةٌ "24 قيراط"، صِيتُها الواردُ على سِجلاتِ نفوسِها يؤهّلُها لتقليعةٍ من دونِ انزلاقاتٍ وحواجزَ ظرفية/



وقد تجاوزَ رئيسُها نواف سلام مَطباتٍ كانت موضوعةً في طريقِه كأفخاخ، وخَرجَ سالماً مُكلَّفاً نَقْلَ الادارة الى مرحلةِ التعافي تحت عنوان حكومة الاصلاح والانقاذ والاخلاق كميزة مضافة .

وفيما حَرَصَ الرئيسان جوزاف عون ونواف سلام على التأكيدِ ان هذه الحكومة لا تَضُمُّ حزبيين/ وَضَعَ رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع الاختامَ الحزبية على اربعةِ وزراء، واستدعاهم الى اجتماعِ اول في معراب يومَ غدٍ الاثنين مستبِقاً جلسةَ التعارفِ الوِزارية الرسمية.. وواضعاً على حقائبِهم دَمغةً قوّاتية// وقبلَ صورتِها التَذكارية في بعبدا، وَقفتِ الدولةُ في صورةٍ بهية اليوم.. وازدانت بها المدينةُ ووسَطُها وكنيستُها في قداس مار مارون// رؤساءُ جُمهورية ومجلسِ نواب وحكومة، ووزراءُ ونوابٌ وقياداتٌ أمنية أَحيوا عيدَ شفيعِ الطائفةِ المارونية بنيّاتٍ خلفيّة عن كلِ الطوائفِ اللبنانية، والصلاةِ لسرعةِ شفاءِ البلادِ الخارجةِ من حربٍ الى عدمِ يقينٍ بالسلم/ ويُبدي المسؤولونَ اللبنانيون خَشيتَهم من رفضِ اسرائيل الالتزامَ بمهلةِ الثامن عشَر من شباط فبراير// وبهدفِ استطلاعِ الانسحاب وَصلت نائبةُ المبعوثِ الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس الى تل ابيب.. وأجرت محادثاتٍ مع وزيرِ الخارجية الإسرائيلي جدعون/./

وبعد ان اعتلت اورتاغوس صاروخا من الجنوب وادلت بمواقف تخرق السيادة في القصر الجمهوري..ارتكبت المندوبة الاميركية استفزازا ثانيا عندما اعلن الاعلام الاسرائيلي عن اصطحابها من تل ابيب الى جنوب لبنان برفقة وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس .

في وقتٍ اعلن جيشُ الاحتلال انه يتّجهُ نحوَ الانسحابِ الكامل من القطاعِ الشرقي الحدودي، من دونِ توضيحٍ عن تمركُزِه في نِقاطٍ اخرى/ وعلى الفور انتشر الجيشُ اللبناني في بلدات رب ثلاثين وبني حيّان وطلوسة-مرجعيون في القطاع الشّرقي/ لكنّ الجيش كان يخوضُ َمعارك على جبهاتٍ اخرى، معَ تجدّدِ الاشتباكات عندَ الحدودِ اللبنانية السورية/ والجيشُ الذي أَصدر بالامس الأوامرَ للوَحداتِ العسكريّة بالرّدِ على مصادرِ النيران التي تُطلَقُ من الأراضي السورية وتستهدفُ الأراضيَ اللبنانيّة، تَعامَلَ اليومَ معَ الاعتداءاتِ السورية بالاسلحةِ المناسبة.. اذ تَكرّرت عملياتُ اطلاقِ القذائف على مناطقَ لبنانيةٍ محاذيةٍ للحدودِ الشرقية وطالت قُرىً مأهولة ومدارس ومراكزَ عسكريةً للجيش اللبناني بعدَ اعتداءاتٍ على الامنِ العام/ هذه الحدودُ الملغومة بالاهداف تُواجِهُ العهدَ وحكومتَه كبندٍ طارئ يُضافُ الى قلقِ الحدودِ الجنوبية ونوايا اسرائيل العدوانية/ وتتوسّع افكارُ اسرائيل المدمِرة على مستوى المِنطقة والخليج معَ طرحٍ خطير مَرّره بنيامين نتنياهو، مُقترِحاً بسُخرية استخدامَ أراضٍ سعوديةٍ شاسعة غيرِ مُستخدَمة لإقامةِ دولةٍ فِلسطينية/ لكنّ السعودية حَوّلت سُخريةَ نتنياهو الى قضيةِ رأيٍ عامّ عربي على ارفعِ المستويات/ وأصدرت ما أُطلقَ عليه "بيان الفجر" الذي لم يَترُك لرئيسِ وزراءِ اسرائيل ايَ نافذةٍ لصباحٍ عربي، وسَدّت عليه معابرَ التسلل لزرعِ الفِلسطينيين في ارضٍ غيرِ ارضِهم/ وأكدت المملكة ان تصريحاتِ نتنياهو تستهدفُ صرْفَ النظرِ عن الجرائمِ المتتالية التي يرتكبُها الاحتلالُ الإسرائيلي تُجاهَ الفلسطينيين في غزة وما يتعرّضونَ له من تطهيرٍ عِرقي/ داعيةً الدولَ العربية الى شجبِ موقفِه وإدانتِه، وشددت على أن حقَ الشعبِ الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيعَ أحدٌ سلبَهُ منه مهما طالَ الزمن//

وصفّاً واحداً كانت مواقفُ الدولِ العربية تؤيّدُ السعودية وتُدينُ التصريحاتِ الاسرائيلية، على ان تُترجَمَ هذه المواقفُ الى افعال في قمةِ القاهرة في السابعِ والعشرين من الجاري.