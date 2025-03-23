مقدمة النشرة المسائية 23-03-2025

مقدمة النشرة المسائية 23-03-2025

أَوقدت اسرائيل ناراً تحتَ الحطب وحَولَ مِنصاتٍ من خشب.. واستخَدمتِ الصواريخَ الخمسة المهترئة بالتصنيفِ العسكري لإضرامِ نيرانٍ متجددة ضِدَ لبنان// ليلَ أمس نَجت مدينةُ صور من مجزرةٍ كاد يرتكبُها الطيرانُ المعادي عندما قصفَ مبنىً مليئاً بسكانِه/ واليوم، وكما كلِّ يوم، استمرَّ العدوُ بخروقاتِه لاتفاقِ وقف اطلاقِ النار في عيتا ويارون ومِنطقة اللبونة وشيحين/ وأعلنتْ قيادةُ الجيش أنَّ العدوَ الإسرائيلي رَفعَ وتيرةَ اعتداءاتِه متّخذًا ذرائعَ مختلفة، ومنفّذاً عشراتِ الغارات جنوب الليطاني وشمالَه وصولًا إلى البقاع، مُوقعاً شهداءَ وجرحى، فضلًا عن التسبّبِ بدمارٍ كبير في الممتلكات/ وسَجّل الجيش أنّ الياتٍ هندسيةً وعسكريةً اسرائيلية اجتازتِ السياجَ التِقْني ونفّذت أعمالَ تجريفٍ في خراج بلدةِ رميش/ كما انتشرت عناصر من قواتِ المشاة المعادية داخلَ هذه الأراضي اللبنانية في انتهاكٍ فاضحٍ للقرار ١٧٠١ واتفاقِ وقفِ إطلاقِ النار// كلُ هذه الاعتداءات أَخذت لجنةُ الاشراف علماً بها.. لكنّ اللجنة التي يرأسُها أميركي لم تنتقلْ الى مِنطقةِ الضغط على اسرائيل وظلّت في مكانِ المراقبة وتدوينِ الخروقات// وما كان يُحكى همساً، أَخرجَهُ الرئيس نبيه برّي لمساً وإلى التداولِ فوقَ الطاولة.. فأعلنَ أنَّ لدى إسرائيل نيةً لاستدراجِنا الى الدخولِ في مفاوضاتٍ سياسية وصولاً الى التطبيع لكنّنا لسنا في هذا الوارد/ وقال بري لـ"الشرق الأوسط": لدينا اتفاقٌ يَحظى بدعمٍ دوليٍ وعربي وبتأييدِ الأممِ المتحدة، ونحن نُطبّقُه ونلتزمُ بحَرْفيتهِ، وإسرائيل هي مَن يعطّلُ تنفيذهُ وتسعى للالتفافِ عليه/ وأضافَ بري إن الجيشَ اللبناني هو الآن على جهوزيتِهِ لاستكمالِ انتشارِه في جنوب الليطاني، لكنّ المشكلة تَكمُنُ في رفضِ إسرائيل الانسحابَ من عددٍ من النقاط/ مؤكداً أنّ حزبَ الله يلتزمُ بالاتفاق، ولم يُعرقل تنفيذَهُ، وانسحبَ من جنوبِ الليطاني، ولم يُطلِق رصاصةً منذُ ستةِ أشهر/ وعن تشكيلِ لجانٍ مدنيةٍ دبلوماسية قال بري إن مثلَ هذا الاقتراح غيرُ قابلٍ للبحث، لأنّ مجرّدَ القَبولِ به يَعني الإطاحةَ باتفاقِ وقفِ النار// وحيالَ اللجان فإنَ المبعوثةَ الاميركية مورغان أورتاغس بَقيت على تواصلٍ دائم معَ القياداتِ اللبنانية، وحثّت الرؤساءَ الثلاثة على الاسراعِ في الشروع بتشكيلِ لجانٍ تضمُ مدنيينَ لحلِّ المِلفّاتِ العالقة/ وقالت مصادرُ الجديد إنه وبخلافِ قراءةِ بري للّجان.. فإنّ لبنانَ الرسميّ لم يَرفُض تشكيلَها، ويرى فيها تحريكاً للمسائلِ المتجمدة، خصوصاً إذا ما وُضعت في اطارِها العسكري والمدني، بما فيه التمثيلُ التِقْني والدبلوماسي للبَدءِ جدياً بحلٍ للمِلفات العالقة في الجنوب أولاً، ومن ثم تطبيقِ لبنان الرسمي وحزبِ الله قرارَ وقفِ اطلاقِ النار/ وسَواءٌ رَفضَ لبنان تشكيلَ اللجان أم شَرَعَ في تنفيذِ المطلبِ الاميركي.. فإنّ مورغان حَدّدت خِياراتِ واشنطن، وقالت إن اميركا ستقفُ الى جانبِ اسرائيل، سَواءٌ تعلّقَ الامرُ بتدميرِ حماس او حزبِ الله او الحوثيين/./ كلُ هذه الاخبار والتطورات.. غابت اليوم عن الزميلة هدى شديد، التي راسلتنا صمتاً وجسداً مسجّى من بيروت الى بيادر رشعين ثم مسقِطِ رأسِها كفريا-زغرتا/ رحلت "الهدى" وكَتبت في مسيرةِ تشييعِها رسالةً اخيرة ردّدها الحاضرون في وَداعِها.. ووثّقها شقيقُها عندما قال: إن هدى تراند غلب الحرب.