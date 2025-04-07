مقدمة النشرة المسائية 07-04-2025

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتَركت ملائكَتَها حاضِرةً للنقاش والبَدءِ بآلياتِ التنفيذ: إصلاحاً وسلاحاً/ عُهِد للوزراءِ ترتيبُ البيتِ الإصلاحي على توقيتِ اجتماعاتِ صُندوقِ النقدِ الربيعية، وتَولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاحَ العسكري" في اول اجتماعٍ بينهما يَدُقُّ على ابوابِ المخازن/ وقدم رئيسُ الجمهورية عُربونَ صَداقةٍ عن تعهداته فأَبلَغَ مجموعةَ العملِ الأميركية لدعم لبنانِ برئاسةِ إدوارد غابرييل بأننا ملتزمونَ العملَ على حصرية السلاحِ والاصلاحات لانهما مَطلبانِ لبنانيان/ وأكد عون "أهميةَ اللجوءِ الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خِطاب القسم: لا يوجدُ مكانٌ لأيِّ أسلحةٍ أو أيةِ مجموعاتٍ مسلحة، إلا ضِمنَ إطار الدولة/ والمسائلُ تُحَلُّ بالتواصُلِ والحوار ففي نهايةِ المطاف، حزبُ الله هو مكوِّنٌ لبناني/ واعلن أننا سنبدأُ قريباً بالعملِ على صياغةِ استراتيجيةِ الأمنِ الوطني التي تنبثقُ منها استراتيجيةُ الدفاع// اما مصادرُ الثنائيِّ الشيعي فلفتت للجديد الى أنَّ حزبَ الله ليس ضِدَّ حصريةِ السلاح بيد الدولة، وهو على تفاهُمٍ معَ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون على مبادئَ بينها أنَّ سلاحَ الحزب تتمُّ مقاربتُه ضِمنَ استراتيجيةٍ وطنية/ وهذه الاستراتيجيةُ تأتي بعد تحريرِ التلالِ الخمسِ وتحريرِ الاسرى والحدِّ من توسِعةِ العدو الاسرائيلي المنطقةَ العازلة/ وبعد التزامِ اسرائيل بوقفِ العدوانِ على لبنان// وينتقلُ النقاشُ في السلاح الى استراتيجيةِ ترامب نتنياهو.. وستيف ويتكوف ثالثُهما/واستحضارُ شخصيةِ ويتكوف سيعني اتصالَ المِلفاتِ بالنار.. من غزةَ والضِفةِ الى لبنانَ فسوريا بلوغاً لايران باعتبارِه المبعوثَ الاميركيَّ الخاصَّ للشرق الاوسط/ وذكر موقع أكسيوس أنَّ نتنياهو يبحثُ مع ويتكوف الجهودَ المبذولة للتوصل إلى اتفاقٍ جديد بشأن الأسرى ووقفِ إطلاق النار في غزة/ وسيجتمعُ نتنياهو الليلةَ الى ترامب الذي كان يَستقبلُ الاثنين الأسودَ اقتصادياً ويهددُ الصين برسومٍ ستبلغُ مئةً واربعةً بالمئة اعتباراً من يومِ الاربعاءِ المقبل/ وسريعاً سَجَّل اليوان الصيني انخفاضاً، أمّا الدولارُ الاميركي فهو الأولُ منذ احدَ عَشَرَ عاماً/ ولن يهتمَّ اجتماعُ ترامب نتنياهو باضطرابِ الاسواقِ التجارية، إذ إنَّ لقاءَهما هو على الأسهمِ الدمويةِ التي وثَّقَتها الصِحافة الغزّيةُ باجسادها هذه المرة/ صِحافيون يُحرَقون اثناءَ البثِّ المباشِر.. غاراتٌ عنيفة استَهدفت خيامَهم في خان يونس، فاحترقَ الجسدُ وبَكَتِ الصورة/ وبمشاهدَ لثوانٍ تُظهِرُ الصورةُ أنَّ اسرائيل مجرمةُ حربٍ لا يُضاهِيها إجرامٌ وأنَّ زعيمَ عصابتِها بنيامين نتنياهو يستطيعُ الانتقالَ الى البيت الابيض متجاوِزاً قرارَ محكمةِ الجِناياتِ الدولية باعتقالِه.