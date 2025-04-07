الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-04-2025

2025-04-07 | 13:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 07-04-2025

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتَركت ملائكَتَها حاضِرةً للنقاش والبَدءِ بآلياتِ التنفيذ: إصلاحاً وسلاحاً/ عُهِد للوزراءِ ترتيبُ البيتِ الإصلاحي على توقيتِ اجتماعاتِ صُندوقِ النقدِ الربيعية، وتَولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاحَ العسكري" في اول اجتماعٍ بينهما يَدُقُّ على ابوابِ المخازن/ وقدم رئيسُ الجمهورية عُربونَ صَداقةٍ عن تعهداته فأَبلَغَ مجموعةَ العملِ الأميركية لدعم لبنانِ برئاسةِ إدوارد غابرييل بأننا ملتزمونَ العملَ على حصرية السلاحِ والاصلاحات لانهما مَطلبانِ لبنانيان/ وأكد عون "أهميةَ اللجوءِ الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خِطاب القسم: لا يوجدُ مكانٌ لأيِّ أسلحةٍ أو أيةِ مجموعاتٍ مسلحة، إلا ضِمنَ إطار الدولة/ والمسائلُ تُحَلُّ بالتواصُلِ والحوار ففي نهايةِ المطاف، حزبُ الله هو مكوِّنٌ لبناني/ واعلن أننا سنبدأُ قريباً بالعملِ على صياغةِ استراتيجيةِ الأمنِ الوطني التي تنبثقُ منها استراتيجيةُ الدفاع// اما مصادرُ الثنائيِّ الشيعي فلفتت للجديد الى أنَّ حزبَ الله ليس ضِدَّ حصريةِ السلاح بيد الدولة، وهو على تفاهُمٍ معَ رئيسِ الجمهورية جوزاف عون على مبادئَ بينها أنَّ سلاحَ الحزب تتمُّ مقاربتُه ضِمنَ استراتيجيةٍ وطنية/ وهذه الاستراتيجيةُ تأتي بعد تحريرِ التلالِ الخمسِ وتحريرِ الاسرى والحدِّ من توسِعةِ العدو الاسرائيلي المنطقةَ العازلة/ وبعد التزامِ اسرائيل بوقفِ العدوانِ على لبنان// وينتقلُ النقاشُ في السلاح الى استراتيجيةِ ترامب نتنياهو.. وستيف ويتكوف ثالثُهما/واستحضارُ شخصيةِ ويتكوف سيعني اتصالَ المِلفاتِ بالنار.. من غزةَ والضِفةِ الى لبنانَ فسوريا بلوغاً لايران باعتبارِه المبعوثَ الاميركيَّ الخاصَّ للشرق الاوسط/ وذكر موقع أكسيوس أنَّ نتنياهو يبحثُ مع ويتكوف الجهودَ المبذولة للتوصل إلى اتفاقٍ جديد بشأن الأسرى ووقفِ إطلاق النار في غزة/ وسيجتمعُ نتنياهو الليلةَ الى ترامب الذي كان يَستقبلُ الاثنين الأسودَ اقتصادياً ويهددُ الصين برسومٍ ستبلغُ مئةً واربعةً بالمئة اعتباراً من يومِ الاربعاءِ المقبل/ وسريعاً سَجَّل اليوان الصيني انخفاضاً، أمّا الدولارُ الاميركي فهو الأولُ منذ احدَ عَشَرَ عاماً/ ولن يهتمَّ اجتماعُ ترامب نتنياهو باضطرابِ الاسواقِ التجارية، إذ إنَّ لقاءَهما هو على الأسهمِ الدمويةِ التي وثَّقَتها الصِحافة الغزّيةُ باجسادها هذه المرة/ صِحافيون يُحرَقون اثناءَ البثِّ المباشِر.. غاراتٌ عنيفة استَهدفت خيامَهم في خان يونس، فاحترقَ الجسدُ وبَكَتِ الصورة/ وبمشاهدَ لثوانٍ تُظهِرُ الصورةُ أنَّ اسرائيل مجرمةُ حربٍ لا يُضاهِيها إجرامٌ وأنَّ زعيمَ عصابتِها بنيامين نتنياهو يستطيعُ الانتقالَ الى البيت الابيض متجاوِزاً قرارَ محكمةِ الجِناياتِ الدولية باعتقالِه.
مقدمة النشرة المسائية 07-04-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

07-04-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 06-04-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025