الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

2025-05-03 | 13:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

سلسلةُ جبالِ لبنانَ الانتخابية استَعَدَّت لحرب التحرير المحلية في معركةٍ سقفُها : بلدية .. وسطوحُها سياسية . فمحافَظةُ جبلِ لبنانَ المتراميةُ على مِساحةِ الفَيْ كيلومترٍ مربع اتَّخَذت وضعيةَ الانتخاب وسَحَبت سيوفَ اوراقِها ولوائحِها معلِنةً الانصهارَ الكامل في المعركة. واترلو الجبل لم تتركْ مدينةً او قضاءً إلَّا وأَودَعَت فيها المنافَسةَ التي تمتدُّ من الاحزابِ الى العائلاتِ وتمرُّ بالبيت الواحد . مَظهرٌ من مَظاهرِ الديمقراطية التي تَنتشرُ على أرضٍ بعضُها لم يَرفَعْ رُكامَ الحرب .. وبعضُها الآخَرُ انسابَتْ فيه أَوراقُ اللوائح . وبما أنَّ الاستحقاقَ البلديَّ والاختياري لا يزالُ يعملُ وَفقَ قانونِ الستين فهو يُعيدُ عَقاربَ الساعةِ الى الوراء ويذكِّرُ الناخبينَ بالنظام الأكثري، وخِيار التشطيب/ وكما درجَتِ العادة " عالستين يا بطيخ ". ومِيزةُ التشطيب أنها تضعُ الأحلافَ خصوماً ضِمنَ اللائحةِ الواحدة، لكنَّ المعركةَ بحدِّ وقوعِها ستَنقلُ البلادَ الى اجواءٍ ديمقراطيةٍ تنافِسُ الضغطَ الحربي . وتراقِبُ اسرائيل هذه العمليةَ بمُسيَّراتٍ تقيم فوق لبنان وتخرِقُ سيادتَه. وفي خروقاتِ اليومِ تدميرٌ لمنازلَ جاهزةٍ ومأهولة في حولا واستهدافٌ لسيارةٍ في قبريخا وإلقاءُ قنابلَ على أطراف مركبا وضربُ سيارةٍ في بلدة الخرطوم / ومعَ لغةِ النارِ الاسرائيلية عاد حزبُ الله يَرفعُ من سقوف خِطاباته، وقال نائبُ رئيسِ المجلس السياسي محمود قماطي: نسمعُ وعوداً ولا نرى حَبَّةَ قمح تدخلُ الى لبنان أو  الى غزة ، ويقولون سَلِّموا سلاحَكم يأتِكُم الكَرَمُ الدولي، كلُّها اكاذيبُ وابتزازٌ ، أمَّا سلاحُ المقاومة سَواءً في غزة او في لبنان  ليس بايِّ ثمن وسلاحُنا باقٍ  لن نتنازلَ عنه مهما بالغوا او ضَغَطوا/ويتزايدُ التمسكُ بالسلاح معَ قربِ الطَّرْقِ على ابوابِ الحوار مع رئيسِ الجمهورية، ما اعُتبر ورقةَ تفاوضٍ لاحقاً .  وبالتزامن  بدأ لبنانُ الرسمي تنفيذَ ما اتُّفِقَ عليه في اجتماع المجلسِ الاعلى للدفاع والمتعلق بسلاحِ المخيمات / وفي معلوماتِ الجديد انَّ المديرَ العامَّ للامن العام اللواء حسن شقير استَدعى اليومَ ممثلَ حركةِ حماس في لبنان وأَبلغَه بتسليمِ المتورطين في اطلاقِ الصواريخ فوراً / وعلى خُطى لجمِ الحركاتِ والفصائلِ  الفلسطينية من الاردن الى سوريا ولبنان  أَوقفتِ  السلطاتُ السورية الأمينَ العامَّ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادةِ العامة طلال ناجي في وقت تتلَقَّى فيه سوريا الضَّرَباتِ الاسرائيلية ، إذ اكد  جيشُ الاحتلال الاسرائيلي نه "انتشر في جنوبِ سوريا" وهو على استعدادٍ لمنع دخول مَن وصفَها بـ"القواتِ المعادية" إلى المناطقِ الدرزية. واشار الى أنه "يواصلُ متابعةَ التطوراتِ مع الحفاظِ على الجاهزية للدفاع ولمواجهةِ مختلِفِ السيناريوهات
مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

03-05-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 02-05-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025