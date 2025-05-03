مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

مقدمة النشرة المسائية 03-05-2025

سلسلةُ جبالِ لبنانَ الانتخابية استَعَدَّت لحرب التحرير المحلية في معركةٍ سقفُها : بلدية .. وسطوحُها سياسية . فمحافَظةُ جبلِ لبنانَ المتراميةُ على مِساحةِ الفَيْ كيلومترٍ مربع اتَّخَذت وضعيةَ الانتخاب وسَحَبت سيوفَ اوراقِها ولوائحِها معلِنةً الانصهارَ الكامل في المعركة. واترلو الجبل لم تتركْ مدينةً او قضاءً إلَّا وأَودَعَت فيها المنافَسةَ التي تمتدُّ من الاحزابِ الى العائلاتِ وتمرُّ بالبيت الواحد . مَظهرٌ من مَظاهرِ الديمقراطية التي تَنتشرُ على أرضٍ بعضُها لم يَرفَعْ رُكامَ الحرب .. وبعضُها الآخَرُ انسابَتْ فيه أَوراقُ اللوائح . وبما أنَّ الاستحقاقَ البلديَّ والاختياري لا يزالُ يعملُ وَفقَ قانونِ الستين فهو يُعيدُ عَقاربَ الساعةِ الى الوراء ويذكِّرُ الناخبينَ بالنظام الأكثري، وخِيار التشطيب/ وكما درجَتِ العادة " عالستين يا بطيخ ". ومِيزةُ التشطيب أنها تضعُ الأحلافَ خصوماً ضِمنَ اللائحةِ الواحدة، لكنَّ المعركةَ بحدِّ وقوعِها ستَنقلُ البلادَ الى اجواءٍ ديمقراطيةٍ تنافِسُ الضغطَ الحربي . وتراقِبُ اسرائيل هذه العمليةَ بمُسيَّراتٍ تقيم فوق لبنان وتخرِقُ سيادتَه. وفي خروقاتِ اليومِ تدميرٌ لمنازلَ جاهزةٍ ومأهولة في حولا واستهدافٌ لسيارةٍ في قبريخا وإلقاءُ قنابلَ على أطراف مركبا وضربُ سيارةٍ في بلدة الخرطوم / ومعَ لغةِ النارِ الاسرائيلية عاد حزبُ الله يَرفعُ من سقوف خِطاباته، وقال نائبُ رئيسِ المجلس السياسي محمود قماطي: نسمعُ وعوداً ولا نرى حَبَّةَ قمح تدخلُ الى لبنان أو الى غزة ، ويقولون سَلِّموا سلاحَكم يأتِكُم الكَرَمُ الدولي، كلُّها اكاذيبُ وابتزازٌ ، أمَّا سلاحُ المقاومة سَواءً في غزة او في لبنان ليس بايِّ ثمن وسلاحُنا باقٍ لن نتنازلَ عنه مهما بالغوا او ضَغَطوا/ويتزايدُ التمسكُ بالسلاح معَ قربِ الطَّرْقِ على ابوابِ الحوار مع رئيسِ الجمهورية، ما اعُتبر ورقةَ تفاوضٍ لاحقاً . وبالتزامن بدأ لبنانُ الرسمي تنفيذَ ما اتُّفِقَ عليه في اجتماع المجلسِ الاعلى للدفاع والمتعلق بسلاحِ المخيمات / وفي معلوماتِ الجديد انَّ المديرَ العامَّ للامن العام اللواء حسن شقير استَدعى اليومَ ممثلَ حركةِ حماس في لبنان وأَبلغَه بتسليمِ المتورطين في اطلاقِ الصواريخ فوراً / وعلى خُطى لجمِ الحركاتِ والفصائلِ الفلسطينية من الاردن الى سوريا ولبنان أَوقفتِ السلطاتُ السورية الأمينَ العامَّ للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادةِ العامة طلال ناجي في وقت تتلَقَّى فيه سوريا الضَّرَباتِ الاسرائيلية ، إذ اكد جيشُ الاحتلال الاسرائيلي نه "انتشر في جنوبِ سوريا" وهو على استعدادٍ لمنع دخول مَن وصفَها بـ"القواتِ المعادية" إلى المناطقِ الدرزية. واشار الى أنه "يواصلُ متابعةَ التطوراتِ مع الحفاظِ على الجاهزية للدفاع ولمواجهةِ مختلِفِ السيناريوهات