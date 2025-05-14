مقدمة النشرة المسائية 14-05-2025

وَضَع الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب المنطقةَ على مسارٍ واحد/ وحَمَله إلى جولةٍ ثلاثيةِ الأبعاد/ سعوديةٍ قطريةٍ وإماراتية// المحطةُ الأولى ببندِها الأبرز أَفضَت إلى توصيةٍ بتطبيع العلاقاتِ مع اسرائيل بعد رفعِ العقوبات عن سوريا/ واستُتبِعت بلقاءٍ رُباعي بين وليِّ العهد السعودي والرؤساءِ الأميركي والسوري والتركي عبر تِقنية الفيديو/ وبمُوجِبه وجَّه ترامب دعوةً لانضمام سوريا إلى الاتفاقياتِ الإبراهيمية كخُطوةٍ لاحقة للسعودية فيما لو سَلكتِ المملكةُ هذا المسار/ وبعد اللقاء تَجَلَّى ترامب في مديحِ الشرع العالي فوصَفَه بالقائد الحقيقي والشابِ الجَذَّاب/ وبمقاتلٍ له ماضٍ قويٌّ وهو مُذهِل/ ومن "اللحظة التاريخية" لهذا الاجتماع بحَسَبِ وصفِ البيتِ الأبيض/ اتَّجَهتِ الأنظارُ إلى القِمة الخليجيةِ الأميركية/ حَوْلَ طاولتِها المستديرة تَحَلَّق أصحابُ السموِّ والفخامة/ وكما إيران حَضر لبنان في كلمة الرئيسِ الاميركي فقال: إننا أمام فرصةِ "العُمر" للتحررِ من قَبضةِ حزبِ الله/ وبإمكان الرئيسِ اللبناني ورئيسِ الوزراء بناءُ دولةٍ جيدة/ من جانبه أكد وليُّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضرورةَ حصرِ السلاحِ بيدِ الدولة اللبنانية مجدِّدًا دعمَ المملكةِ للجهودِ الرامية إلى إحلال الاستقرارِ في لبنان/ بعد قِمتينِ سعوديةٍ وخليجية، وعلى جَناح التريليون المفترض من الرياض، غادر ترامب إلى قطر/ ولقاءُ نِصفِ الساعةِ المقرَّرُ معَ أميرِ البلاد امتدَّ لساعتين، وفي المؤتمر أبدى ترامب إعجابَه برُخام الغرفةِ الأبيض الذي لم يستَطِعِ الحصولَ عليه/ وقال عن أمير قطر إنه مذهِلٌ ورائعٌ، وهو والأمير ابن سلمان طويلا القامةِ ووَسِيمان// والاندفاعةُ الأميركية لإنهاء مِلفِّ غزة تمثلت بمحادثاتٍ غيرِ مباشِرة بين حماس والوفدِ الإسرائيلي المفاوِض برعاية المبعوثِ الأميركي ستيف ويتكوف ووَساطةٍ قطرية// انتهت جولتا ترامب بقصرٍ طائر وبُرجٍ في دمشق/ على أن تقودَه غداً إلى دولة الإمارات ومنها ربما إلى تركيا التي تَستضيفُ لقاءَ بوتين زيلنسكي/ وفي هذا الإطار قال ترامب: يريدونَني أنْ أحضُرَ الاجتماعَ بشأن حربِ أوكرانيا، وقلتُ: سأفعلُ إذا كان ذلك سيُنهِيها// ومن باب "بكفيا العالي"، شكرَ وليد جنبلاط ترامب على قرارِ رفعِ العقوباتِ عن سوريا، وهو ما اعتَبره انجازاً كبيراً/ أما عن الصُّلحِ معَ إسرائيل فقال جنبلاط: علينا تأجيلُ الصلحِ قليلاً.. معَ التحفُّظِ الشخصي// وبالتحفظِ على المحافِظ قرارٌ مفاجىء اتخذهُ مجلسُ الوزراء باقالة محافظِ الشَّمال رمزي نهرا، او بالتعبير ِالوظيفي تمَّ وضعُه بالتصرف/ سَقَط نهرا بضربةٍ بلدية لكنَّ مسيرتَه حَمَلَت تراكماتٍ عدة، ليس آخرُها أنه كذّبَ وزيرَ الداخلية على الهواء في مدينة طرابلس فأَرداهُ الوزيرُ محافِظاً سابقاً على هواءِ مجلسِ الوزراء/