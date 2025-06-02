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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-06-2025

2025-06-02 | 13:08
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مقدمة النشرة المسائية 02-06-2025

حالُ الطقسِ السياسي مالت الى الإستقرارِ/ بعد عاصفةِ التسخين من عين التينة الى قريطم مروراً بقوةِ إسنادِ حزبِ الله/ وأفادت مصلحةُ الأرصادِ الرئاسية بأنَّ كُلاً من رئيسَيْ مجلسِ النواب والحكومة أجريا تفاهماتٍ التَحَقَ الرعدُ بوُدِّها, وأصولُ هذه التفاهماتِ كانت اعادةَ الإعمار/ والتكلِفةُ بحَسَبِ الرئيس نواف سلام هي أكثرُ من سبعةِ ملياراتِ دولار، وقال إنَّ طموحَنا في اجتماعِ واشنطن كان في الحصولِ على مئتينِ وخمسينَ مِليونَ دولار من البنك الدولي/ وهذا ما حَصَلنا عليه، اضافةً الى خمسةٍ وسبعينَ مليون دولار من الفرنسيين// وأَدَّى سلام اليمينَ الإعمارية في عين التينة وأمام الإعلام مجدِّداً وعْدَ الحكومة والتزامَها بإعادةِ إعمارِ ما دمَّره العدوان، لكنه أوضح بالتالي أنَّ ما أدلى به من مواقفَ يندرِجُ في البيانِ الوَزاري لناحية حصريةِ السلاح بيدِ الدولة والجميعُ ملتزِمٌ به كما هو الالتزامُ باتفاقِ الطائف وبسطِ سلطةِ الدولة على كاملِ أراضيها/ وعن العلاقة مع حزبِ الله قال سلام: أَترُكُ مجالًا واسعًا للوُدِّ مع الحاج محمد رعد، وأرحبُ به وبالحزب، وأبوابي مفتوحةٌ دائمًا// وسريعاً أَبرَق رعد لرئيسِ الحكومة فشَكَرَ لسلام وُدَّه، وقال: سنُلاقِيهِ في اقرب وقت// مُناخاتُ التهدئةِ هذه من شأنها تذويبُ كُتلِ الثلجِ السياسيةِ بين مقرَّيْنِ ورئاستَيْنِ ليتِمَّ التوافقُ على فتح دورةٍ استثنائية لمجلس النواب وإقرارِ القوانينِ الاصلاحية/ وعلى الاصلاحات كانت وَزارةُ المالية خلايا عملٍ متواصلة معَ وفدِ صُندوقِ النقد الدولي ووزراءَ مختَصّين ومسؤولي المصرفِ المركزي/ واوضح وفدُ صُندوق النقد  أنه سيكون هناك تدقيقٌ على كلِّ المؤسساتِ التابعة للدولة  مثلِ المرفأ واوجيرو وغيرِهما/ وأكد الوزير ياسين  جابر للبَعثة أنَّ وَزارةَ المالية لن تُنفِقَ أيَّ مبلغٍ من خارجِ الموازنة  من دونِ تشريع// وأشارت مصادرُ الجديد الى خُطوةٍ إيجابيةٍ الاسبوعَ المقبل قد تتمثلُ بمَنحِ الصُندوقِ سُلفةً للبنان/ على ان يُحَدَّدَ ذلك بعد الاجتماعِ المرتقَب يومَ الخميس في السراي  الحكومي بين وفدِ صُندوقِ النقد والوزراء// وعلى رُكامِ حربِ الإسناد والبحوثِ العلمية في ارقام اعادةِ الإعمار المتراوِحة بين اربعةَ عشَرَ ملياراً بتقدير البنك الدولي وسبعةِ مليارات بتقديراتٍ محلية/ يَفتتحُ لبنان اسواقَه السياسيةَ لزيارتينِ ايرانيةٍ واميركية/ فمعَ استمرارِ قرارِ حظرِ الطيرانِ الايراني الى بيروت يصلُ وزيرُ خارجية ايران عباس عراقجي غداً الى لبنان وعنوانُه المعلَن توقيعُ كتاب "قوةُ التفاوض"/ وسيُجري عراقجي لقاءاتٍ تبدأُ بنظيرِه اللبناني يوسف رجي الذي يقفُ على طرفَيْ نَقيضٍ من سياسةِ التدخلِ الايراني/ وتمتدُّ اللقاءاتُ الى الرؤساءِ الثلاثة لتأكيدِ اهتمامِ إيران بتعزيز العلاقاتِ والتنسيقِ مع دولِ المنطقة بحَسَبِ اعلانِ الناطقِ باسم الخارجية إسماعيل بقائي/ زيارة رئيس جهاز التفاوض النووي الايراني مع اميركا ستعقِبُها جولةُ المبعوثة الاميركية مورغان اورتاغس والتي قد تكون الاخيرة الى بيروت// ايران واميركا على ارض لبنان .. واذا ما نجحتِ المحادثاتُ النووية فانَّ التخصيبَ السياسي سيمرُّ من هنا على الرَّغم من كل استبعاد طهران بحث ملفات المنطقة.
مقدمة النشرة المسائية 02-06-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

02-06-2025

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