مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-06-2025

لتاريخه/ وبلوغاً نحو أيام ما بعدَ الاضحى فإن لبنان واقعٌ في منطقة ضغط إسرائيلية باتت تحاصر بعبدا "خط نار" وتُرَسِّم لها حدود سحب السلاح بأداة شرطية.// وتداعيات الخميس المدمر في الضاحية الجنوبية تبقى ماثلة كتهديد يُراد تكراره ويرتفع فوق موسم سياحي بدأ بتلمّس طلائعَ رحلاته إلى لبنان/ حيث سجل مطار بيروت في اليومين الماضيين نسبةَ وافدين هي الاعلى منذ العام الفين وتسعة َعشرَ.// ولم تتأثر حركة الملاحة السياحية بخميس النار/ لكن العدو الاسرائيلي يتمسك بقرار خرق الاتفاق/ وهو ما اعتبرته قوات اليونيفل تطوراً خطيراً يشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان وللقرار ويُعدُّ أيضا خطراً كبيراً على الاستقرار الهش الذي نشهده في هذه المنطقة المتنازع عليها بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية.// وشهادة اليونفيل المصدّقة دولياً عبر الناطق باسمها اندرياه تنينتي لم تعفها من "غضب الاهالي" في الجنوب/ اذ تكررت حوادث اعتراض دورياتها/ واليوم في بلدة صريفا حيث اعترض عدد من الشبان دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية كانت في طريقها إلى منطقة وادي السلوقي، احتجاجًا على عدم مرافقتها من قبل الجيش اللبناني/ وهي "حركات" اصبحت لزومَ التعليم على قوات دولية ليست في موقع العداء او الخصومة مع سكان القرى.// ولا يعد الانتقام منها إلا "تنفيس غضب" في المكان غير المناسب لاسيما وان القرار 1701 يمنح قوات اليونيفيل سلطة التنقل بحرية وإجراء الدوريات بوجود الجيش اللبناني أو بدونه بحسب تيننتي والذي قال: هذا جزء من ولايتنا// وفي عمليات التواصل على خط حزب الله والحكومة جرى أول اختبار عيني لتفاهم "استرجاع الود" بين الطرفين/ وأعلن النائب حسن فضل الله عن اتصال مع رئيس الحكومة نواف سلام للكشف عن الابنية المتضررة في الضاحية الجنوبية وتأمين المساعدة المالية اللازمة لتمكين السكان من البقاء في منازلهم، واكد ان الرئيس سلام تجاوب مشكورا وكلّف رئيس الهيئة العليا للاغاثة إجراء مسح للأضرار وجرى الاتفاق على مباشرة الهيئة خطواتها العملية بعد عطلة العيد مباشرة.// وفي عمليات الاغاثة السياسية ورفع الاضرار تزخم بيروت بالوفود الفرنسية والاميركية الاسبوع المقبل/ قبل ان يغادر الرئيس سلام في السادس عشر من الجاري الى نيويورك لتمثيل لبنان في المؤتمر التاريخي لحل الدولتين في مقر الأمم المتحدة/ والذي سترأسه فرنسا إلى جانب السعودية وبرعاية الأمم المتحدة/ وستستخدم فرنسا جاذبيتها لانجاح هذا المؤتمر الذي تريده مكملاً لجهود الرئيس دونالد ترمب، آملة أن يكون ما زال متمسكاً برؤيته للسلام الإقليمي. وتسعى باريس الى أن يشكل المؤتمر إطاراً سياسياً وحراكاً ملموساً بأجندة زمنية قصيرة الأمد، تتضمن مراحلَ وخطواتٍ لا يمكن التراجع عنها.// ومحطة نيويورك ستشكل اول الدواء للتطبيع لكن المقرون بعودة الحق الفلسطيني انطلاقا من تأسيس دولته اولا والاعتراف بها دولياً. أما آخر الدواء اللبناني فهو الكي في الاعلام/ اذ قادت حلقة يسقط حكم الفاسد على الجديد الى توقيفات جديدة لدى مكتب الجرائم المالية / بعد ان وثقت الحلقة بالادلة العينية والتسجيلات عملية تهريب دواء السرطان من قبل ماريا فواز وزوجها الموقوف محمد خليل شقيق الوزير علي حسن خليل/ وعرضت وحدة التحقيقات الاستقصائية تسجيلا سريا لجلسة جمعت ماريا فواز وشريكتها زينب شمس الدين ومعهما اكبر مستثمر في عصابة تهريب الدواء وادى هذا التسجيل الى توقيف المدعو حسين حجازي ليصبح عدد الموقوفين في الملف تسعة من بينهن شقيق الوزير.

والعلاج الشافي لهذه الطبقة ان القضاء ..اصبح يأخذ مجراه دون التوقف عند الحاجز السياسي الذي كان " يسرّطن " الملفات ويصيبها بداء الحصانة .