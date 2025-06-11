الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 11-06-2025

2025-06-11 | 12:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 11-06-2025

في حكومة نواف سلام.. يُسجَنُ وزيرٌ سابق من آل سلام/ لا حَصانةُ العائلةِ ولا حِصانُ المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء حَمَيا وزيراً صَرَفَ نفوذَه معَ شقيقِه فتمَّ سَجنُ الأخ ولحِقَ به صاحبُ المعالي// امين سلام الوزيرُ الذي وصلَ الى حكومة نجيب ميقاتي مُفْعَماً بأحلامِ السراياتِ انتهى كابوسُه الى وضعِه في سِجن الضابط داخلَ المديريةِ العامة لقوى الامن الداخلي/ وبإشارةٍ من المدعي العامِّ التمييزي القاضي جمال الحجار أَوقَفت شُعبةُ المعلومات وزيرَ الاقتصاد السابق الذي كان خَضع لاكثرَ من جلسةِ استجوابٍ في الإخبارِ المقدمِ ضدَّه من رئيسِ لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني/ فيما انضَمَّت هيئةُ القضايا في وَزارة العدل الى الادّعاء بجرائمِ هدرِ المال العام والاختلاسِ والتزويرِ وتبييضِ الأموال/ اما التُّهمةُ التي وُجِّهت اليهِ اليومَ فهي ابرامُ عقودٍ مشبوهة والتصرفُ باموالٍ بخلافِ القانون خلال تَوَلِّيهِ وَزارةَ الاقتصاد// لن يَرميَ الوزيرُ السلامَ على جارِه في المديرية والذي قضى لليوم ثلاثَ عشْرَةَ سنةً سِجنيةً كمُعتَقلٍ سياسي من دون محاكمة/ هنبيعل القذافي حَرَّكَ اليومَ مِلفّه بنفسِه، واعلنت عائلتُه اضرابَه عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازِه من دون وجهِ حَق/ ولفتتِ العائلةُ الى انها قامت بإرسال مذكِّرةٍ قانونية مفصّلة إلى السلطاتِ القضائيةِ اللبنانية، تتعلقُ بالتعاون في مِلف قضية الإمام موسى الصدر/ لكنَّ السلطاتِ العدليةَ لم تُبدِ أيَّ تجاوبٍ فعلي مع هذه المذكِّرة حتى تاريخِه، وأَسِفَت لكونِ قضيةِ ابنِها تحَوَّلت إلى وسيلةٍ للعيشِ والاسترزاقِ السياسي// والأسفُ يتمددُ الى عدالةٍ لبنانية تَستكمِلُ النهجَ السابق بحيث اعتبر وزيرُ العدل عادل نصار أنَّ هذا مِلفٌ قضائي وأخرَجَه من دائرة صلاحياتِه/ في وقتٍ يَثبُتُ أنَّ المِلفَّ معمَّدٌ بالسياسة، وهو اليومَ يعرقِلُ تعيينَ منصِبِ المدعي العام المالي، بحيث يتمسكُ الرئيس نبيه بري باسم القاضي زاهر حمادة محتجِزِ القذافي بناءً على طلبِ الرئيس/  ومرةً جديدة نأى وزيرُ العدل بنفسه عن طرح  ايِّ اسمٍ لمنصِبِ المدعي العامِّ المالي، مندداً  بتسييسِ أو إستغلالِ أيِ مِلفٍ بالسياسة في القضاء/ والاستغلالُ كان شَغّالاً على غاربِه في مِلف الاعتداء على اليونيفيل وضربِ الشيخ ياسر عودة.. ضَرَبوه ثم زاروه.. اعتدَوْا على قواتِ الطوارئ ثم أَيَّدوا التجديدَ لها وطالبوا بالحفاظِ على العلاقة معها/ وهو ما جاء في تصريحِ الرئيس نبيه بري للنهار من دون ان يتحدثَ عن محاسبةِ الفاعلين/ امّا حزبُ الله وخلال استقبالِ النائب محمد رعد المبعوثَ الفرنسي جان ايف لودريان فاعلن ان الحزبَ يدعمُ التمديدَ لقوات الطوارئ الدولية وَفقًا للقرار 1701، انسجاماً معَ ما أعلنه الرؤساءُ الثلاثة/ وبهذه الحال: يَصفَعُ حزبُ الله اليونيفيل ويَطلبُ استمرارَ عملِها في الجنوب ولا يُقْدِمُ بالتالي على تسليمِ المُعتدي ومَن سَبقوه في الاعتداءاتِ داخلَ القرى التي تَخضعُ لسيطرته// لا توقيفاتِ في مِلف اليونيفيل/ اختَفَت اخبارُ المختارِ المُعتدي على الشيخ ياسر عودة.. لا تعييناتِ قضائيةً في منصِبِ الادعاءِ المالي.. والدولةُ شبهُ منحَلَّةٍ عن هذه القضايا لكنها ستسافرُ الاسبوعَ المقبل الى حلِّ الدولتينِ في نيويورك/ غيرَ انَّ هذا المسعى العربيَّ الفرنسيَّ بدأت اميركا بتطويقه، اذ كَشفت برقيةٌ دبلوماسية اطّلعت عليها وَكالة "رويترز" أنَّ إدارةَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّت عدداً من حكوماتِ العالم على عدم المشارَكةِ في المؤتمر/ معتبرة ان أيةَ خُطواتٍ "مناهضة لإسرائيل" قد تَصدُرُ عن منتدى نيويورك ستكونُ بمَثابةِ تحدٍّ مباشِر لمصالحِ
مقدمة النشرة المسائية 11-06-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية

11-06-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 10-06-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025