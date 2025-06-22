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مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 22-06-2025

2025-06-22 | 13:08
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مقدمة النشرة المسائية 22-06-2025

ماتَ النووي .. عاشَ النظام.
فإذا ما تأكّدَ اليقينُ الاميركي عن اغتيالٍ شاملٍ للثلاثيةِ النووية بعاصمتِها فوردو.. سنكونُ امامَ خَراساناتٍ سياسيةٍ عسكريةٍ متشعّبةِ الخِيارات على المستويَيْن الايراني والاميركي/ وأوّلُ القرارات صَدرَ عن مجلسِ الشُورى، اي البرلمانِ الايراني/ الذي أَوصى بإغلاقِ مضيقِ هُرمز، لكنّه تَركَ القرارَ النهائي رَهْنَ اشارةِ الامنِ القومي/ وحيالَ الردِ الايراني، سَواءٌ لناحيةِ اضرامِ النارِ في المضائق او في المصالحِ الاميركية في الخليج.. فإنّ واشنطن أعادت رفْعَ مِطرقةِ منتصفِ الليل في منتصفِ النهار.. وهَدّدت طِهران بعواقبَ ومآسي إذا ما قَرّرت الردَ العسكري// لن تَتبَعَ ايران مَسارَ التسامحِ والغُفران.. وليسَ امامَها سوى العودةِ الى شعارْ "إنتقام سَخت" والذي وَضعتْه في مرحلةِ اغتيالِ قائدِ فيلق القدس قاسم سليماني على يدِ الولايات المتحدة والرئيس ترامب نفسِه/ لكنْ ما هو مستوى هذا الانتقام، وهل سيكونً "سَختاً" أي شديداً.. أم إنه سيَسيرُ على خُطى ردِّ عامِ ألفين وعشرين/ في حينِه كَشفَ جنرالُ التفاوضِ النووي محمد جواد ظريف في كتابِه "عُمق الصبر" أن الرئيس دونالد ترامب تلقّى إشعاراً مسبقاً بالضربةِ الايرانية على قاعدةِ عين الاسد الاميركية في الانبار، وأن الاميركيين كانوا قد عَلِموا بالهجوم من رئيسِ الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قبلَ الرئيسِ حسن روحاني نفسِه ووِزارةِ الخارجية// قد تتغيّر المرحلةُ اليوم لأن ايران في قلبِ العدوان ثنائيِ القُطب اسرائيلياً واميركياً.. لكنَ طِهران لم تتّجه فوراً الى الردّ وسَلكت أُطراً دبلوماسيةً للاحتجاجِ أولاَ وَفْقَ القانونِ الدولي/ وعَزلت ردَّها اليومي في المدنِ الاسرائيلية عن الردِ الكبير المتعلّقِ بقصفِ مُنشآتِها النووية، وأَعطت إشاراتٍ بأنّ الضرَبات فجرَ الاحد أَحدثت ضرراً غيرَ مُميت للمنشآت، وأنها نَقلت اليورانيوم المخصَب بدرجاتٍ عالية قبلَ ايامٍ من الضربة الى اماكنَ آمنة/ وأكد مستشارُ المرشد خامنئي أن الموادَ المخصّبة لاتزالُ سليمة، وأنه حتى معَ افتراضِ التدميرِ الكامل للمواقعِ النووية، فاللُعبة لم تَنتهِ/ وحَرَصت طِهران على تسجيلِ هذا الموقف عَبْرَ مِنصةِ المستشار علي شمخاني أولِ مُصابي العدوان على ايران/ وقالت الخارجيةُ الايرانية إننا مستعدّون للدفاعِ عن انفسِنا بكلِ الوسائلِ الضرورية// وحتميةُ الردّ أَبلغَها الرئيس مسعود بزشكيان الى نظيرِه الفرنسي ايمانويل ماكرون/ وقال في اتصالٍ هاتفي إنّ على الاميركيين أن يتلقَّوا رداً على هجماتِهم// كيف وما هو مستوى الرد؟ لم تُفصِحْ طِهران، وأَبقت على مداولاتِها سِرّية/ اما غيرُ السِرّي منه فهو الصواريخُ التي لاتزالُ قادرةً على تثبيتِ طريقِها الى تل ابيب وحيفا، وتَركت آثارَها على مباني هَجرَتها الحِجارةُ والزجاج وأصبحت في العَراء.. وتلك ضَرَباتٌ صاروخية غيرُ مسبوقة منذُ عامِ ثمانيةٍ واربعين// واذا كانت صواريخُ ايران على مدنٍ اسرائيلية قد اَصبحت واضحةَ المعالمِ والتدمير.. فإنّ نتائجَ التدخّلِ الاميركي العسكري في منشآتِ ايران لا تزالُ متأرجحةً بين وضْعِ اميركا نهايةً للبرنامج النووي الايراني وضرْبِ مداخِلِ المنشآت، من دونِ المَسِّ بالقدرةِ النووية المنتقلة الى الأماناتِ الايرانية.
وبانتظار تقدير حجم الخسائر فان الرئيس دونالد ترامب اعاد انتاج نفسه جنرالا للشرق الاوسط .. مرشالا بقبعة حمراء ضغت فجرا على زر انفجار فوردو .. وستضغط لاحقا على ازرار ما بعد بعد فوردو في معامل الطاقة السياسية 
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