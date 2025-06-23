مقدمة النشرة المسائية 23-06-2025

توقفت حركةُ الملاحةِ السياسيةِ فوق مَضيق هُرمُز/ وتَقدَّمَ هذا الشِّريانَ المائي فِرقةُ التحليلاتِ والأهدافِ العسكرية المحتملة لردِّ طهران على واشنطن/ وَفق معادلة هُرمُز مقابلَ فوردو/ حتى اللحظة فإنَّ ما بَدَرَ عن أجنحةِ الجُمهوريةِ الإسلامية العسكرية يقفُ عند حدِّ التوعدِ بالردِّ الحازِمِ والوشيك/ وهذا الردُّ حمَّالُ أوجه/ وقد يكونُ مدروساً ومستَنسَخاً بما يتناسَبُ ونتائجَ الضربةِ الأميركية على ثلاثية طهرانَ النووية/ وخصوصاً أنَّ نتائجَها بَقِيت طَيَّ الكِتمان ولم تؤدِّ إلى سقوطِ ضحايا من المقيمين في باطن الأرض/ أو أقلُّه جرى التكتمُ عليها/ والكِتمانُ عينُه ينسحبُ على مصير اليورانيوم مجهول باقي الإقامة// ما حَدَث للمُنشآتِ النووية في إيران بعد الضرَباتِ الأميركية لم يُكشَفْ عنه بعد، / والردُّ الإيرانيُّ المؤجَّلُ فَتَح حساباتِ الدول ومن ضِمنِها طهران التي وَضَعت مِروحةً واسعة من خِياراتِ الردود تحت سقفِ عدمِ استدراجِ الولاياتِ المتحدة نحو ردٍّ انتقامي إذا ما تعرَّضَ جنودُها المنتشرونَ في دول "الطَّوْق" الخليجي إلى ضَرَباتٍ مباشِرة/ والردُّ المؤجَّلُ عينُه ينطبقُ على إغلاقِ مضيق هُرمُز وتداعياتِه المباشِرة على الحليفِ قبل الخصم وتحديداً الصين وبعض الدولِ الأوروبية// ترامب ضربَ لمرةٍ واحدة وسَجَّل بالنِقاطِ هدفاً على بنيامين نتنياهو لينسُبَ لنفسِه أنه هو مَن قَضى على برنامَجِ إيرانَ النووي/ والردُّ الإيرانيُّ المرتقَبُ والمدروس سيَسْحَبُ البِساطَ من تحت نتنياهو بأنه هو مَن بدأَ الحرب وهي مَن سيُنهيها وخصوصاً بعدما أشاعَ عن نيتِه في وقْفَها الأمرُ الذي رَفَضته طهران/ وعلى ليالي العدوانِ ومَيدانِه/ زَجَّت طهران بأجيالٍ جديدة من تَرسانتِها الصاروخية ومسيّراتِها الانتحارية/ واستَقَرَّتِ المواجهةُ بينها وبين إسرائيل على الضرَباتِ والغارات/ وسَجَّلَ اليومُ استهدافاتٍ في جنوبِ الكِيان وشَمالِه مروراً بالمركَز، وانقَطَعتِ الكهرَباءُ عن أكثرَ من ثمانيةِ آلافِ مستوطنٍ في حيفا وأسدود، وسَجَّل مِقياسُ صافراتِ الإنذار أطولَ مدةٍ له منذ بَدءِ الحرب إذ استمرَّ نحوَ ساعتين/ في المقابل نَقلت رويترز عن الجيشِ الإسرائيلي استهدافَ ستةِ مطارات في وسطِ وشرقِ وغربِ إيران، كما جرى قصفُ مقرِّ "الباسيج" ومقرِّ الأمنِ الداخلي للحرس الثوري. ومن الجبهة العسكرية فَتحت طهران ممراً آمِناً للدبلوماسية/ فأَوفَدَت وزيرَ خارجيتِها عباس عراقجي إلى موسكو حيث التقى الرئيسَ الروسي فلاديمير بوتين. وبحَسَبِ الكرملين فإنّ دعمَ روسيا لإيران سيَعتمدُ على احتياجاتِ طهرانَ في المرحلةِ الحالية، وإنّ موسكو عَرضت جهودَ الوَساطةِ وأوضحت موقفَها/ في حين رأى سفيرُ إيران لدى الاتحادِ الأوروبي أنَّ على واشنطن وقفَ عدوانِ نتنياهو إذا أرادتِ العودةَ إلى الدبلوماسية/ وعلى خطٍّ موازٍ لوَّحَت طهران بورقةِ الانسحاب من معاهدة ِالحدِّ من الانتشار النووي، وقال رئيسُ البرلمان محمد باقر قاليباف إنَّ البرلمانَ يَسعى لإقرارِ مشروعِ قانونٍ لتعليقِ تعاونِ إيرانَ معَ الوَكالةِ الدوليةِ للطاقة الذَّرية/ وإلى أن تكشِفَ الساعاتُ القليلة المقبلة خيطَ الردِّ الإيراني وما إذا كانتِ الطريقُ إلى المفاوضات تمرُّ من فُوَّهة الصواريخ / فإنَّ لبنان بمنأىً عن شَرارة الحرب بمفعول رجعي عن "المئتين بالمية" بحسب قول الرئيس نبيه بري/ مضافاً إليه آخرُ المواقفِ للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بقوله: على الدولة أن تمارسَ كلَّ ضغوطاتِها وتستثمرَ علاقاتِها الدولية لتُلزِمَ إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة/ وأنَّ المقاومة حاضِرةٌ لأي خِيارٍ تتخذُه الدولة لوقفِ العدوان وانسحابِ إسرائيل././ إلا أن هذه التطوراتِ لم تحذفْ مسألةَ ملاحقةِ الفساد من التداولِ وهذه المرةَ بوابة كازينو لبنان