مقدمة النشرة المسائية 24-06-2025

حمولةَ زائدةً عن حربها معَ إيران/ أفرَغَتها إسرائيل على طريق كفر دَجَّال النبطية فقَتَلت عائلةً بأكملها مؤلفةً من الأبِ والابنِ والحفيد في اعتداءٍ يُضافُ إلى عَدَّاد القتلِ اليومي بالمسيَّرات التي تحتلُّ سماءَ لبنان وعاصمتِه/ في خرقٍ فاضح لاتفاقِ وقفِ إطلاق النار// وعملاً بالمِثل قُضِي الأمر وحربُ الأيام الإثنَيْ عشَرَ انتهت باتفاقٍ لوقفِ إطلاقِ النار/ بعد ضربةٍ "خُلَّبية" على قاعدة "العْديد" حَصدت إجماعَ الإداناتِ شرقاً وغرباً/ باستثناءِ "شكراً" واحدة من دونالد ترامب لإيران على ردِّها المنسَّق/ لينتهيَ الفيلمُ الأميركيُّ الإسرائيليُّ الإيرانيُّ الطويل بشكراً قطر// "حربُ "دزّينة" الأيام انتهت مثلما بدأت/ كان فيها الرئيسُ الأميركي ضابطَ إيقاعِها/ مَنح الضوءَ الأخضر، وأَطلقَ صافرةَ نهايةِ الماتش/ وفي الوقتِ الإضافي مَنحَ المتحاربين فترةَ سماحٍ لاثنتَي عشْرةَ ساعةً لتسجيلِ أهدافٍ "وُدية" بقي فيها الإصبعُ على الزِّناد قبل تثبيتِ اتفاقٍ لم تُعرفْ بنودُه/ لكنَّ شياطينَه تَسكُنُ في تفاصيلِ عدمِ إدراجِ غزةَ ولبنانَ تحت بندِ وقفِ الحربِ عليهما// أما في الكواليس فقد كَشفَ مصدرٌ دبلوماسي واكَبَ الاتصالاتِ الروسيةَ الإيرانية للجديد/ أنَّ الرئيس فلاديمير بوتين جددَ أمام وزيرِ الخارجية عباس عراقجي استعدادَ موسكو لاحتضانِ كمياتِ اليورانيوم المخصَّب فوقَ المعدل/ وشّدد على عودة طهران إلى طاولة المفاوضات/ وأكد المصدر أن بوتين لا يؤيدُ حصولَ إيران على قنبلةٍ نووية وفي المقابل يَدعمُ حقَّها في صناعة الصواريخِ البالستية بوصفِها سلاحاً سيادياً/ومن حيثُ انتهتِ الحرب / حَطَّ رئيسُ الحكومة نواف سلام "بسلامة" على المَدْرَج القَطَري/ فالتقى نظيرَه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني/ ومن التزامِ حُسن الجوار معَ إيران أدان رئيسُ الوزراء القطري تصرفاتِ إسرائيل التي تهددُ استقرارَ المنطقة/ كما أدان انتهاكاتِ إسرائيلَ لسيادةِ لبنان/ وفي المؤتمر الصُّحُفي المشترك أكد سلام استمرارَ النقاشِ معَ الشقيقةِ قطر في مجال الطاقة، وشدد على أنْ لا استقرارَ في لبنان من دونِ انسحابِ إسرائيلَ الكاملِ من الأراضي اللبنانية التي تحتلُّها// وربطاً عادتِ الأمورُ في لبنان إلى مربعِ زيارةِ المبعوثِ الأميركي توم باراك وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد/ فإنَّ الورقةَ المكتوبة التي سلَّمها إلى الرئاسات الثلاث/ تتضمنُ عدداً من البنود أهمُّها تثبيتُ الحدودِ البرية مع سوريا والبحريةِ مع قبرص/ وانسحابُ إسرائيل/ وحصرُ السلاح بيد الدولة/ على أن يُحالَ بندُ السلاحِ إلى مجلسِ الوزراء لإقراره ليُمثّلَ اعترافاً علنياً من الدولة ومن حزبِ الله/ وتضيفُ المعلوماتُ أن رئيسَ الحكومة نواف سلام لا يمانعُ هذا الطرح/ أما رئيسُ الجمهورية فتؤكد المعلوماتُ أنه متمسكٌ بالحوار الثنائي مع الحزب حول الآلية / وهو ما أبلغَه لرئيسِ حزبِ القواتِ اللبنانية سمير جعجع بعد لقائِه في بعبدا/ وعليه فالأيامُ المقبلة مفتوحةٌ على نشاطٍ رئاسيٍّ ثلاثي تدخلُ فيها عقاربُ الوقت عاملاً أساسياً لحسمِ هذا الملف/./