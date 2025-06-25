مقدمة النشرة المسائية 25-06-2025

أَيقَظَتِ استخباراتُ الجيش" الأميرَ النائم".. وسَحَبَت ختمَ الولايةِ الإرهابيَّ من "والي لبنانَ" الداعشي// "قَسْوَرَة" وهو الاسمُ الحركيُّ للوالي (ربيع. فاء) يُعَدُّ رأسَ التنظيمِ للخلايا النائمة في لبنان خلَفاً لـ"أبو سعيد الشامي"،/ ألقتْ قوةٌ خاصة من استخباراتِ الجيش القبضَ عليه قبل مدة/ وقادَتها إليه التحقيقاتُ معَ سَلَفِه الموقوف "أبو سعيد الشامي" ومعه ثلاثون عنصراً وسبعُ مجموعاتٍ لخلايا نائمة // خِرّيجُ "الكيمياء" كان يُعِدُّ لتجهيز الخلايا ولتركيبةٍ بين التخطيطِ وتصنيعِ المتفجرات في ما يسمى بـ"مرحلةِ التمكين" لتنفيذِ ما تطلبُه منه قيادةُ التنظيمِ المركزيةُ في سوريا/ تمهيداً لساعةِ الصِّفر والبَدءِ بعلمياتٍ أمنية// عينٌ تسهرُ على الأمن/ وعينٌ في القضاء ترصُدُ الفسادَ بمؤازرةٍ أمنية/ فبعد وَزارةِ الاقتصاد وتوقيفِ الأخَوَين "سلام" في نَظَارة قوى الأمن الداخلي/ فَتح مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار مَحضَرَ التحقيقِ معَ وَزارةِ الصناعة بناءً على إخبارٍ مقدمٍ من لجنة الاقتصادِ والتجارةِ النيابية/ ويتمحورُ الإخبار حول رُشىً ماليةٍ وعملياتِ ابتزازٍ قام بها سماسرةٌ في محيط الوزير/ وللغاية استدعى القاضي حجار وزيرَ الصناعة السابق جورج بوشكيان للمُثول أمامَه كشاهِد/ إلا أن بوشكيان ومن خلال وكيلِه القانوني تقدَّمَ بعُذرٍ طِبي/ معَ التعهدِ بمثولِ موكلِه أمامَه الأسبوعَ المقبل/ وبحَسَبِ مصدرٍ نيابي للجديد رأى أنَّ مِلفَّ وَزارةِ الصناعة يتقاطعُ بشكلٍ كبير معَ وَزارةِ الاقتصاد لناحية التزويرِ والابتزازِ واختلاسِ المال العام والإثراءِ غيرِ المشروع/ وعليه فإنَّ كلَّ الحَصاناتِ لا تنفع// في المشهدِ السياسي/ لا تزالُ الأمورُ تراوِحُ حولَ "السلاح"/ وفي معلوماتِ الجديد أنَّ هناك مسعىً لسحبِ النقاش إلى لجنةٍ ثلاثيةٍ مشتركة من الرئاساتِ الثلاث/ مَهمَّتُها وضعُ تصورٍ لآليةِ الردِّ على ورقةِ الموفدِ الأميركي توم باراك/ واستغلالُ الفرصةِ الأخيرة كونُ لبنانَ لا يزالُ في صُلب الاهتمام الأميركي/ إلَّا أنَّ عقَباتٍ تَحُولُ دونَ خروجِ اللجنةِ إلى النور في ظِلِّ التباينِ بين الرئاستينِ الأولى والثانية في مقارَبةِ موضوعِ السلاح بين حوارٍ ثنائي أو موسّعٍ على طاولة مجلسِ الوزراء/ أما عن زيارة الرئيس نواف سلام إلى قطر/ فوصَفَتها مصادرُ حكوميةٌ بأنها كانت ممتازةً تحديداً في مجال الطاقة/ من تأمين الفيول إلى تحويلِ المَعاملِ الكهرَبائية للعملِ بالغاز إضافةً إلى بناءِ مَعاملَ جديدة/ وعلى المستوى السياسي/ فقد لمسَ سلام اهتماماً قطرياً بإعادةِ الإعمار واستَحصَل على وعدٍ من الدوحة بالضغطِ على إسرائيلَ للانسحابِ من النِقاطِ الخمس // أما اليومُ التالي المتصل بعودةِ المفاوضاتِ الأميركية الإيرانية فيَنتظِرُ الإتفاقَ على جدول الأعمال بحَسَبِ مصدرٍ وَزاريٍّ لبناني واكَبَ الإتصالاتِ الغربيةَ والعربية من أجل تحديدِ موعِد التفاوض/ وكَشف المصدر لـ"الجديد" عن ديبلوماسيةٍ صامتة تتوزَّعُ بين الدوحة والرياض وواشنطن وطهران وسلطنةِ عُمان مروراً بموسكو والاتحادِ الأوروبي / تَنشَطُ من أجل التفاهمِ على آليةِ التفاوض تمهيداً لتحديد المكانِ والزمانِ المناسبَيْن.