مقدمة النشرة المسائية 30-06-2025

جلسةٌ مُغلَقة جنَّبَتِ اللبنانيين عَرْضاً مكرَّراً/ دخَلَت فيه السياسةُ من تشريعٍ سَقَطت عنه صِفةُ العَجَلة/ لعدم اكتمالِ النصابِ السياسي// وفي مَشهديةٍ مستَنسَخَة عن جلَساتٍ تشريعيةٍ سابقة/ استَيقَظَتِ الخلايا النيابيةُ النائمة على حقوقِ المغتربين ترشُّحاً واقتِراعاً من خارج جدولِ الأعمال/ وانقَسَمت بين مِحورَين/ قادتِ القواتُ اللبنانية تُعاوِنُها الكتائبُ والاعتدالُ والإشتراكيُّ وبعضُ النوابِ التغييريين والمستَقِلين مِحورَ اقتراعِ المغتربين للنوابِ المئةِ والثمانيةِ والعشرين/ في مواجَهة مِحور الثنائيِّ الشيعي والتيارِ الوطني وبعضِ المستقلين والذي تمسَّكَ بالتصويت لستةِ مرشحين يمثِّلونَ جاليةَ الانتشار// وعلى حَراكٍ جرى الإعدادُ له مسبَّقاً وقَّع خمسةٌ وستون نائباً عريضةَ المطالَبة بإدراج تعديلِ قانونِ انتخاب المغتربين تحت صفة معَجَّل مكرّر/ ومعَ التهديدِ بالانسحاب من الجلسة/ وَقَعَ الاشتباكُ الكلامي بين نائبِ جورج عقيص ورئيسِ نبيه بري/ الذي ردَّ بالقول: "ما تهددني.. والجلسة ماشية من دون تهديد". وأضاف بري أنَّ العريضةَ لم تصِلْ، وعند استلامِها يتمُّ التعاملُ معها وَفق الأصول/ وانفَضَّ الاشتباكُ بالانسحابِ من دونِ تطييرِ النصاب/ وسلوكِ العريضةِ طريقَها نحو دُرْج إلياس بو صعب// انتهت أعمالُ الشّغب/ والثرثرة فوق القانون/ لتتقدمَ عليها الخُططُ الاقتصاديةُ المطلوبة من الحكومة على قاعدةِ أنْ لا قيامةَ للبنان من دون إنقاذٍ اقتصادي/ وهو الجُرحُ الذي وَضَع الإصبعَ عليه النائب فريد البستاني/ بَدءاً من حقوق المودعين وصولاً إلى انتظام الوضع المالي كي لا يتحولَ لبنانُ إلى اللائحةِ السوداء بعد الرَّمَادية/ وتوجَّه للحكومةِ بالقول: نحن معكم وإلى جانبِكم/ ومستعدونَ للمساهمة وتسهيلِ إقرارِ القوانين/ لكنَّ "الإيد الواحدة ما بتزقّف"،// وما ينطبقُ على أولويات الاقتصاد ينسحبُ على السياسة/ في ظِل السباقِ مع الوقت لإعدادِ الردِّ اللبناني على الورقة الأميركية/ قُبيل عودةِ المبعوثِ الأميركي توم برّاك إلى لبنان/ وعلى المسافة الفاصلة عُقد اجتماعٌ صباحَ في القصر الجمهوري/ وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد فإنَّ الاجتماعَ استغرق وقتاً طويلاً وضم ممثلين عن الرؤساءِ الثلاثة لمتابعة مناقشةِ الورقةِ الأميركية/ وبحَسَب معلومات الجديد فإن المجتمعين تداولوا بأفكارِ الثلاثية/ وأَجرَوْا عمليةَ فرزٍ وضَمّ لما جرى تنفيذُه منذ الاتفاقِ على وقفِ إطلاق النار/ من انتشارِ الجيش جنوبَ النهر/ إلى تأكيدِ المؤكَّد في البيان الوَزاري من حصريةِ السلاح بيد الدولة وغيرِها من المَطالِب التي وُضِعَت على سِكة التنفيذ مثلِ الإصلاحاتِ وترسيمِ الحدود/ على أن يتمَّ تسليمُ أفكارِ اللجنةِ الرئاسية الثلاثية بعد إنجازِها إلى حزبِ ليَبنيَ على الشيء المقتضى/ وبناءً عليه يتمُّ تحديدُ موعدٍ لجلسة مجلس الوزراء/ وربطاً/ بعد كلامِ الموفدِ الأميركي توم براك عن أنَّ اتفاقاتِ السلام معَ إسرائيل باتت ضروريةً لسوريا ولبنان/ قال وزيرُ الخارجية الإسرائيلي إننا مهتمونَ بإقامة علاقاتٍ دبلوماسيةٍ رسمية مع ولبنان/./