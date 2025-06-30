الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 30-06-2025

2025-06-30 | 13:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 30-06-2025

جلسةٌ مُغلَقة جنَّبَتِ اللبنانيين عَرْضاً مكرَّراً/ دخَلَت فيه السياسةُ من بوابة تشريعٍ سَقَطت عنه صِفةُ العَجَلة/ لعدم اكتمالِ النصابِ السياسي// وفي مَشهديةٍ مستَنسَخَة عن جلَساتٍ تشريعيةٍ سابقة/ استَيقَظَتِ الخلايا النيابيةُ النائمة على حقوقِ المغتربين ترشُّحاً واقتِراعاً من خارج جدولِ الأعمال/ وانقَسَمت بين مِحورَين/ قادتِ القواتُ اللبنانية تُعاوِنُها الكتائبُ والاعتدالُ والإشتراكيُّ وبعضُ النوابِ التغييريين والمستَقِلين مِحورَ اقتراعِ المغتربين للنوابِ المئةِ والثمانيةِ والعشرين/ في مواجَهة مِحور الثنائيِّ الشيعي والتيارِ الوطني وبعضِ المستقلين والذي تمسَّكَ بالتصويت لستةِ مرشحين يمثِّلونَ جاليةَ الانتشار// وعلى حَراكٍ جرى الإعدادُ له مسبَّقاً وقَّع خمسةٌ وستون نائباً عريضةَ المطالَبة بإدراج تعديلِ قانونِ انتخاب المغتربين تحت صفة معَجَّل مكرّر/ ومعَ التهديدِ بالانسحاب من الجلسة/ وَقَعَ الاشتباكُ الكلامي بين نائبِ القوات جورج عقيص ورئيسِ مجلس النواب نبيه بري/ الذي ردَّ بالقول: "ما تهددني.. والجلسة ماشية من دون تهديد". وأضاف بري أنَّ العريضةَ لم تصِلْ، وعند استلامِها يتمُّ التعاملُ معها وَفق الأصول/ وانفَضَّ الاشتباكُ بالانسحابِ من دونِ تطييرِ النصاب/ وسلوكِ العريضةِ طريقَها نحو دُرْج إلياس بو صعب// انتهت أعمالُ الشّغب/ والثرثرة فوق القانون/ لتتقدمَ عليها الخُططُ الاقتصاديةُ المطلوبة من الحكومة على قاعدةِ أنْ لا قيامةَ للبنان من دون إنقاذٍ اقتصادي/ وهو الجُرحُ الذي وَضَع الإصبعَ عليه النائب فريد البستاني/ بَدءاً من حقوق المودعين وصولاً إلى انتظام الوضع المالي كي لا يتحولَ لبنانُ إلى اللائحةِ السوداء بعد الرَّمَادية/ وتوجَّه للحكومةِ بالقول: نحن معكم وإلى جانبِكم/ ومستعدونَ للمساهمة وتسهيلِ إقرارِ القوانين/ لكنَّ "الإيد الواحدة ما بتزقّف"،// وما ينطبقُ على أولويات الاقتصاد ينسحبُ على السياسة/ في ظِل السباقِ مع الوقت لإعدادِ الردِّ اللبناني على الورقة الأميركية/ قُبيل عودةِ المبعوثِ الأميركي توم برّاك إلى لبنان/ وعلى المسافة الفاصلة عُقد اجتماعٌ صباحَ اليوم في القصر الجمهوري/ وبحَسَبِ معلوماتِ الجديد فإنَّ الاجتماعَ استغرق وقتاً طويلاً وضم ممثلين عن الرؤساءِ الثلاثة لمتابعة مناقشةِ الورقةِ الأميركية/ وبحَسَب معلومات الجديد فإن المجتمعين تداولوا بأفكارِ الثلاثية/ وأَجرَوْا عمليةَ فرزٍ وضَمّ لما جرى تنفيذُه منذ الاتفاقِ على وقفِ إطلاق النار/ من انتشارِ الجيش جنوبَ النهر/ إلى تأكيدِ المؤكَّد في البيان الوَزاري من حصريةِ السلاح بيد الدولة وغيرِها من المَطالِب التي وُضِعَت على سِكة التنفيذ مثلِ الإصلاحاتِ وترسيمِ الحدود/ على أن يتمَّ تسليمُ أفكارِ اللجنةِ الرئاسية الثلاثية بعد إنجازِها إلى حزبِ الله ليَبنيَ على الشيء المقتضى/ وبناءً عليه يتمُّ تحديدُ موعدٍ لجلسة مجلس الوزراء/ وربطاً/ بعد كلامِ الموفدِ الأميركي توم براك عن أنَّ اتفاقاتِ السلام معَ إسرائيل باتت ضروريةً لسوريا ولبنان/ قال وزيرُ الخارجية الإسرائيلي إننا مهتمونَ بإقامة علاقاتٍ دبلوماسيةٍ رسمية مع سوريا ولبنان/./
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 30-06-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

30-06-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025
Play
2025-06-29
Play

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025

2025-06-29

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2025
Play
2025-06-28
Play

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2025

2025-06-28

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2025

مقدمة النشرة المسائية 28-06-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 29-06-2025
2025-06-29
مقدمة النشرة المسائية 28-06-2025
2025-06-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025