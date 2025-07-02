مقدمة النشرة المسائية 02-07-2025

بمُحركٍ من يَسقط حُكم الفاسد/ تحرَّكَ القضاء/ وفَتح "مَغارة " من بابِها العالي حتى أوكارِ القِمار ذاتِ الصلة/ فسَقَطَ مديرُه العامّ رولاند خوري بلُعبة "الروليت" الأخيرة/ وبعد تحقيقٍ استمرَّ أكثرَ من عَشرِ ساعات اختَتَم أمنُ الدولة المَحضر/ وبنتيجته أَعطتِ القاضية دورا الخازن الإشارةَ بتوقيفِه / لينضمَّ خوري إلى جاد غاريوس صاحب BETARABIA وراءَ القُضبان عن سابِقِ شَراكةٍ بشُبُهاتِ تبييضِ أموالٍ وتَهربٍ ضريبي / وفي المعلوماتِ أنَّ رولاند خوري صاحبَ اللونِ السياسيِّ البرتقالي/ َمنَح صلاحياتٍ ماليةً مُطلَقة في المُراهَناتِ الإلكترونية لجاد غاريوس قواتيِّ الهَوَى والهُوية/ وعن سابِقِ عِلمِ خوري بفتحِ مراكزَ لِلَعِبِ المَيْسِر وآلياتِها / استَحصَلَ غاريوس على نِسَبٍ من الأموال تَفُوقُ نسبةَ الكازينو ومعه حِصةُ الدولة// من إمارة الكازينو وملايينِها الضائعةِ بين جيوبِ المستفيدين/ فَتح القضاءُ خَطّاً موازِياً باتجاه شُبُهاتِ فسادٍ واختلاسِ أموالِ المودعين في بنك الاعتمادِ المصرفي/ وعلى خلفية تحقيقاتٍ بدأتِ العامَ الماضي/ أَوقَفَ المدعي العامُّ التمييزي القاضي رئيسَ مجلسِ إدارة البنك ومستشارَه رالف صيّاد بتُهمةِ تزويرِ كُشوفاتِ حساباتٍ أُرسِلَت إلى هيئة التحقيقِ الخاصة في مصرِف لبنانَ المركزي/ أَطلَقَ القضاءُ يدَه في مِلفاتٍ ستُودِي حتماً إلى أبوابٍ في مؤسساتٍ نَخَرَها الفسادُ وتَلَطَّى خلفَ المرجِعيات السياسية/ وفي المقابل فإنَّ السياسةَ فَرمَلَتِ اندفاعتَها نحو الإعلام / وأُحِيط أبرزُ عناوينِها بالكِتمان/ فانكفَأتِ اللجنةُ الرئاسيةُ الثلاثية على اجتماعاتِها السِّرية/ والمعلوماتُ التي رَشَحَت "بالقَطارة" تفيدُ بحَسَبِ مصادرَ رئاسيةٍ للجديد بأنَّ المبعوثَ الأميركي توم برّاك سيلتقي الرؤساءَ الثلاثة الإثنينَ المقبل، واللجنةَ تناقِشُ الردَّ اللبناني وتجتمعُ يومياً في . وتضيفُ المصادرُ أنَّ الأجواءَ حتى الساعة متقدمة. وأشارت معلوماتُ الجديد الى انَّ إجتماعاً جديداً سيُعقدُ غداً الخميس بين ممثلي الرؤساءِ الثلاثة، على ان يتمَّ الإنتهاءُ من إعداد الردِّ اللبناني قبل وصولِ الموفدِ الاميركي/ في حين كشفت مصادرُ متابِعة أنَّ حزبَ قد لا يقدِّمُ ردَّه النهائي على الورقة الأميركية قُبيل وصولِ توم برّاك/وخصوصاً أنَّ حزبَ الله وضعَ خِطابَه تحت سقفين : رأيٌ متشدد يتقدمُ به نحو بيئتِه/ وآخَرُ أكثرُ مرونةً بتفويضِ أمرِه لبري/ مصادرُ مقربةٌ من الثنائي الشيعي أكدت للجديد أنَّ التنسيقَ مستمرٌّ وحاضرٌ بين حركةِ أمل وحزبِ الله وشددت على انَّ الموقفَ اللبناني يجبُ ان يستندَ على اتفاقِ وقفِ إطلاق النار، على ان تقومَ إسرائيل بالخُطواتِ المطلوبة منها وخصوصاً انَّ التزمَ ونفَّذ كلَّ المطلوبِ منه /./ وعلى الموجة ذاتِها/ أكد رئيسُ الحكومة في حديث للنهار/ أنَّ الامورَ تسيرُ بشكل إيجابي معَ الرئيسين جوزف عون ونبيه بري، وأنه يَستندُ إلى هذا المُعطى الإيجابي حِيالَ البتِّ بسلاح " " وإلى ما ورد في البيان الوَزاري، فضلاً عن خِطاب القَسَم لرئيس الجمهورية/ وعن التفاهم المفتوح مع الرئيس بري قال سلام إنه يَنسَحِبُ أيضاً على الرئيس عون/ واعتبر أن التوصلَ إلى جوابٍ لبنانيٍّ موحّد وتقديمَه إلى برّاك "يَصُبَّانِ في مصلحة البلد، وأنَّ الاجواءَ مقبولةٌ وهذا ما سنقولُه للموفد الاميركي/ ./ وعلى خط إسناد الثلاثية دَخلتِ الخماسيةُ لمواكَبة الردِّ الرسمي على الورقةِ الاميركية وهو ما سيتمُّ بحثُه غداً في الاجتماع المرتَقَب والمقرر أن يُعقدَ في مقر السِّفارة الأميركية في عوكر.وإزاءَ التحولاتِ التي تمرُّ بها المنطقة فإنَّ الأنظارَ تتجهُ إلى زيارةِ رئيسِ الحكومة الإسرائيلية إلى واشنطن للقاء الرئيسِ الأميركي دونالد ترامب/ حيث المنازَلةُ بين الطرفين ستؤدي إلى خِيارٍ من اثنين/ إما أن يصبحَ ترامب مُلحَقاً بنتنياهو / أو أن يضعَ له سَقفاً زمنياً للدخول في صفْقةٍ تُنهي الحربَ على غزة /ومنها إلى استقرارِ الجبَهاتِ الأخرى / كلُّ الأمورِ متوقفةٌ على لقاءِ الإثنين/./