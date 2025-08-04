الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 04-08-2025

2025-08-04 | 13:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 04-08-2025

خمسةُ أعوامٍ على جريمةٍ بلا عِقاب.. والحسابُ آتٍ ولو بعدَ حِينٍ على وعد العهد الجديد بالالتزامِ بكشفِ الحقيقة كاملةً مهما كانتِ المعوِّقاتُ ومهما عَلَتِ المَناصب// خمسةُ أعوامٍ والجمرةُ تُحرِقُ موضِعَها في قلوب أهالي الضحايا بانتظار يومِ القِصاص/ وطيلةَ الأعوامِ الخمسةِ صَمَد المحققُ العدلي القاضي طارق البيطار على مِلفه/ لم يُرْهِبْه تهديدُ "القَبع" ولم يُثنِهِ "كفُّ اليد" ودَعاوى مخاصَمةِ الدولة واجتهدَ ضدَّ اتهامِه باغتصابِ السلطة وأكملَ "المشوار الطويل"// على مدار الأعوام الخمسة تعرَّضَ التحقيقُ لطَعَناتٍ سياسية/ فَصَلتِ الأهاليَ بين صفَّين/ واصطدمَ بحماياتٍ حزبية تَحَصَّنَ خلفَها ثلاثةُ وزراءَ صادرة بحقّهم مذكِّراتُ توقيفٍ لا تزالُ ساريةَ المفعول/ وضِمناً تَعرَّضَ لهزَّاتٍ أمنيةٍ مفتَعَلة كادت معها البلادُ أنْ تنزلقَ إلى ما لا تُحمَدُ عُقباهُ من الطيونة الشاهدةِ على زمنِها بين مِحورَين// في الذكرى حَضَرَتِ الضحايا صُوراً وذكرياتٍ/ وشَهاداتٍ استعادت لحَظَاتِ الرُّعبِ الأولى لجريمة العصر/ وعليها مَنحَ البابا بَرَكتَه الرسولية تعزيةً ومحبة/ في الرابع من آب لبنان الحبيب في قلب صَلَواتِ البابا/ وتَجوزُ الصلاةُ في الخامس منه/ على نيةِ جلسةِ مجلسِ الوزراء في بعبدا/ بعد استلامِ لبنانَ الورقةَ الأميركيةَ معدَّلةً "وِراثياً" بجينات "نَفِّذْ ولا تَعترضْ"/ وبشروطٍ تعجيزيةٍ غيرِ قابلةٍ للتطبيق/ من تسليم السلاح بَدءاً بأَثقلِه وصولاً إلى خفيفِه ضِمنَ مُهلةٍ زمنيةٍ محددة / والإسراعِ بترسيم الحدود مع كِيانٍ إسرائيليٍّ محتلٍّ لأراضٍ لبنانية/ إلى غيرِها من الأفكار/ التي وَضعت لبنان بين الموافَقةِ عليها أو رفضِها ولْيَتَحمَّلِ العواقب// الردُّ الأميركيُّ المكتوبُ بالحِبر السِّري الإسرائيلي/ سيَحضُرُ على طاولة بعبدا/ مسبوقاً بعدمِ رضى الخارج عن أيِّ قرارٍ يَصدرُ عن الجلسة بحَسَبِ معلوماتٍ  للجديد أفادت بأنَّ عدمَ الرضى وحجمَ التهويل لا يَعكِسانِ في الوقت عينِه حقيقةَ الأمر/ والتقديراتُ بحَسَبِ المعلومات أنْ يبقى الوضعُ على ما هو عليه من دون أن ترتفعَ الاعتداءاتُ الإسرائيلية المتواصلة إلى مستوى شنِّ حربٍ على لبنان/ وتضيفُ المعلوماتُ أنَّ النقاشَ في الجلسة كما بات معلوماً سيَجري تحت سقفِ ثلاثيةِ خِطابَيِ القَسَمِ والأولِ من آب والبيانِ الوَزاري/ وإمكانيةِ سحبِ فتيلِ السلاح وإحالةِ المُهلِ على المجلس الأعلى للدفاع بالتزامُنِ معَ الانسحابِ الإسرائيلي وتسليمِ الأسرى// بين لبنانَ وغزةَ/ أوجُهُ شَبَهٍ عديدةٌ وعدوٌّ واحد / والقطاعُ الذي يُبادُ أهلُه على مَرأى القريبِ والبعيد/ دَخَلت حربُ تجويعِه أشدَّ مراحلِها خَطراً بانتشار أوبئةٍ مُعدِية تصيبُ جهازَي المناعة والتنفس وتتسبَّبُ بالشللِ التام بسبب انعدام الغذاءِ والدواء والعيشِ بين النُّفايات ومجاري الصرفِ الصِحي/ وعلى البطونِ الخاوية والعظامِ الناتئة فإنَّ الباحثَ عن حُفنةِ طحينٍ مفقود/ والعائدَ من رحلةِ البحثِ مولود/ ولا خِيارَ ثالثاً لهما أمام مَصائدِ الموتِ وكمائنِها لاصطياد المجوَّعين/ وعلى هذه الحال أبدت حماس استعدادَها للتجاوبِ معَ أيِّ طلبٍ للصليبِ الأحمر بإدخالِ أطعمةٍ وأدويةٍ لأسرى العدو/ بشرط فتحِ الممرات الإنسانية بشكلٍ طبيعي ودائم// في الشِّق السياسي/ دعوةٌ من  بنيامين نتنياهو لجلسةٍ غداً تحت ضغطِ المستوى العسكري في شأن استمرارِ الحرب على غزة/ وجلسةٌ لمجلس الأمن الدولي بطلبٍ إسرائيلي لبحث أوضاعِ الأسرى في القطاع/ وبأقلامِهم نَشرت يديعوت أحرونوت أنَّ مكانةَ إسرائيل ونتنياهو في الحضيض/ وأفضلَ آلةٍ دِعائيةٍ في العالم لن تكونَ قادرةً على منافسةِ صورةِ طِفلةٍ جائعة من غزة/ كان يُفترض بإسرائيل أنْ تدركَ هذا وتأخُذَهُ بالحِسبان/ الآن فات الأوان.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 04-08-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

04-08-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2025
2025-08-03
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2025
2025-08-02
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2025
2025-08-01
مقدمة النشرة المسائية 31-07-2025
2025-07-31
مقدمة النشرة المسائية 30-07-2025
2025-07-30
مقدمة النشرة المسائية 29-07-2025
2025-07-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025