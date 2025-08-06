الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-08-2025

2025-08-06 | 13:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 06-08-2025

خُطوةٌ مقابلَ لا خُطوة// مختصَرُ اليومِ التالي لثلاثاءِ السلاح/ قبل خميسِ الورقةِ الأميركية// وعلى التوقيتِ ما بين الجلستين/ جريمةٌ إسرائيلية تُضافُ إلى السلسلة باغتيالِ مَنْ باتَ أصغرَ الشهداء عباس عواله ابنِ الحاديةَ عشْرَةَ عاماً بمسيّرة في بلدة تولين الجنوبية// خَطَتِ الحكومةُ اللبنانية الخُطوةَ الأولى واستَحصَلَت على وَكالةِ السلاح الحصرية ووَضعتِ المِلفَّ تحت إمرةِ الجيش اللبناني/ وكَلَّفته وضعَ خُطةِ سحبِ كلِّ السلاح خلال شهرِ آب / على أن تنتهيَ آليةُ التنفيذِ بانتهاء العام الجاري// في الجلسة أراد كلُّ طرفٍ أن يديرَها لصالحه/ وفيها ارتدى رئيسُ الحكومة نواف سلام ثوبَ القاضي وتحصَّنَ بدستور الطائف وخِطاب القَسم والبيانِ الوَزاري / متخذاً الخُطوةَ الجريئة في زمنٍ مِفصلي/بوضع آليةِ الحل بعُهدة الجيش/ بمفعولٍ رجعي عن الزيارةِ الفرنسية والصورةِ التشبيهية التي حمَّله إياها الرئيسُ الفرنسي عن المأزِقِ الذي يَنتظرُ لبنانَ تحت لاءاتٍ ثلاث: لا تجديدَ لليونفيل/ لا مؤتمرَ للإعمار ولا استقرارَ أمنياً في حال عدمِ المبادرة لإقرار حصرية السلاح// بعد الزيارة وبحسبِ معلومات الجديد بدأت عمليةُ البحث بين الرؤساءِ الثلاثة عن صيغةٍ تَحظى بإجماعِ مجلس الوزراء/ على أن تبدأَ طريقُ الألف ميل بخُطوةِ السلاح الفلسطيني قبل سلاحِ حزبِ الله/  وأَلَّا تَصدرَ المُهلُ عن الحكومة وأن يُترَكَ تحديدُ ساعةِ الصفر بعُهدة الجيش بعد إعداد خُطتِه / إلا أنَّ الجلسةَ سارت بعكسِ ما تشتهيه "سفُنُ" الثنائي/ فكان الانسحابُ التكتيكي/ وكان القرارُ النهائي/ فانقسمتِ الآراءُ بين اللاعودةِ إلى الوراء / وبين حزبِ الله الذي اعتَبر في بيانٍ أن القرارَ غيرُ موجود/ ومصادرُ مقربةٌ منه سَجَّلت عتبَه على رئيس الجمهورية / لكنها أكدت أنَّ الحزبَ ضَنينٌ بالاستقرار ولن يتركَ "مَيدانَ" الخميس وسيُسجِّلُ حضورَه في الجلسة التي ستَطرَحُ الورقةَ الأميركية على طاولةِ البحث بثوابتَ لبنانيةٍ تقومُ على وقفِ الاعتداءاتِ الإسرائيلية وترسيمِ الحدود وتحريرِ الأسرى// لبنان قدَّمَ مرافعتَه/ والباقي يقعُ على مسؤوليةِ الإدارة الأميركية في الضغطِ على حليفتِها إسرائيل لتنفيذِ المطلوب منها/ كي لا يَبقى اتفاقُ تِشرين حبراً على الورقِ الإسرائيلي/ تماماً كمصير مفاوضاتِ غزة/ التي يهربُ منها نتنياهو باستراتيجيةٍ تِلوَ أخرى تحت مُسَمَّى النصرِ المطلق لإطالة أمَدِ الحربِ عليها/ وهو طَرَحَ في سوق تداولِ الخُطط / فرضيةَ احتلالِ القطاع للقضاء على حماس وتحريرِ الأسرى بموافقة ترامب/ وحَشَر رئيسَ هيئةِ أركان الجيش بين خِيارين إمّا التنفيذُ أو الاستقالة / في وقت حذر أكثرُ من خمسِمئةِ مسؤولٍ إسرائيلي من أمنيينَ ودبلوماسيين سابقين من أنَّ احتلالَ غزة خطيرٌ وقد ينتهي بفشلٍ مُدَوٍّ.
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 06-08-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

06-08-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025
مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025
Play
13:08
Play

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025

13:08

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025
Play
2025-08-05
Play

مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025

2025-08-05

مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025

مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 07-08-2025
13:08
مقدمة النشرة المسائية 05-08-2025
2025-08-05
مقدمة النشرة المسائية 04-08-2025
2025-08-04
مقدمة النشرة المسائية 03-08-2025
2025-08-03
مقدمة النشرة المسائية 02-08-2025
2025-08-02
مقدمة النشرة المسائية 01-08-2025
2025-08-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025