مقدمة النشرة المسائية 10-08-2025

من الجنوب البداية إلى الشَمال النهاية/ وبقاعِ الجُرد العالي/ وبيروت أُمِّ المدن/ تَوزّعَ شهداءُ الجيشِ اللبناني/ فكانتِ الرحلةُ لخمسةِ شهداء/ سادسُهم يُشيَّعُ غداً// في الطريقِ إلى المثوى الأخير التَحفوا العلم اللبناني.. حَملوا أجسادَهم نعوشاً ورُفعوا على أكتافِ رفاقِ السلاح/ كلٌ إلى مَسقِطِ الرأس// وحيثُ الشمسُ تَطلَعُ من هاماتِهم/ ذَهبوا إلى الغفوةِ الأخيرة/ بعدما أَدَّوا واجبَهم للعُلى/ وقَدّموا "الغالي للأغلى"// التحقيقات في الحادثِ المأساوي مستمرة/ ووَفْقَ مصادرَ أمنيةٍ للجديد أن التحقيقَ لا يزالُ في بداياتِه، والأدلةَ الجنائية لا تزالُ تقومُ بعملِها لكشفِ طبيعةِ الانفجار ومقاربتِها معَ الذخائرِ الموجودة في المَخزن/ معَ الترجيح بأنْ يكونَ الخطأُ البشريُ والتِقْني العاملَ الأساس// وإلى أن يَظهرَ الخيطُ من الخيطِ الأسود/ قُبةٌ حرارية تَضرِبُ بموجةِ تسونامي سَجلت سخونةً على ارتفاعِ عَشْرِ درجات فوقَ المعدلاتِ الموسمية/ وأدّت إلى اندلاعِ حرائقَ في أكثرَ من منطقة وسقوطِ ضحايا/ ومعَ اشتدادِ حرارةِ الطقس التي تتمدّدُ إلى الأسبوعِ المقبل/ سُجِّلَ سقوطُ أمطارٍ في شَمال لبنان، معَ تقديرِ مصلحةِ الأرصاد الجوية بأنْ تَشهدَ بعضُ المناطق الداخلية عواصفَ رعدية مصحوبةً بالأمطار// هذا هو لبنان.. صيفٌ وشتاء تحتَ سقفٍ واحد.. في الطقس كما في السياسة التي تداخلتِ معَ الجولةِ الرعَوية للبطريرك على القُرى المسيحيةِ الحدودية في قضاء بنت جبيل/ ومنها قال: لا للحرب ونعم للسّلام.. ومسؤوليّةُ السّلام تقعُ على عاتقِ المواطنين كما تقعُ على عاتقِ المسؤولين// ومن أقصى الجنوب إلى أقصى الشَمال.. زيارةٌ هي الثانية في غضونِ أسبوعين على الأقل قامَ بها السفيرُ السعودي في إلى طرابلس/ حيث التقى نوابَ المدينة وفعالياتِها، إضافةً إلى لقاءٍ مع النائب عن الطائفةِ العلوية حيدر ناصر/ وجرى عرضٌ للأوضاعِ الراهنة على الساحتين الداخلية والاقليمية// في الحكومة والقرار عند بري/ وربطاً، وبحسَبِ معلوماتِ الجديد، فإن تمسّكَ الفريقين، أي الحكومة وحزبِ كلٌ بموقفِه.. لا يعني أن الأمورَ وَصلت الى حائطٍ مسدود/ وتحدّثتِ المعلومات عن مبادرةٍ ستُطلَق في المدى المنظووعلى مفاعيلِ جلستَي الأسبوعِ الفائت/ دَخلتِ البلادُ في حالِ ترقّبٍ حتى نهايةِ الشهر، موعِدِ تقديمِ الجيشِ اللبناني تقريرَه النهائي المتعلّق بخطةِ حصريةِ السلاح/ وعلى المَسافةِ الفاصلة فإنّ المشاورات بينَ الرئاساتِ الثلاث متواصلة/ قاعدتُها أن الثنائي لن يُصعِّدَ سياسياً ولا شعبياً أو أمنياً وفيها شكّل رئيس همزة الوصل مع / خصوصاً بعد أن فوّض الحزب أمره لبري في أكثر من موقف صدر عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أنه بعد استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ازداد الحزب تعلقا ببري/ معطوفاً على موقف نائب رئيس المجلس السياسي من أن الحزب يدرس خيارات الاستمرارر انطلاقاً من الفقرة الأخيرة من ورقة توم براك/ كما تحدثت المعلومات عن زيارات مرتقبة لكل من المبعوثين الأميركي والفرنسي والسعودي / توم براك وجان إيف والأمير إلى لبنان.