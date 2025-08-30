مقدمة النشرة المسائية 30-08-2025

سَقطت الورقة.. لكنْ للفعلِ "إكمال"// وبالكلامِ المباشَر على والمتاحِ للاطّلاع/ قال الوزير طارق متري "لا إله".. وأكملَ جملتَه تفسيراً واستعانةً بمفرداتِ العربيةِ الغنية/ للإيضاح من أنّ توم براك عادَ إلى بِلا جوابٍ إسرائيلي/ وورقتُه سَقطت؟ "إيه"/ رداً على سؤالِ الزميلة/ ومن برنامج أضاف إنّ الحكومةَ باتت في حِلٍ منها// وفي تتمةِ الكلام أكد متري أن الحكومةَ لن تتراجعَ عن قرارِ حصرِ السلاح// لكنْ ثمّةَ مَن يَسمع بأُذُنٍ واحدة/ ويَمتهنُ أسلوبَ قضمِ الكلام في مَعرِضِ الهجوم واقتطاعِ النصوص لتوجيهِ الغايات/ ويقودُ حملةً مُبرمجة وممنهجة ضِدَ موقعِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء لغايةٍ في نفسِ ثأرٍ "مُرّ" بمفعولٍ رجعي عن طموحِ "مُستوزِرٍ" هَدّد بحملةِ تشهيرٍ بحق ِالوزير طارق متري وفَعَلها// انتهت حملةْ "إستَقِل" في أرضِها/ ولم تَجدْ لها مُريدين على وسائلِ التواصلِ الاجتماعي/ ولا آذاناً حكوميةً صاغية/ لتتجّهَ الأنظارُ إلى أمورٍ أرفعَ مستوى وأعلى قيمةً من بعضِ حمَلاتِ النشاز/ حيث يُختَتمُ الأسبوع غداً الأحد بالكلمةِ الفصْل لرئيسِ مجلسِ النواب لمناسبةِ الذكرى السابعةِ والأربعين لتغييبِ الإمام الصدر/ والتي مِن المرتقَب أن تَضعَ النِقاطَ على حروفِ عناوينِ المرحلة. وفي المعلومات أنّ بري سيَنطلقُ من ثوابتِ الإمامِ المغيّب من أنّ لبنان وطنٌ نهائيٌ لجميعِ أبنائِه/ وأنّ أرضَ الجنوب جُزءٌ لا يتجزّأ من خريطةِ .. غيرِ قابلةٍ للعزلِ أو التقسيم/ وسيُقدِّمُ الحوارَ الداخلي عُنواناً لاجتيازِ المرحلةِ الدقيقة/ ويؤكّدُ أن الجيشَ اللبناني هو الضامنُ للسيادةِ والوَحدةِ والاستقرار/ وعلى هذه الضمانة ستُقدِّم قيادةُ الجيش خُطتَها لحصرِ السلاح إلى مجلسِ الوزراء في جلستِه المقررة يومَ الجُمُعة المقبل/ على قاعدةٍ ثابتة أرساها اجتماعُ اليرزة الاستثنائي بالأمس، من أنّ الجيشَ مُقبلٌ على مرحلةٍ دقيقة يتولّى فيها مهماتٍ حساسة وسيقومُ بالخطواتِ اللازمة لنجاحِ مهمتِه، آخذًا في الاعتبار الحِفاظَ على السلمِ اﻷهلي واﻻستقرارِ الداخلي// الجيش هو الضامن.. ولبنان تَلقّى جُرعةَ دعمٍ أُممية بقرارٍ دعا إلى وقفِ اعتداءاتِها والانسحاب من النِقاط التي احتلّتها/ وأمامَ قرارِ مجلسِ الأمن وردِّ إسرائيل السلبي على الورقةِ المُلبننة.. تَسقُطُ كلُ الأوراق/ وكلُ ما عدا ذلكَ من حمَلاتِ تهويلٍ وسيناريوهاتٍ متعددةِ المصادر والاتجاهات، لا يتعدّى حدودَ توتيرِ الأجواء وزيادةِ الضغط على الحكومة// وبانتظار "جمعة لبنان العظيمة"/ عاشت إسرائيل "سبتها الأسود"/ في غزة المحاصرة بالموت والجوع/ حيث لم يعد يملك أهل القطاع إلا لمواجهة المقتلة/ وبكمائن مركبة في حي الزيتون أوقفت فصائل المقاومة عجلات عربات جدعون/ ليشهد المتفرج أنه فقط في غزة/ يتحول الزيتون إلى كمين.