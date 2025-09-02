الأخبار
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025

2025-09-02 | 13:49
مقدمة النشرة المسائية 02-09-2025

على خِطابٍ.. وقرارَين / يسيرُ إيقاعُ المشهدِ الداخلي/ فهل تكونُ الجلسةُ الثالثة ثابتةً على حَلّ " لا غالب ولا مغلوب" ؟// على أيامِ انعقادِها القليلة / كَثُرَتِ التكهناتُ والتحليلات/ وتَعددتِ السيناريوهات / وإنْ كان لكلٍّ من الأطرافِ سببُه لكنَّ النتيجةَ واحدة/ قيادةُ الجيش ستَعرِضُ خرائطَ الخُطةِ على طاولة بعبدا/ تحت بندِ حصريةِ السلاح/ لتَبقى المُعضِلةُ في آليةِ التنفيذ وجهوزيةِ الجيش بقواهُ اللوجستيةِ والعسكرية/ وخصوصاً أنَّ تطبيقَ الخُطةِ مرتبطٌ بتجهيزِ الجيشِ عَتاداً وعديداً / والتجهيزُ مرتبطٌ بمؤتمرِ دعمِ الجيش المتوقع في باريس قبل نهايةِ العام/ والذي سيكونُ بنداً رئيسياً في زيارةِ الموفدِ الفرنسي جان إيف لو دريان/ وعِلاوةً على ذلك فإنَّ خُطةَ الجيش لا تحتاجُ إلى غِطاءٍ سياسيٍّ وحَسْب إنما إلى توافقٍ سياسي وهو ما ليس متوافِراً حتى الآن في ظِلِّ انقسامِ "الرأيِ العامِّ الوَزاري" / وفي هذا الصدد لم يَحسِمْ وزراءُ الثنائي المشاركةَ من عدمِها / وجعلوا المشاركةَ مشروطةً بجدولِ أعمالٍ لا يقتصرُ فقط على عَرض خطة الجيش// واستباقاً لجلسةِ الجُمُعة/ تحوَّلتِ المواقفُ إلى "سوق عكاظ سياسي" وضِمنَ "عُدَّةِ الشغل" انطلقتِ التحذيراتُ من "انفجار" الجلسة من داخلها/ إذا ما لجأتِ الحكومةُ إلى التصويت من خارجِ الصوتِ "الشيعي" / أو تفكيكِ "الَّلغَم" عبر الاكتفاءِ بعرضِ الخُطة على أن يتزامنَ انطلاقُ التنفيذ معَ خُطوةٍ إسرائيلية بوقف الأعمالِ العَدائية أو الانسحابِ من النِقاط المحتلة / وبعيداً من أمرِ العملياتِ الواحد ضغطاً وتهويلاً من عَظائمِ الأمور/ فإنَّ جلسةَ الجُمُعة ستكونُ كما قبلَها / وما بعدَها سيسيرُ وَفقَ معادلةِ أنَّ كلَّ الأطرافِ تحت سقفِ تطبيقِ الدستور وخِطابِ القسم والبيانِ الوَزاري/  وهي قائمةٌ في موعدِها بحَسَب نائبِ رئيس الحكومة/ وعليها يتمُّ الحَراكُ الدبلوماسي باتجاه لبنان / وهو ما أعلنه السفيرُ المصري للجديد بقوله إنَّ مسارَ دعمِ لبنان لإعادة الإعمار ومسارَ حصريةِ السلاح يجب أن يَسيرا بشكلٍ متوازٍ وإنَّ التوافقَ السياسي عنوانٌ رئيسيٌّ ومهم يجنّبُ لبنانَ المزيدَ من التوترات وحصْرَ السلاح لا ينبغي أن يكونَ بالقوة// وفي المواقفِ أيضاً شدد رئيسُ الجمهورية على رفضِ الشعبويةِ والشعاراتِ الزائفة ودعا إلى عدم إضاعة الفرصة المتاحة لحماية لبنان من شظايا البركانِ المتفجر في المنطقة/والتحذيرُ الرئاسي مطابِقٌ لمواصفاتِ ما يجري الإعدادُ له من تغييرٍ لوجه الشرق الأوسط بإطلاق بنيامين نتنياهو خُرافةَ إسرائيلَ الكبرى/ وفَتْحِ بابِ "التطويع" وليس التطبيع / كي تصبحَ دولُ المنطقة تحت الإمرة ألإسرائيلية / وهو إذ خالفَ توجهاتِ الجيش وانساقَ وراء غرائزِ ائتلافِه لاحتلال ما تبقَّى من غزة/ يَعقِدُ الليلةَ جلسةً لمناقشة فرضِ السيادة الإسرائيلية على الضِفة الغربية/ في ظِل تنامي الزخَمِ السياسي نحو الاعترافِ العالمي بدولةٍ فلسطينية بمسعىً فرنسيٍّ سعودي// ومختصرُ الحلول فتَحَ قوسين أمامَ ما أعلنَه مجلسُ الأمنِ القومي الإيراني من أن طريقَ المفاوضاتِ مع أميركا لم يُغلق/ وما أعلنَه دونالد ترامب عن تراجعِ اللوبي الصهيوني في الكونغرس وفي صفوفِ الجُمهوريينَ الشباب / معطوفاً على بيانِ الستةِ الكبار من رجالِ مجلسِ الشيوخ بدعوةِ ترامب للضغط على نتنياهو من أجل تغييرٍ جذريٍّ وفوري في مسارِ الحرب على غزة/ فهل يستديرُ ترامب؟//
