مقدمة النشرة المسائية 20-09-2025

بعون يزيد".. كرست المملكة معادلةَ التعاطي مع من دولةٍ إلى دولة// زيارةُ الليل في توقيتها/ استهلها يزيد بن فرحان مستشارُ / من بعبدا/ قبيل سفرِ الرئيس إلى نيويورك/ واستتبعها نهاراً بلقاء المعاون السياسي لرئيس النائب خليل في مقر السفارة في اليرزة بلقاءٍ مطول تناول جملةً من العناوين السياسية/ قبل أن يتواصل هاتفياً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري/ ويبحث معه شؤوناً محليةً وإقليمية إضافةً إلى تعزيزِ العلاقات بين البلدين/ واصل الأمير المستشار مروحةَ لقاءاتِه مع عددٍ من السياسيين اللبنانيين/ على أن يختتم نهاره الطويل على مائدة رئيس الحكومة نواف سلام بعد لقاءٍ مسائي معه في منزله/ هذا في ظاهر الزيارة وتجديد حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار لبنان/ أما مفاعيلها فلا تزال مجالسها بالأمانات/ وفيما رشح من معلومات للجديد أن الأمير يزيد أولى الأهمية لملفي حصرية السلاح والإصلاح/ على وعد بجهوزية المستثمرين العرب والسعوديين في العودة إلى لبنان// وتأتي الزيارة ضمن مواصلة مساعي المملكة في الوقوف إلى جانب لبنان والنأي به عن أزمات إضافية/ وأن المملكة تلمس عودة الدولة إلى لبنان وعودة لبنان إلى الحضن العربي// وإذ اتسمت اللقاءات بالإيجابية تحديداً الاتصال مع بري وتقدير دوره بحسب المعلومات/ فإن الزيارة تأتي في توقيتٍ تتقلب فيه البلاد تحت ضغط استحقاقاتٍ عديدة يتصدرها تطبيقُ خطة سحب السلاح/ بالتزامن مع استمرار العدوان على لبنان الذي توسع في الأيام القليلة الماضية/ على بعد اجتماع لجنةِ "الميكانيزم" غداً الأحد// وعلى جناح هذا العنوان العريض/ غادر رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى نيويورك حيث سيلقي كلمةَ لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة/ وإلى مضمون الكلمة تتجه الأنظار إلى اللقاءات الرئاسية على هامش أعمال الجمعية العامة/ بهدف حشد الدعمِ والتأييد لموقف لبنان في ظل الأوضاع التي شهدها وتشهدها المنطقة على حدٍ سواء// ويبقى الحدث الأهم في نيويورك/ حيث سيعقد مؤتمر حل الدولتين برئاسة ثنائية فرنسية سعودية/ وعشية هذا الحدث الدولي/ أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن هذا المؤتمر الذي سيترأسه مع ولي العهد السعودي بن سلمان الإثنين المقبل/ يجب أن يتيح تعبئة المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية/ ورأى ماكرون أن اعتماد مئة واثنين وأربعين دولة إعلان نيويورك تحول في مسار إحلال السلام والأمن الدائم في الشرق الأوسط.