4 آب "الحقيقة الضائعة"
مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025

2025-10-05 | 13:30
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025

لم يطلب شيئاً لنفسه في حياته وبعد الممات كما في الحياة بقي ضمير لبنان الموقع الأرفع فوق كل التسميات واستحقه ممارسة في الحكم وفيما تركه من إرث سليم في تاريخ رجالات الدولة النادرين. لم يبارح عائشة بكار مسقط القلب وإقامة الروح حتى في الغياب ومن النزلة التي تحمل اسمه صار الشارع شارع سليم الحص حتى من قبل استصدار بطاقة تعريف جديدة له. مشكوراً رئيس الحكومة نواف سلام على بادرته في تخليد هذا الشارع البيروتي العريق ومنحه قيمة مضافة، لكن المفارقة أن ورثة التيار السياسي الذي حارب صاحب الكف النظيفة والسيرة البيروتية الناصعة واستبدله بغنوة طارئة على المشهد النيابي والسياسي كان شاهداً ومشاركاً في الفاعلية ولو بصمت يشبه فعل الندامة. وفي كلمة له خلال تدشين الشارع لفت سلام إلى أن هذه لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان وآمن بالمؤسسات، والحكومة اليوم تعمل على بناء المؤسسات اللبنانية.

وعن المتوقع من جلسة الحكومة غداً قال سلام إنه كما اللبنانيين يترقب، خصوصاً وأن حزب الله استبق الجلسة برسالات تصعيدية لزوم ما لا يلزم في مواجهة قرارات قضائية تنتهي في أرضها ولا تستدعي ردود أفعال لا ترقى إلى مستوى مطلقيها في استخدام عبارات من مستوى بلوها واشربوا ميتها، ولا تحتمل التحدي علماً أن الاعتراض حق وجزء من اللعبة الديمقراطية ولكن في قنواته القضائية الصحيحة لا على المنابر، وفي المؤسسات الرسمية عبر التقدم بطلبات ترخيص جديدة لا في الطرقات.

وفي ظل الأوضاع الراهنة ما القيمة الفعلية في افتعال أزمة مع الحكومة، والحزب جزء منها، وهل في ذلك تطويع لقراراتها أم مقدمة لما هو أبعد خصوصاً وأنها في صدد مناقشة التقرير الأول لقيادة الجيش حول خطة حصر السلاح. وبحسب مصادر الثنائي للجديد فإن جلسة الغد ستشهد نقاشاً جدياً من دون تصعيد، وهي مدوزنة على قاعدة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، ومن دون كسر أي من الأطراف، وأولهم رئيس الحكومة، وهناك توجه لأن تطرح أوضاع كل الجمعيات للنقاش على طاولة مجلس الوزراء بحسب وزيرة البيئة.

وبانتظار غد لبنان، فإن يوم غزة التالي ينتقل إلى شرم الشيخ في أولى جولات المفاوضات لما بعد خطة ترامب لوقف الحرب على غزة. وعشية الجولة شغل ترامب أجهزة الرصد لمعرفة ما إذا كانت حماس جادة في تطبيق بنود الصفقة أم لا، وكرر القول إن بنيامين نتنياهو مستعد لوقف الحرب في القطاع. كما برز موقف لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال فيه إنه لا يمكن إقامة هيكل لحكم غزة لا يضم حماس في ثلاثة أيام.

عين على الداخل والخارج، وعين على عين الحلوة، حيث كتب الفنان فضل شاكر الفصل الأخير من حكايته، فرفع الراية البيضاء، ومن آخرها اختزل اثني عشر عاماً من التواري داخل مخيم عين الحلوة، بلحظة قرر فيها تسليم نفسه لاستخبارات الجيش عبر وسطاء، تمهيداً لتسوية ملفه الأمني والقضائي بعد توبة عاد فيها الغايب إلى جمهوره.
