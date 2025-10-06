الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025

2025-10-06 | 13:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025

"البلد مش ماشي"/ أنتم محكومونَ بالتوافق/ والوقتُ ليس للخلافات/ولا لتوظيفِ "حادثة الصخرة" واستغلالِها في توسيع الشَّرْخِ بين الأطراف/ على كلمةِ السرِّ السعودية هذه مقرونةً بمِروحةِ لقاءاتِ ربطِ النزاع وتهدئةِ الأوضاع/ جرى تفكيكُ الألغام بين "القَصْرَين"/ ورَسمتِ الخَلوةُ بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في القصر الجمهوري مسارَ الجلسةِ الحكومية// وفيها تقدمَ السلاحُ على الصخرة وحُرر مَحضرُ ضبطِها إلى آخِر بنودِ جدولِ الأعمال على أن يتولى القضاءُ اتخاذَ الإجراءاتِ بحق المخالِفين/ وبعد إجراء عمليةِ "تنفيسِ الاحتقان"/ تم تثبيتُ مُلكيةِ العِلم والخبر في وَزارة الداخلية / واتخذ مجلس الوزراء قراراً بالاستئناس بالأصوات بتجميد عمل رسالات حتى انتهاء التحقيقات بناءً على طلب رئيس الحكومة // على الخَلوةِ الرئاسية تم ضبطُ إيقاعِ الجلسة/ وعلى البارد قدَّم قائدُ الجيش العماد رودولف هيكل تقريرَه الأول فيما يخصُّ حصرَ السلاح نظرياً وعبر الشاشة حيث اطَّلعَ الوزراءُ على ما تم إنجازُه في هذا الإطار/ وتقرر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة// وقبل عرضِ التقرير/ وجه النائب حسن فضل الله سهامَ الانتقاد/ إلى الحكومة ونعَتَها بصِفاتٍ ليست من شِيَمِ قائلِها/ وقال إنها عاجزةٌ أو فاشلةٌ أو خائبةٌ أو ضعيفة/ وطالبها بوضع خُطةٍ للتصدي للاعتداءات الإسرائيلية بدلاً من مناقشة حصرية السلاح/ والمفارَقةُ أن حزبَ الله الممثَّل بالحكومة/ هنأ بالأمسِ حركةَ حماس لموافقتِها على خُطة ترامب ومن ضِمنِها تسليمُ السلاح/ فهل يَحِقُّ لحماس ما لا يَحِقُّ للدولة في سحبِ السلاح إلى عُهدتِها أقلُّه كي تتحملَ مسؤوليتَها في حماية شعبِها/ بعدما ضاقَ الجنوبيونَ ومعهم كلُّ اللبنانيينَ من دفعِ الضريبة/ وآخرُها ما حصلَ اليومَ من جريمةٍ مزدوَجة استَهدفت رجلاً وزوجتَه في بلدة زبدين قضاء النبطية عن سابقِ تصميمٍ في القتل// فُضَّ الاشتباكُ في قصر بعبدا/ وتَوجَّهَتِ الأنظارُ "إلى كوبري ستة اكتوبر"/ فرع شَرْم الشيخ حيث تُعقد أُولى جولاتِ المفاوضات المتعلقة بالخُطة التي طَرَحها الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب/ وإلى وفد حماس برئاسة خليل الحية الناجي من ضربة قطر/ أَعلنتِ القناة الثالثةَ عشْرَةَ العبرية أن الوفدَ الإسرائيلي المكلف بالمفاوضات وصل إلى شَرْم الشيخ بتشكيلةٍ أوَّليةٍ دونَ مشاركةِ المستوى القيادي الأعلى/ على أن ينضمَّ الوفدُ الأميركي بمشاركة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لاحقاً إذا ما سَلَكتِ الأمورُ المسلكَ المرسومَ لها/ ومعَ إعلانِ مصدرٍ في حماس أن الحركةَ وافَقَت على تسليم سلاحِها لجهةٍ فلسطينيةٍ مصرية وتحت إشرافٍ دولي/ وجرى إبلاغُ الولاياتِ المتحدة بذلك/ نَقل الإعلامُ الإسرائيلي عن بنيامين نتنياهو أنه إذا لم يُفرَجْ عن الرهائن بحلولِ نهايةِ المُهلة التي حدَّدها ترامب فستعودُ إسرائيل للقتال بدعمٍ كامل من الدول المعنية//
مقالات ذات صلة
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025

النشرة

مقدمة النشرة المسائية

مقدمة

النشرة

المسائية

06-10-2025

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025

اقرأ ايضا في مقدمة النشرة المسائية

يحدث الآن

اخترنا لك
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025
2025-10-05
مقدمة النشرة المسائية 04-10-2025
2025-10-04
مقدمة النشرة المسائية 03-10-2025
2025-10-03
مقدمة النشرة المسائية 02-10-2025
2025-10-02
مقدمة النشرة المسائية 01-10-2025
2025-10-01
مقدمة النشرة المسائية 30-09-2025
2025-09-30
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025