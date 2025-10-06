مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025

"البلد مش ماشي"/ أنتم محكومونَ بالتوافق/ والوقتُ ليس للخلافات/ولا لتوظيفِ "حادثة الصخرة" واستغلالِها في توسيع الشَّرْخِ بين الأطراف/ على كلمةِ السرِّ هذه مقرونةً بمِروحةِ لقاءاتِ ربطِ النزاع وتهدئةِ الأوضاع/ جرى تفكيكُ الألغام بين "القَصْرَين"/ ورَسمتِ الخَلوةُ بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام في القصر مسارَ الجلسةِ الحكومية// وفيها تقدمَ السلاحُ على الصخرة وحُرر مَحضرُ ضبطِها إلى آخِر بنودِ جدولِ الأعمال على أن يتولى القضاءُ اتخاذَ الإجراءاتِ بحق المخالِفين/ وبعد إجراء عمليةِ "تنفيسِ الاحتقان"/ تم تثبيتُ مُلكيةِ العِلم والخبر في وَزارة الداخلية / واتخذ قراراً بالاستئناس بالأصوات بتجميد عمل رسالات حتى انتهاء التحقيقات بناءً على طلب رئيس الحكومة // على الخَلوةِ الرئاسية تم ضبطُ إيقاعِ الجلسة/ وعلى البارد قدَّم قائدُ الجيش العماد رودولف هيكل تقريرَه الأول فيما يخصُّ حصرَ السلاح نظرياً وعبر الشاشة حيث اطَّلعَ الوزراءُ على ما تم إنجازُه في هذا الإطار/ وتقرر الإبقاء على مضمون الخطة والمداولات سرية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة// وقبل عرضِ التقرير/ وجه النائب حسن فضل سهامَ الانتقاد/ إلى الحكومة ونعَتَها بصِفاتٍ ليست من شِيَمِ قائلِها/ وقال إنها عاجزةٌ أو فاشلةٌ أو خائبةٌ أو ضعيفة/ وطالبها بوضع خُطةٍ للتصدي للاعتداءات بدلاً من مناقشة حصرية السلاح/ والمفارَقةُ أن حزبَ الله الممثَّل بالحكومة/ هنأ بالأمسِ حركةَ حماس لموافقتِها على خُطة ترامب ومن ضِمنِها تسليمُ السلاح/ فهل يَحِقُّ لحماس ما لا يَحِقُّ للدولة في سحبِ السلاح إلى عُهدتِها أقلُّه كي تتحملَ مسؤوليتَها في حماية شعبِها/ بعدما ضاقَ الجنوبيونَ ومعهم كلُّ اللبنانيينَ من دفعِ الضريبة/ وآخرُها ما حصلَ اليومَ من جريمةٍ مزدوَجة استَهدفت رجلاً وزوجتَه في بلدة زبدين قضاء النبطية عن سابقِ تصميمٍ في القتل// فُضَّ الاشتباكُ في قصر بعبدا/ وتَوجَّهَتِ الأنظارُ "إلى كوبري ستة اكتوبر"/ فرع شَرْم الشيخ حيث تُعقد أُولى جولاتِ المفاوضات المتعلقة بالخُطة التي طَرَحها الرئيسُ الأميركي دونالد ترامب/ وإلى وفد حماس برئاسة خليل الحية الناجي من ضربة قطر/ أَعلنتِ القناة الثالثةَ عشْرَةَ العبرية أن الوفدَ المكلف بالمفاوضات وصل إلى شَرْم الشيخ بتشكيلةٍ أوَّليةٍ دونَ مشاركةِ المستوى القيادي الأعلى/ على أن ينضمَّ الوفدُ الأميركي بمشاركة ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لاحقاً إذا ما سَلَكتِ الأمورُ المسلكَ المرسومَ لها/ ومعَ إعلانِ مصدرٍ في حماس أن الحركةَ وافَقَت على تسليم سلاحِها لجهةٍ فلسطينيةٍ وتحت إشرافٍ دولي/ وجرى إبلاغُ الولاياتِ المتحدة بذلك/ نَقل الإعلامُ الإسرائيلي عن بنيامين نتنياهو أنه إذا لم يُفرَجْ عن الرهائن بحلولِ نهايةِ المُهلة التي حدَّدها ترامب فستعودُ للقتال بدعمٍ كامل من الدول المعنية//